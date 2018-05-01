Сергей Андронов: Знарок возглавит ЦСКА? Я себе этим голову не забиваю
Форвард сборной России Сергей Андронов в интервью «Советскому спорту» рассуждает о тяжелом сезоне, нынешнем составе сборной и будущем ЦСКА.
- В команде сейчас нормальное рабочее настроение, готовимся к турниру, - опытный капитан армейцев говорит о предстоящим чемпионате мира так, словно речь идет о регулярных матчах КХЛ.
- Как вы восприняли неожиданную смену главного тренера в сборной России?
- Это спорт. Рабочая ситуация. В командах постоянно что-то меняется. А мы что? Игрокам нет смысла об этом задумываться. Если об этом постоянно думать, команде лучше не станет. Наоборот, помешает.
- А о чем сейчас надо думать?
- О подготовке к чемпионату мира. Готовиться к турниру надо очень серьезно. У соперников хороший уровень.
- В последних матчах Евротура наша команда часто проигрывала. Что надо изменить, чтобы начать побеждать?
- Наш тренерский штаб с этим уже разбирается. Думаю, Воробьев и его помощники будут искать новые сочетания. Ну а наше дело – выполнять установки.
- Сами знаете, с кем будете в одной тройке на лед выходить?
- Ничего пока еще неизвестно. Завтра или послезавтра поймем. По тому, с кем кататься будем.
- Ваших привычных партнеров по игре в меньшинстве в ЦСКА и сборной – Ивана Телегина и Валерия Ничушкина - на чемпионате мира уже точно не будет. Дискомфорт?
- У ребят травмы после тяжелого сезона. Но любой игрок полезен и ценен. Мы сыграем составом, который есть.
- А вы лично разве не устали в этом сезоне? Ведь за плечами и Олимпиада, и финал Кубка Гагарина.
- Пару дней на отдых у нас было. Дух перевели. Самое-то главное сейчас – голову восстановить, набрать новых эмоций, перезагрузиться.
- Наблюдая за матчами Евротура я как раз заметил, что сборной России в первую очередь эмоций и не хватает.
- Да тяжело было, чего уж там. Не успели финал закончить, как сразу в сборную. На самом деле только сейчас отходить от Кубка Гагарина начинаю.
- Что скажете о соперниках, с которыми уже столкнулись?
- За чужими составами не следил. Но знаю, что общий уровень будет очень приличный. Поэтому выделять кого-то персонально даже не вижу смысла.
- Олег Знарок успел хотя бы попрощаться с игроками сборной?
- Лично я его после полуфинала не видел.
- Ходят слухи, что он ЦСКА возглавит в следующем сезоне. Что об этом думаете?
- Не знаю. Если честно, давно прессу не читал. Потому что мы играли и были сконцентрированы только на этом. Лишний раз голову забивать себе информацией ни к чему было. Посмотрим…
- Но морально вы готовы к таким переменам в тренерском штабе ЦСКА?
- Без комментариев. Сейчас ничего на эту тему говорить не буду.