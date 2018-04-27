«Питтсбург» победил «Вашингтон» в первом матче серии. А вот «Вегас» просто уничтожил «Сан-Хосе» со счетом 7:0.

1. ПОБЕДА «ПИТТСБУРГА»

Как там пел Высоцкий? «Капитан! Никогда ты не будешь майором!»

«Вашингтон» проиграл девять из десяти серий «Питтсбургу» за всю историю. Три поражения из трех – в эпоху Овечкина. Этот матч «Кэпиталз» проводили на своей площадке. За «Питтсбург» из-за травмы не играл Евгений Малкин. К началу третьего периода «Вашингтон» вел 2:0.

Что вам еще нужно, чтобы одержать победу и повести в серии?!

ALEX OVECHKIN SNIPES ONE HOME FOR HIS 100TH CAREER PLAYOFF POINT!#ALLCAPS 2 - 0 #3elieve



(Game 1 of Series) pic.twitter.com/Uc3976m3TQ — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 27 апреля 2018 г.

Свой гол Александр Овечкин забил красиво, метким броском положив шайбу в дальнюю девятку. И это его сотое очко в плей-офф за карьеру. 52+48=100 в 104 матчах.

Молодец? Конечно.

PATRIC HORNQVIST TIPS HOME A BEAUT! PENGUINS WITHIN 1!#ALLCAPS 2 - 1 #3elieve



(Game 1 of Series) pic.twitter.com/emJPDxMIBA — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 27 апреля 2018 г.

Но дальше у «Вашингтона» все пошло не так. Ну ладно, в первой шайбе кого-то винить трудно. Там Патрик Хорнквист замечательно подставил клюшку, и шайба срикошетила в сетку.

SIDNEY CROSBY TIES IT UP FOR THE PENGUINS! WILD RIDE HERE IN WASHINGTON!#ALLCAPS 2 - 2 #3elieve



(Game 1 of Series) pic.twitter.com/dyePQfIpJv — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 27 апреля 2018 г.

Второй гол – это косяк Овечкина, который должен был перехватывать шайбу и даже ее коснулся, но она все равно дошла до Кросби, и Сид вогнал ее в сетку.

SOMEHOW, THE PENGUINS LEAD! JAKE GUENTZEL REDIRECTS ONE HOME PAST HOLTBY AND IT'S 3-2 PENGUINS!#ALLCAPS 2 - 3 #3elieve



(Game 1 of Series) pic.twitter.com/2JMiqMB4Yb — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 27 апреля 2018 г.

Третий гол – что там за своими воротами учудил Брэйден Холтби? Он сам отдал пас на клюшку сопернику, и вот Кросби отдает на Гюнтцеля, и Джейк набирает 16 (7+9) очков в семи матчах этого плей-офф при полезности «+11».

Кстати, Гюнтцель мог и дубль сделать, но попал в штангу. Острых моментов у «Питтсбурга» хватало, но просто до третьего периода не шло. А потом – пошло.

А вот у игроков «Кэпиталз» какой-то психологический комплекс. При виде «пингвинов» в плей-офф они впадают в ступор. Как бандерлоги перед удавом Каа. И главное, бежать некуда с подводной лодки – май, второй раунд, «Питтсбург». Из года в год.

2. ЛЮТЫЙ «ВЕГАС»

Описывать все семь голов «Вегаса» нет никакого смысла. Это был ураган, который налетел на «Сан-Хосе» и расшвырял эту команду в разные стороны. Так, что только ошметки летели.

Несколько цифр, которые вас потрясут.

Марк-Андре Флери сделал третий сухарь в пяти матчах плей-офф за «Вегас». Представляете, какая там оборона?

13 бросков по воротам вратаря «акул» Мартина Джонса – пять голов. Представляете, какая там атака?

За 12 минут во втором раунде «Вегас» забил «Сан-Хосе» больше, чем «Лос-Анджелес» за всю серию против «Голден Найтс».

Забить два гола за 26 секунд? Легко!

В общем, это был аномальный матч. Аномальный сезон. Аномальная команда – «Вегас». Теперь интересно, сможет ли «Сан-Хосе» как-то прийти в себя. Вот «Филадельфия» тоже влетела «Питтсбургу» в первом матче со счетом 0:7. А потом смогла навязать какую-то борьбу, хотя в итоге вылетела.

3. КУЧЕРОВА ПРОКАТЫВАЮТ

Вот смотрите, кого номинировали на «Тед Линдсей Эворд». Это приз самому ценному игроку, которого выбирают сами хоккеисты.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Нэйтан Маккиннон («Колорадо»). Тэйлор Холл («Нью-Джерси»).

Нет спора, что все трое – достойные персонажи. Но где Никита Кучеров из «Тампы»? Разве он плохо тащил на себе свой клуб? Человек набрал 100 очков за сезон, между прочим.

Мы снова сталкиваемся с тем, что Никита – один из самых недооцененных игроков в НХЛ.

Посмотрим, кого номинируют на «Харт Трофи». Это приз самому ценному игроку, но выбор уже делают журналисты. Надеюсь, у них будет больше объективности. Потому что хоккеисты выбрали троих, которые выиграли в сумме три матча в плей-офф в этом сезоне. Да, титул MVPдается за регулярку. Но команда Кучерова уже во втором раунде, а сам он набрал 10 (5+5) очков в пяти матчах.

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Питтсбург – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

КУЗНЕЦОВ (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН (ОРЛОВ) – Хорнквист, Кросби, Гюнтцель

В: Овечкин (1+1; 0, 0, 3, 18.39)

Кузнецов (1+0; 0, 0, 6, 19.49)

Орлов (0+1; -1, 0, 1, 21.18)

Счет в серии: 0-1

Вегас – Сан-Хосе – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Икин, Хаула, Маршессо, Так, Теодор, Миллер, Нил

Счет в серии: 1-0

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.