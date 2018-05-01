Форвард сборной России Сергей Андронов в интервью «Советскому спорту» рассуждает о тяжелом сезоне, нынешнем составе сборной и будущем ЦСКА.

- В команде сейчас нормальное рабочее настроение, готовимся к турниру, - опытный капитан армейцев говорит о предстоящим чемпионате мира так, словно речь идет о регулярных матчах КХЛ.

- Как вы восприняли неожиданную смену главного тренера в сборной России?

- Это спорт. Рабочая ситуация. В командах постоянно что-то меняется. А мы что? Игрокам нет смысла об этом задумываться. Если об этом постоянно думать, команде лучше не станет. Наоборот, помешает.

- А о чем сейчас надо думать?

- О подготовке к чемпионату мира. Готовиться к турниру надо очень серьезно. У соперников хороший уровень.

- В последних матчах Евротура наша команда часто проигрывала. Что надо изменить, чтобы начать побеждать?

- Наш тренерский штаб с этим уже разбирается. Думаю, Воробьев и его помощники будут искать новые сочетания. Ну а наше дело – выполнять установки.

- Сами знаете, с кем будете в одной тройке на лед выходить?

- Ничего пока еще неизвестно. Завтра или послезавтра поймем. По тому, с кем кататься будем.

- Ваших привычных партнеров по игре в меньшинстве в ЦСКА и сборной – Ивана Телегина и Валерия Ничушкина - на чемпионате мира уже точно не будет. Дискомфорт?

- У ребят травмы после тяжелого сезона. Но любой игрок полезен и ценен. Мы сыграем составом, который есть.

- А вы лично разве не устали в этом сезоне? Ведь за плечами и Олимпиада, и финал Кубка Гагарина.

- Пару дней на отдых у нас было. Дух перевели. Самое-то главное сейчас – голову восстановить, набрать новых эмоций, перезагрузиться.

- Наблюдая за матчами Евротура я как раз заметил, что сборной России в первую очередь эмоций и не хватает.

- Да тяжело было, чего уж там. Не успели финал закончить, как сразу в сборную. На самом деле только сейчас отходить от Кубка Гагарина начинаю.

- Что скажете о соперниках, с которыми уже столкнулись?

- За чужими составами не следил. Но знаю, что общий уровень будет очень приличный. Поэтому выделять кого-то персонально даже не вижу смысла.

- Олег Знарок успел хотя бы попрощаться с игроками сборной?

- Лично я его после полуфинала не видел.

- Ходят слухи, что он ЦСКА возглавит в следующем сезоне. Что об этом думаете?

- Не знаю. Если честно, давно прессу не читал. Потому что мы играли и были сконцентрированы только на этом. Лишний раз голову забивать себе информацией ни к чему было. Посмотрим…

- Но морально вы готовы к таким переменам в тренерском штабе ЦСКА?

- Без комментариев. Сейчас ничего на эту тему говорить не буду.