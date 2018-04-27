Олимпийская сборная России провела второй матч на Кубке АЛРОСА против Беларуси. Единственную шайбу команды забросили лишь в концовке овертайма - отличился капитан россиян Алексей Василевский. Теперь в матче за первое место завтра нужно обыгрывать Австрию.

- Сложный матч, хороший соперник. Но мы вчера посмотрели их игру, сразу предупредили ребят, что команда хорошо обучена, организована, - резюмировал Браташ.

- Много было подходов к воротам белорусов, но не удавалось забить.

- Как и вчера мы имели преимущество по броскам и моментам, но, видимо, мастерства не хватает ребятам, чтобы реализовывать те возможности, которые они создают. Плюс можно отметить вратаря соперника, он сыграл очень надежно.

- Что скажете о сборной Австрии?

- Это самый серьезный соперник на турнире, мы изначально это знали. Завтра будет игра за первое место. Даже интересно, как наши молодые ребята, не имея международного опыта, проявят себя с командой элитного дивизиона.

- Не так много времени оставалось до конца овертайма, когда забросили шайбу. У вас уже были мысли о том, кто будет исполнять буллиты?

- Мысли были, но состава буллитеров у меня не было. Это специфика работы в сборной, тем более в олимпийской сборной. Нам нужно сделать из ребят команду, а не просто сборище игроков. Мы не настолько хорошо знаем всех хоккеистов, чтобы определить буллитеров, поэтому пришлось бы угадывать.

- По ходу матча у Кравцова был отличный момент...

- И не один. Вроде бы парень талантливый и техничный, но тем не менее он вратаря переиграть не смог.

- Надо больше тренироваться?

- Может, больше отдыхать, я не знаю (улыбается).

- У Кравцова был момент, когда он вместо броска решил отдать на партнера.

- Кравцов в принципе игроцкий парень, всегда пытается найти интересное продолжение.

- Силы остались на матч с австрийцами?

- Мы надеемся на это, все в равных условиях.

- Вчера играл Судницин, сегодня ему дали отдохнуть. Это ротация? И кто сыграет с австрийцами?

- У нас так и было запланировано, по игре с Австрией будем решать завтра.

- Все ли игроки, которых вы хотели видеть, оказались у вас?

- Вы же понимаете, у нас есть главная сборная, которая вызывает тех игроков, которых хочет видеть. В олимпийскую идет второй эшелон, иногда третий, где-то четвертый. Поэтому надо с пониманием относиться, что у нас бывает разный состав. Понятное дело, что сейчас не самый лучший состав, но эти ребята тоже достойны, чтобы дать им шанс проявить себя. Давайте говорить про цели олимпийской команды. Она уже два года существует, а я читаю в СМИ комментарии, что многие люди до сих пор не понимают, что такое олимпийская сборная и для чего она. Это и камушек в огород журналистов, могли бы за два года разьяснить.