Прекрасный полет Евгения Малкина. Джино забил классный гол «Вашингтону» (видео)
«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» благодаря голу Евгения Малкина. «Нэшвилл» за счет идеальной обороны остановил «Виннипег».
1. ПОЛЕТ МАЛКИНА
Евгений Малкин после травмы вернулся в состав «Питтсбурга» и вот забил победный гол в ворота «Вашингтона».
EVGENI MALKIN DIVES AND JAMS ONE HOME! PENGUINS LEAD!#3elieve 2 - 1 #ALLCAPS— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 4 мая 2018 г.
(Washington Leads Series 2-1) pic.twitter.com/9CKWlGUg4s
Есть знаменитая шайба в НХЛ, когда легендарный защитник Бобби Орр в бреющем полете забивает гол в ворота «Сент-Луиса» в финале Кубка Стэнли. И вот Малкин сделал что-то подобное в большинстве. После его броска шайба отскочила от голкипера Брэйдена Холтби. Но не пересекла ленточку, застыв на ней. Джино взлетел коршуном, нырнул рыбкой – и вогнал шайбу за заветную линию. Под голкипером это было видно нечетко, да и форвард «Кэпс» Деванте Смит-Пелли накрывал диск перчаткой. Но судьи изучили повтор – да, это гол.
Дубль у «Пенс» сделал не самый габаритный форвард Джейк Гюнтцель. Когда он забрасывал первую шайбу, то в защиту не успел Дмитрий Орлов и грубо снес Гюнтцеля. Но гол есть гол. Вторую же шайбу Джек отправил уже в пустые ворота. Всего у него 10 голов в этом плей-офф, хотя только второй раунд в разгаре. И это даже не фантастика. Просто Гюнтцель в плей-офф раскрывается как-то сильнее, это его стихия.
JAKE GUENTZEL OPENS THE SCORING UP FOR THE PENGUINS!#3elieve 1 - 0 #ALLCAPS— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 4 мая 2018 г.
(Washington Leads Series 2-1) pic.twitter.com/wkvOuoWpSC
Александр Овечкин особо заметен не был. Напомню, что в его тройке был на три матча дисквалифицирован силовик Том Уилсон. На замену туда определили Смита-Пелли, игрока такого же амплуа. Я задавался вопросом, как изменится игра Ови, когда его оставили без телохранителя. Не в том, смысле, что Александра Великого может кто-то обидеть. Но смотрите сами: Овечкин вместо того, чтобы забивать голы (ноль бросков), сам увлекся силовой борьбой (семь хитов). А счет – на табло: 3:1 в пользу «Питтсбурга», 2-2 в серии.
2. ОБОРОНА «НЭШВИЛЛА»
«Предаторз» не просто играли хорошо, а доминировали в защите, - написал в твиттере известный инсайдер TSN Пьер Лебрюн. – Оборона абсолютно мирового уровня. Игроки «Виннипега» катались так, будто оказались в телефонной будке. Вообще никакого пространства».
Из состава «Нэшвилла» был убран россиянин Алексей Емелин, которого заменил Янник Уэбер – этот защитник залечил травму, из-за которой он не играл с конца марта. А еще вместо 21-летнего Кевина Фиалы вышел 36-летний форвард Скотт Хартнелл, чья работа – силовые приемы и борьба на пятачке. Можно понять главного тренера «Нэшвилла» Питера Лавиолетта. Его команда в первых трех матчах серии с «Джетс» пропустила 15 шайб. Нужно было навести порядок в обороне, и это удалось сделать.
В первом периоде команды создали кучу обоюдоострых моментов, но здорово играли вратари – Пекка Ринне и Коннор Хеллебак. Однако последний ничего не смог поделать, когда Райан Хартман на 18-й минуте сориентировался на добивании. Форвард сумел мягким и хитрым броском из-под защитника положить шайбу в сетку, поразив верхний угол.
PEKKA RINNE ABSOLUTELY ROBS JOSH MORRISSEY WITH THE KNOB OF HIS STICK! OH MY, WHAT A SAVE! THIS IS THE SAVE OF A LIFETIME!#StandWithUs pic.twitter.com/WCNLhOhkUO— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 4 мая 2018 г.
«Нэшвилл» снова отличился ближе к концу второго периода, когда удаление за удар соперника клюшкой по рукам в достаточно безобидной ситуации схватил ведущий защитник «Джетс» Дастин Бафлин. Когда у «Предаторз» получилась позиционная атака, ее плотным мощным щелчком завершил Пи-Кей Суббан, забросив свой третий гол в этом сезоне.
PK SUBBAN SLAMS IT HOME TO DOUBLE THE PREDATORS LEAD TO 2!#StandWithUs 2 - 0 #WPGWhiteout— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 4 мая 2018 г.
(WPG Leads Series 2-1) pic.twitter.com/3PqxAXaFLu
Забить «Виннипег» смог только однажды, когда Патрик Лайне отобрал сухарь у своего соотечественника Ринне. 20-летний финн не мог забить в шести кубковых матчах подряд – это его первый гол с 13 апреля.
PATRIK LAINE SLAMS ONE HOME LATE!#StandWithUs 2 - 1 #WPGWhiteout— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 4 мая 2018 г.
(WPG Leads Series 2-1) pic.twitter.com/dIx7BEZ4Kg
Хозяева еще попытались организовать финальный навал, но «Нэшвилл» выстоял и четко довел матч до победы, сравняв счет в серии (2-2).
3. КОНТРАКТ САМСОНОВА
Кстати, об игроках «Вашингтона». Теперь уже бывший вратарь «Магнитки» Илья Самсонов заключил контракт с «Кэпиталз» и продолжит карьеру в Северной Америке.
Это договор новичка, рассчитанный на три года. Базовая зарплата – 832,5 тысячи долларов за сезон. Подписной бонус – $92,5 тысячи. Зарплата в случае отправки в АХЛ составит $70 тысяч в год, а именно это, судя по всему, предстоит Самсонову. Бонусами можно поднять зарплату в каждом сезоне на $0,5-0,6 млн. Но их еще надо выполнить.
Напомню, что контракт первого вратаря Брэйдена Холтби подписан до 2020 года ($6,1 млн в год). А вот у его сменщика Филиппа Грубауэра заканчивается договор ($1,5 млн), но будет странно, если «Вашингтон» его не переподпишет.
ТАБЛО ДНЯ
Питтсбург – Вашингтон – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Гюнтцель, МАЛКИН, Гюнтцель – Оши (КУЗНЕЦОВ)
П: Малкин (1+0; 0, 2, 1, 18.03)
В: Овечкин (0+0; -1, 0, 0, 21.01)
Кузнецов (0+1; -1, 0, 5, 19.45)
Орлов (0+0; -1, 0, 3, 21.45)
Счет в серии: 2-2
Виннипег – Нэшвилл – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Лайне – Хартман, Суббан
Счет в серии: 2-2
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.