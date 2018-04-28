«Есть впечатление, что Петербург хочет вторую команду в КХЛ»

Генеральный директор нового чемпиона ВХЛ на некоторое время отвлекался от финальной серии бело-голубых против «СКА-Невы», так как уезжал в Челябинск. Там он был руководителем делегации юниорской сборной России на домашнем чемпионате мира. Пока Черкас находился на этом турнире, динамовцы, ведя в серии 3-1, не смогли оформить чемпионство, зато установили рекорд страны по продолжительности хоккейного матча. После поражения юниоров в 1/4 финала от сборной США руководитель бело-голубых вернулся в Петербург и застал решающую победу над фарм-клубом СКА в шестом матче финала.

– Эмоции зашкаливают, – признавался Черкас журналистам после того, как поздравил игроков в раздевалке и отдельно пообщался с тренерским штабом. – Мы молодой клуб – всего два года в Высшей лиге. Может быть, так звезды сложились. Может быть, провели хорошую работу – смогли выиграть регулярку и Кубок Петрова. Вы видели какая игра была – шесть овертаймов, рекорд установили. «СКА-Нева» тоже выступала здорово, у многих хоккеистов есть опыт игры в КХЛ. Думаю, работа тренерского штаба, персонала была правильной, и все это вместе дало хороший результат.

– Удастся сохранить чемпионский состав? Это касается и игроков, и тренеров.

– Я даже глотка шампанского не сделал, потому что уже не до этого: начал разговаривать с ребятами, ведь они все востребованы. Нас ждут непростые переговоры по контрактам – у большинства они заканчиваются. Нужно, конечно, приложить все силы. Команда – молодая, есть несколько опытных игроков, они своей игрой все доказывают. Нам бы очень хотелось их оставить, потому что это дружный коллектив. Все ребята – сплоченные, на протяжении всего сезона я не видел никаких междоусобиц в команде. Хочется, чтобы все остались, но как получится – не знаю.

– Ходят слухи о планах по входу в КХЛ. Действительно ли они есть?

– В следующем году этого точно не будет, но складывается впечатление, что город хочет вторую команду. Даже работники СКА задают вопросы, откуда мы набрали столько болельщиков. Но мы не набрали – люди хотят болеть за «Динамо», за что-то альтернативное. Наверное, этот вопрос будет проговариваться. Мы готовы, у нас есть плацдарм – это «Юбилейный», хорошая арена. Надо двигаться вперед, но как это будет, загадывать сложно. Это другие средства, финансирование. Нужно подтвердить минимальный зарплатный бюджет, который существует и в ВХЛ, иначе нельзя выступать. Мы должны здесь отнестись серьезно. Чтобы быть мальчиками для битья, у нас не то название, не тот клуб.

– Сотрудничество с «Витязем» будет долгосрочным?

– Оно точно продлится еще год, потому что этот сезон показал, что у нас хорошее сотрудничество. Мы порядочно относились к тем игрокам, которые приходили, они играли. Самое главное – ребята вливались в коллектив. Обычно присылают игрока, и ему сложно войти в другой коллектив. У нас была настолько благоприятная атмосфера внутри, что они входили абсолютно спокойно и дополняли команду. Надо им сказать большое спасибо. Кулагин великолепно отыграл, Петраков, Лукин – это ребята, которые реально помогли «Динамо» выиграть. Трудно сказать, как бы было без них. В мое время приход Коли Дроздецкого в СКА дал нам возможность выиграть бронзовые медали чемпионата СССР. Все говорят, что и без него бы смогли. А он за 14 игр забил 13 голов.

«Боялись, что Денисенко нарушит дисциплину»

– Непраздничный вопрос, но вы были на юниорском чемпионате мира, где сборная России закончила выступления в 1/4 финала. Насколько обидно на домашнем турнире так рано вылететь?

– Немножко обидно, потому что была равная игра с американцами. Может, у них побольше моментов было, но не надо забывать, что из девяти юниорских чемпионатов мира они выиграли семь. Мы должны были реализовать численное неравенство, но случилась досадная ошибка, и после пропущенного гола все рухнуло. Если бы мы, «Динамо», проиграли свой финал – жизнь на этом не заканчивается. У нас были бы серебряные медали, и это не значит, что клуб надо закрывать и всем уходить. Надо двигаться дальше, учиться на ошибках и исправлять их. Зато на этом чемпионате мира были открыты игроки, о которых мало кто слышал: Морозов, Марченко, еще ряд игроков. Если бы их не пригласили в сборную – никто бы и не узнал.

– Как относились к давлению со стороны общественности из-за невызова Денисенко и других лидеров?

– Мы сделали вызовы Хованову, Денисенко и Свечникову. С Денисенко простая история. Сначала он приехал с травмой, потом ее залечил и был готов играть. Но тренерский штаб решил не вызывать его по простой причине. Мы проанализировали те турниры, на которых он играл, и там регулярно у него были 5+20. Он пропускал матчи. Знаете, почему окончательное решение было таким? Он целенаправленно идет наносить травму. Сначала в игре со СКА против Прохоркина, потом в матче с «Динамо СПб» против Барабанова. Когда игрок делает случайно, в пылу борьбы – это одно. Но когда целенаправленно, это вызывает опасения. Чемпионат мира – короткий. Представьте, что в одно мгновение в матче с французами Денисенко нанес бы травму. Пропустил бы еще три игры, был бы скандал. Просто не поверили, что он исправит свою дисциплину.

Что касается Свечникова, мы долго вели переговоры с клубом. Они сослались на его травму, и он не приехал. Хованов говорил, что ему надо делать операцию, поэтому не приехал. Исходили из того, что было. Конечно, есть вопросы к тренерам по составу. Может, было возможно взять других игроков. Но это сейчас легко говорить, когда чемпионат для нас закончился. А когда они были на сборе, то были примерно одинаковы. Конечно, если был бы Свечников – он бы помог. Это первый номер драфта, как бы не помог? Он такой один.

– Тогда почему говорили, что Денисенко никак не поможет только из-за травмы?

– Я спрашивал у Зыбина: «Почему ты не говоришь так, как есть? Ты же открыт». О причинах надо говорить. Зачем вот эта «травма»? Она была, но прошла. Его же можно было вызвать. Но не вызвали не из-за травмы – он играл за «Локомотив» весь плей-офф – а потому что боялись, что нарушит дисциплину. Он регулярно коленом выносит людей. Вот и все. Надо было об этом сказать. Я не знаю, какая причина была у тренеров об этом не сказать.