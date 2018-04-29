Главный тренер олимпийской сборной оценил выступление на Кубке «АЛРОСА», но не раскрыл, кто может отправиться на помощь главной команде.

На турнире в Петербурге команда Браташа заняла первое место, хотя и было непросто. Победив резервистов из Норвегии и Белоруссии, россияне бились за трофей с основной сборной Австрии. Хозяева соревнований растеряли преимущество в три гола, но вырвали победу в овертайме.

– Так получилось, извините, – оправдывался Браташ за то, что его команда перестала забивать после 3:0 в первом периоде.

– А если серьезно?

– Я серьезно, – тренер начал смеяться. – У нас не было установки не забивать во втором и третьем периодах. Я такого не говорил.

– Как можно объяснить, что сборная Австрии переигрывала после первого периода?

– Я бы не сказал, что в первом периоде у нас было преимущество. Просто удачно реализовали свои моменты. По большей части соперник заставил нас чаще обороняться, что ребята очень самоотверженно и грамотно делали. Другое дело, что австрийцы – серьезный оппонент для нашей команды. Тем победа и ценнее.

– Вы говорили, что через такие трудности и можно понять что-то об игроках.

– Конечно. Мы увидели, кто как себя проявил. Это очень хорошая пища для размышлений на будущее.

– Особенно из игроков отметите Мальцева и Алтыбармакяна, приехавших после тяжелого финала в ВХЛ?

– Подмога поспела вовремя, так скажем. Ребята – молодцы. Это серьезное усиление. Другие игроки были уставшими, у нас тяжелыми получились первые две игры. Тем более кое-кто травму получил.

– Их посоветовал взять ваш помощник Игорь Ефимов, работающий в «СКА-Неве»?

– Они были в списке еще до приезда сюда. Если честно – мы надеялись, что они раньше закончат финал в ВХЛ, но ребята – молодцы, сыграли рекордный матч, вымотались. Зато в последней игре нам помогли.

– Уже понятно, у кого есть шанс присоединиться к главной сборной?

– Об этом меня уже спрашивали. Это будет решать штаб первой сборной, поэтому не могу за них сказать. Мое дело – дать оценку и какие-то рекомендации. Кого привлечь, решат тренеры главной сборной.

– Наверняка вы отметите какую-то группу игроков. Она будет значительной?

– Я бы не так это формулировал. Я дам объективную оценку всем игрокам. А в первой команде будут решать, сколько им понадобятся. Если вообще понадобятся. Вы знаете, что в распоряжении сборной осталось много ребят, игравших за олимпийскую сборную на Еврочеллендже с Норвегией и Германией. Возможно, что там больше не понадобится игроков. Если кто-то будет нужен – это решит первая сборная.

– Как игрок, вы участвовали в турнире-предшественнике Кубка «АЛРОСА» – на призы «Ленинградской правды». Приятно выиграть его второй раз подряд в качестве тренера?

– В этот раз особенно, потому что это был более представительный турнир, чем в прошлом году. Во-первых, команд больше и они серьезнее. В том году словенцы были серьезными, а сейчас все команды были ровными. Даже результаты игр говорят об этом: крупных побед никто не одерживал, все матчи были упорными. Этот турнир очень интересный. Хотелось бы поблагодарить организаторов турнира, спонсора. Все было на высшем уровне, играли при полном зале. Прекрасная атмосфера – как на чемпионате мира.

– Личное пожелание по организации следующего турнира у вас есть?

– Хотелось бы, чтобы оставалось на этом же уровне. Только держать марку. Даже не вижу, что можно еще улучшать.