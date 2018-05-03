«Французских футболистов знаем лучше!» Мнение игроков сборной России о ЧМ-2018
Перед стартовым матчем на чемпионате мира игроки сборной России поделились своими впечатлениями о турнире и высказались о нашем сопернике.
АНИСИМОВ: ЖАЛЬ, ЧТО ПАНАРИН НЕ ПРИЕХАЛ
- Пока мне все в Дании нравится, - говорит центрфорвард Артем Анисимов. – Арена новая, большая. Думаю, на нашем матче с французами соберется аншлаг. Подготовка к турниру? С этим тоже все отлично.
- Арена действительно совсем новая. Бытовых неурядиц в раздевалке из-за этого нет?
- В нашей раздевалке все классно. В общем, все нормально.
- Акклиматизация после перелета из Америки у вас уже завершилась?
- Все хорошо. Полностью адаптировался к местному времени. Вот на Евротуре два матча подряд еще сложно было играть. А против французов буду в полном порядке.
- Совсем не волнуетесь перед стартовым матчем?
- Почему? Волнение всегда есть. Но с ним надо бороться. Настраиваться, выходить на лед и делать свою работу.
- Расстроились, что на чемпионат не приехал Артемий Панарин, вместе с которым вы играли за «Чикаго».
- Когда узнал, что Темы в сборной сейчас не будет, огорчился немного. Но так уж судьба распорядилась. Надеюсь, что еще с ним сыграю.
- Что скажете о своих нынешних партнерах по звену – Бучневичу и Григоренко?
- Да у нас тройка – супер! Все, как на подбор… Одного роста (улыбается). Да и взаимопонимание уже наладилось. Как узнали состав по звеньям, сразу сели обговорили, что на льду будем делать.
- Вы были в составе сборной России, которая на ЧМ-2013 неожиданно уступила французам. Какой урок вынесли из того матча?
- Помню эту игру… И поэтому настраиваюсь на соперника особенно серьезно. Сейчас все умеют голы забивать. В обороне надо строго сыграть. И свои моменты не упускать, как пять лет назад. Разберем французов перед матчем. Хотя я в их составе никого не знаю.
БУЧНЕВИЧ: НАДЕЮСЬ ПРИКОЛОТИТЬ ЗИБАНЕДЖАДА
Форварда сборной России Павла Бучневича на датской арене, напротив, устроило далеко не все…
- Настроение хорошее, погода – тоже, - описывает свои первые впечатления от Копенгагена молодой нападающий. – Тем более, я давно не был в России и за сборную не играл. Для меня ведь это первый взрослый чемпионат мира. Из-за этого особые чувства. Хочется показать себя, чтоб команда выиграла.
- Какие ощущения после тренировки?
- Лед какой-то тяжелый. Трескается постоянно, аж осколки из-под коньков летят. Надеюсь, это из-за того, что до нас много команд покаталось. Может, завтра лучше будет.
- Видели в интернете свое фото с подписью «тренер сборной России»?
- Да уж показали, - улыбнулся Павел.
- Готовы к этой роли?
- Это не ко мне, - сразу посерьезнел Бучневич и нахмурившись покосился на Гаврикова, который сбоку подсунул ему клюшку к голове, пародирую тележурналистов с микрофонами.
- В группе у вас будет матч со шведами, где вы встретитесь с хорошо знакомым вам по НХЛ Микой Зибанеджадом.
- Надеюсь, что удастся его приколотить в этой встрече.
- Именно приколотить?
- Да. Не волнуйтесь, ничего страшного не будет.
- Хорошо, что начинаете турнир со слабых соперников?
- Нет на чемпионате мира слабых. По крайней мере, для меня. Статистика прошлых встреч? Так сейчас у всех новые команды. Статистика на льду не поможет.
- Что знаете о сборной Франции?
- Если честно, я только об их футбольной команде знаю. Хотя Да Коста там вроде есть в составе? Вот его знаю. Больше никого.
ГАВРИКОВ: ПОНАЧАЛУ БЫЛО ТЯЖЕЛО ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
- В сборной у меня всегда хорошее настроение, - заявляет защитник Владислав Гавриков. – Жаловаться не на что. Цены кусаются? Вот поэтому я из отеля редко выхожу! Погулять пока действительно не удалось.
- Вы готовы назвать сборную Франции слабым соперником?
- Наоборот. Самый сильный соперник – тот, с которым сегодня играешь. Мы сразу далеко не загадываем. Будем идти от матча к матчу.
- Костяк у нашей команды – олимпийский. Это плюс?
- Хорошо, что ребята друг друга знают. Хотя новички тоже есть, но мы уже сплотились.
- Сезон для вас выдался рекордно длинным. Не тяжело?
- Уже успели дух перевести. Проблем нет.
- Чувствуете себя уже опытным бойцом сборной?
- Опытный у нас только Паша Дацюк.
- Контакт с Воробьевым у вас хороший? С учетом того, что он стал главным тренером сборной?
- Поначалу было тяжеловато перестроиться с одной модели игры на другую. А сейчас уже все понятно. Прошло несколько собраний, тренировок, игр… Все уже пропитались этим.
- А модель существенно изменилась?
- У каждого тренера свои нюансы и детали, которые в играх очень важны. Нужно их уловить.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.
1-е звено
Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов
2-е звено
Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич
3-е звено
Яковлев – Береглазов, Мамин – Андронов – Шалунов, Сошников
4-е звено
Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бывальцев