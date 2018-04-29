Сборная России под руководством Ильи Воробьева прервала черную серию из пяти поражений. В заключительном матче Евротура она оказалась сильнее чехов (4:2).

Впервые на Шведских играх ворота защищал Игорь Шестеркин. В ударном звене компанию Артему Анисимову и Евгению Дадонову составил Кирилл Капризов. Под 71-м номером, украшавшим свитеры Евгения Малкина и Ильи Ковальчука. Верится, что проблемы со здоровьем московского армейца остались позади.

Вернулся и капитан сборной на последнем чемпионате мира Антон Белов, однако на его майке не было даже буковки «А» помощника капитана.

– Отдайте шайбу Яшкину, – потребовал голос с затихших 10-тысячных трибун ССК имени Ленина в Северной столице. В сентябре 1990 года встречались воскресенский «Химик» (тогда вице-чемпион СССР) и «Калгари» (обладатель Кубка Стэнли). Отнюдь не забивной защитник подмосковной команды дважды поразил канадские ворота, что не помогло «Химику» спастись от поражения (2:4).

Эти воспоминания нахлынули, когда его сын Дмитрий Яшкин, выступающий в «Сент-Луисе», хлестким кистевым из левого круга вбрасывания отправил шайбу в мертвую для вратаря зону – чуть выше щитка и ниже блина. Шестеркин капитулировал – 0:1.

Однако через полминуты достойный ответ дал наш капитан Евгений Дадонов. На чужой синей линии он обокрал Адама Мусила, умчался к воротам Павела Францоуза и вонзил шайбу в девятку. Адам, к слову сын известного защитника сборной Чехословакии Франтишека Мусила, чемпиона мира-1985. С Мусилом-старшим автор этих строк долго общался в дни ЮЧМ в Челябинске.

Тут же мегашанс упустил Александр Кручинин, которого в Челябинске уже бывший главный тренер «Трактора» Андрей Николишин назвал Сквозняком. Какой волшебный пас из-за ворот выдал ему Владимир Ткачев! Сквозняк Кручинин бросил мимо.

А вот Павел Бучневич не промахнулся. С куда менее козырной позиции. Недюжинной цепкостью блеснул Ткачев, перехватив рискованную передачу через центр зоны и выложив шайбу под бросок.

Это было воскресенье НХЛ на Шведских играх. На лед вышли девять заокеанских игроков – пять у сборной России, четверо – у чехов.

Максим Мамин из «Флориды» бороздил правый фланг, зарабатывая численное преимущество. Даже гол в большинстве молодого Филипа Хитила из «Рейнджерс» не заставил нашу команду нервничать, отступить от выбранной линии.

Еще до второго перерыва Ткачев вывел сборную России вперед, завершив силовой рейд Бучневича.

Точку поставил Сошников, поразив пустые ворота. Победа в последнем перед чемпионатом мира матче обнадежила.

1 мая в Новогорске сборная России проводит день открытых дверей.

Россия – Чехия – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: 0:1 Яшкин (Хитил, 8.44, б.), 1:1 Дадонов (Анисимов, 9.14), 2:1 Бучневич (Ткачев, 12.54), 2:2 Хитил (Яшкин, Нестрашил, 33.02, б.), 3:2 Ткачев (Бучневич, 37.28), 4:2 Сошников (58.20, п.в.)

Вратари: Шестеркин – Францоуз (57.27-58.20, 58.59)

Броски: 31 (14+10+7) – 24 (6+8+10)

Штраф: 10 – 6