1. ПОЛЕТ МАЛКИНА

Евгений Малкин после травмы вернулся в состав «Питтсбурга» и вот забил победный гол в ворота «Вашингтона».

EVGENI MALKIN DIVES AND JAMS ONE HOME! PENGUINS LEAD!#3elieve 2 - 1 #ALLCAPS



(Washington Leads Series 2-1) pic.twitter.com/9CKWlGUg4s — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 4 мая 2018 г.

Есть знаменитая шайба в НХЛ, когда легендарный защитник Бобби Орр в бреющем полете забивает гол в ворота «Сент-Луиса» в финале Кубка Стэнли. И вот Малкин сделал что-то подобное в большинстве. После его броска шайба отскочила от голкипера Брэйдена Холтби. Но не пересекла ленточку, застыв на ней. Джино взлетел коршуном, нырнул рыбкой – и вогнал шайбу за заветную линию. Под голкипером это было видно нечетко, да и форвард «Кэпс» Деванте Смит-Пелли накрывал диск перчаткой. Но судьи изучили повтор – да, это гол.

Дубль у «Пенс» сделал не самый габаритный форвард Джейк Гюнтцель. Когда он забрасывал первую шайбу, то в защиту не успел Дмитрий Орлов и грубо снес Гюнтцеля. Но гол есть гол. Вторую же шайбу Джек отправил уже в пустые ворота. Всего у него 10 голов в этом плей-офф, хотя только второй раунд в разгаре. И это даже не фантастика. Просто Гюнтцель в плей-офф раскрывается как-то сильнее, это его стихия.

JAKE GUENTZEL OPENS THE SCORING UP FOR THE PENGUINS!#3elieve 1 - 0 #ALLCAPS



(Washington Leads Series 2-1) pic.twitter.com/wkvOuoWpSC — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 4 мая 2018 г.

Александр Овечкин особо заметен не был. Напомню, что в его тройке был на три матча дисквалифицирован силовик Том Уилсон. На замену туда определили Смита-Пелли, игрока такого же амплуа. Я задавался вопросом, как изменится игра Ови, когда его оставили без телохранителя. Не в том, смысле, что Александра Великого может кто-то обидеть. Но смотрите сами: Овечкин вместо того, чтобы забивать голы (ноль бросков), сам увлекся силовой борьбой (семь хитов). А счет – на табло: 3:1 в пользу «Питтсбурга», 2-2 в серии.

2. ОБОРОНА «НЭШВИЛЛА»

«Предаторз» не просто играли хорошо, а доминировали в защите, - написал в твиттере известный инсайдер TSN Пьер Лебрюн. – Оборона абсолютно мирового уровня. Игроки «Виннипега» катались так, будто оказались в телефонной будке. Вообще никакого пространства».

Из состава «Нэшвилла» был убран россиянин Алексей Емелин, которого заменил Янник Уэбер – этот защитник залечил травму, из-за которой он не играл с конца марта. А еще вместо 21-летнего Кевина Фиалы вышел 36-летний форвард Скотт Хартнелл, чья работа – силовые приемы и борьба на пятачке. Можно понять главного тренера «Нэшвилла» Питера Лавиолетта. Его команда в первых трех матчах серии с «Джетс» пропустила 15 шайб. Нужно было навести порядок в обороне, и это удалось сделать.

В первом периоде команды создали кучу обоюдоострых моментов, но здорово играли вратари – Пекка Ринне и Коннор Хеллебак. Однако последний ничего не смог поделать, когда Райан Хартман на 18-й минуте сориентировался на добивании. Форвард сумел мягким и хитрым броском из-под защитника положить шайбу в сетку, поразив верхний угол.

PEKKA RINNE ABSOLUTELY ROBS JOSH MORRISSEY WITH THE KNOB OF HIS STICK! OH MY, WHAT A SAVE! THIS IS THE SAVE OF A LIFETIME!#StandWithUs pic.twitter.com/WCNLhOhkUO — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 4 мая 2018 г.

«Нэшвилл» снова отличился ближе к концу второго периода, когда удаление за удар соперника клюшкой по рукам в достаточно безобидной ситуации схватил ведущий защитник «Джетс» Дастин Бафлин. Когда у «Предаторз» получилась позиционная атака, ее плотным мощным щелчком завершил Пи-Кей Суббан, забросив свой третий гол в этом сезоне.

PK SUBBAN SLAMS IT HOME TO DOUBLE THE PREDATORS LEAD TO 2!#StandWithUs 2 - 0 #WPGWhiteout



(WPG Leads Series 2-1) pic.twitter.com/3PqxAXaFLu — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 4 мая 2018 г.

Забить «Виннипег» смог только однажды, когда Патрик Лайне отобрал сухарь у своего соотечественника Ринне. 20-летний финн не мог забить в шести кубковых матчах подряд – это его первый гол с 13 апреля.

Хозяева еще попытались организовать финальный навал, но «Нэшвилл» выстоял и четко довел матч до победы, сравняв счет в серии (2-2).

3. КОНТРАКТ САМСОНОВА

Кстати, об игроках «Вашингтона». Теперь уже бывший вратарь «Магнитки» Илья Самсонов заключил контракт с «Кэпиталз» и продолжит карьеру в Северной Америке.

Это договор новичка, рассчитанный на три года. Базовая зарплата – 832,5 тысячи долларов за сезон. Подписной бонус – $92,5 тысячи. Зарплата в случае отправки в АХЛ составит $70 тысяч в год, а именно это, судя по всему, предстоит Самсонову. Бонусами можно поднять зарплату в каждом сезоне на $0,5-0,6 млн. Но их еще надо выполнить.

Напомню, что контракт первого вратаря Брэйдена Холтби подписан до 2020 года ($6,1 млн в год). А вот у его сменщика Филиппа Грубауэра заканчивается договор ($1,5 млн), но будет странно, если «Вашингтон» его не переподпишет.

ТАБЛО ДНЯ

Питтсбург – Вашингтон – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Гюнтцель, МАЛКИН, Гюнтцель – Оши (КУЗНЕЦОВ)

П: Малкин (1+0; 0, 2, 1, 18.03)

В: Овечкин (0+0; -1, 0, 0, 21.01)

Кузнецов (0+1; -1, 0, 5, 19.45)

Орлов (0+0; -1, 0, 3, 21.45)

Счет в серии: 2-2

Виннипег – Нэшвилл – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Лайне – Хартман, Суббан

Счет в серии: 2-2

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.