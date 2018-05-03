Перед стартовым матчем на чемпионате мира игроки сборной России поделились своими впечатлениями о турнире и высказались о нашем сопернике.

АНИСИМОВ: ЖАЛЬ, ЧТО ПАНАРИН НЕ ПРИЕХАЛ

- Пока мне все в Дании нравится, - говорит центрфорвард Артем Анисимов. – Арена новая, большая. Думаю, на нашем матче с французами соберется аншлаг. Подготовка к турниру? С этим тоже все отлично.

- Арена действительно совсем новая. Бытовых неурядиц в раздевалке из-за этого нет?

- В нашей раздевалке все классно. В общем, все нормально.

- Акклиматизация после перелета из Америки у вас уже завершилась?

- Все хорошо. Полностью адаптировался к местному времени. Вот на Евротуре два матча подряд еще сложно было играть. А против французов буду в полном порядке.

- Совсем не волнуетесь перед стартовым матчем?

- Почему? Волнение всегда есть. Но с ним надо бороться. Настраиваться, выходить на лед и делать свою работу.

- Расстроились, что на чемпионат не приехал Артемий Панарин, вместе с которым вы играли за «Чикаго».

- Когда узнал, что Темы в сборной сейчас не будет, огорчился немного. Но так уж судьба распорядилась. Надеюсь, что еще с ним сыграю.

- Что скажете о своих нынешних партнерах по звену – Бучневичу и Григоренко?

- Да у нас тройка – супер! Все, как на подбор… Одного роста (улыбается). Да и взаимопонимание уже наладилось. Как узнали состав по звеньям, сразу сели обговорили, что на льду будем делать.

- Вы были в составе сборной России, которая на ЧМ-2013 неожиданно уступила французам. Какой урок вынесли из того матча?

- Помню эту игру… И поэтому настраиваюсь на соперника особенно серьезно. Сейчас все умеют голы забивать. В обороне надо строго сыграть. И свои моменты не упускать, как пять лет назад. Разберем французов перед матчем. Хотя я в их составе никого не знаю.

БУЧНЕВИЧ: НАДЕЮСЬ ПРИКОЛОТИТЬ ЗИБАНЕДЖАДА

Форварда сборной России Павла Бучневича на датской арене, напротив, устроило далеко не все…

- Настроение хорошее, погода – тоже, - описывает свои первые впечатления от Копенгагена молодой нападающий. – Тем более, я давно не был в России и за сборную не играл. Для меня ведь это первый взрослый чемпионат мира. Из-за этого особые чувства. Хочется показать себя, чтоб команда выиграла.

- Какие ощущения после тренировки?

- Лед какой-то тяжелый. Трескается постоянно, аж осколки из-под коньков летят. Надеюсь, это из-за того, что до нас много команд покаталось. Может, завтра лучше будет.

- Видели в интернете свое фото с подписью «тренер сборной России»?

- Да уж показали, - улыбнулся Павел.

- Готовы к этой роли?

- Это не ко мне, - сразу посерьезнел Бучневич и нахмурившись покосился на Гаврикова, который сбоку подсунул ему клюшку к голове, пародирую тележурналистов с микрофонами.

- В группе у вас будет матч со шведами, где вы встретитесь с хорошо знакомым вам по НХЛ Микой Зибанеджадом.

- Надеюсь, что удастся его приколотить в этой встрече.

- Именно приколотить?

- Да. Не волнуйтесь, ничего страшного не будет.

- Хорошо, что начинаете турнир со слабых соперников?

- Нет на чемпионате мира слабых. По крайней мере, для меня. Статистика прошлых встреч? Так сейчас у всех новые команды. Статистика на льду не поможет.

- Что знаете о сборной Франции?

- Если честно, я только об их футбольной команде знаю. Хотя Да Коста там вроде есть в составе? Вот его знаю. Больше никого.

ГАВРИКОВ: ПОНАЧАЛУ БЫЛО ТЯЖЕЛО ПЕРЕСТРОИТЬСЯ

- В сборной у меня всегда хорошее настроение, - заявляет защитник Владислав Гавриков. – Жаловаться не на что. Цены кусаются? Вот поэтому я из отеля редко выхожу! Погулять пока действительно не удалось.

- Вы готовы назвать сборную Франции слабым соперником?

- Наоборот. Самый сильный соперник – тот, с которым сегодня играешь. Мы сразу далеко не загадываем. Будем идти от матча к матчу.

- Костяк у нашей команды – олимпийский. Это плюс?

- Хорошо, что ребята друг друга знают. Хотя новички тоже есть, но мы уже сплотились.

- Сезон для вас выдался рекордно длинным. Не тяжело?

- Уже успели дух перевести. Проблем нет.

- Чувствуете себя уже опытным бойцом сборной?

- Опытный у нас только Паша Дацюк.

- Контакт с Воробьевым у вас хороший? С учетом того, что он стал главным тренером сборной?

- Поначалу было тяжеловато перестроиться с одной модели игры на другую. А сейчас уже все понятно. Прошло несколько собраний, тренировок, игр… Все уже пропитались этим.

- А модель существенно изменилась?

- У каждого тренера свои нюансы и детали, которые в играх очень важны. Нужно их уловить.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.

1-е звено

Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов

2-е звено

Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич

3-е звено

Яковлев – Береглазов, Мамин – Андронов – Шалунов, Сошников

4-е звено

Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бывальцев