В пятницу сборная России дебютировала на чемпионате мира, одолев со счетом 7:0 команду Франции. Дублем отметился Кирилл Капризов.

Пора дебютов для главного тренера сборной России Ильи Воробьева в пятницу достигла апогея. Напомню, что сперва, уже после своего назначения, он провел матч с нашей олимпийской командой против норвежцев. Затем принял главную команду, чтобы выступить с ней на Евротуре. И вот, наконец, стартовый поединок на чемпионате мира.

ВНЕ ЗАЯВКИ - ПЯТЕРО

Кстати, весьма важный экзамен для нашей новой команды. Смотреть на французов свысока у россиян причин особых нет. И дело не только в том, что нашим уже случалось уступать этой сборной на ЧМ-2013.

Скорее, дело в сборной России, в ее нынешнем составе, который нуждается в серьезной проверке. Ведь мало того, что в сборной из-за травм отсутствуют многие ведущие игроки. Тренеры еще больше обострили ситуацию, не пригласив на турнир целый ряд известных мастеров – Илью Ковальчука, Вадима Шипачева, Владимира Ткачева…

И теперь им надо доказывать, что их выбор имеет серьезные основания. Вечером накануне матча сборная России заявила на ЧМ-2018 17 игроков, о чем я уже писал в репортаже с последней тренировки команды Воробьева перед началом турнира. Утром к ним добавилось еще два форварда –Максим Шалунов и Илья Михеев. А также защитники Егор Яковлев и Никита Трямкин. Все они и приняли участие в матче против французов.

Таким образом, вне заявки, в которую могут войти 25 человек, остаются вратарь Илья Сорокин, защитник Алексей Береглазов и три форварда – Никита Сошников, Алексей Бывальцев и приболевший Никита Гусев, который пока так и не присоединился к сборной.

КАПРИЗОВА И БУЧНЕВИЧА – С ПОЧИНОМ

Матч показал, что опасения в превосходстве россиян над первым соперником были совершенно излишними. Уже после первых десяти минут игры все, по сути, было кончено.

Французская сборная, большей частью составленная из игроков национального чемпионата, привезла на турнир явно сырую команду. Известный в КХЛ Стефан Да Коста, аккурат в пятницу подписавший контракт с «Автомобилистом», погоды в ней не делал. Наш соперник вчистую проигрывал борьбу в своей зоне, позволяя расстреливать своего вратаря с убойной позиции.

Счет на восьмой минуте открыл Капризов, забросив свою первую шайбу на взрослых чемпионатах мира, после остроумной передачи Дадонова. Через три минуты Кирилл вернет Евгению должок в очень похожей комбинации, где форварды нашего ударного звена как бы поменяются местами и ролями. Дадонов вколотит шайбу в ворота с той же самой позиции.

А между этими голами забьет еще и Бучневич, также прописавшийся этой шайбой на чемпионатах мира. Шайба Павла в большинстве и вовсе выглядела издевательством. Мало того, что вратарь отбил ее прямо на крюк нашему нападающему. Так еще и оба защитника французов зачем-то рванули вперед, под бросок, не успев ему помешать.

В итоге Бучневич оказался с шайбой в паре метров от ворот за спиной и у голкипера, и у всех полевых игроков-соперников. Времени было достаточно, чтоб еще выпить перед броском небольшую чашечку кофейку. И Павел, видимо, сам не ожидавший такого подарка, здорово затянул паузу перед тем, как поразить цель.

СОРОКИН В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ

В общем, это была не игра, а избиение младенцев. И единственное, что заставляло слегка волноваться – это то, как нашим удастся сохранять концентрацию еще на протяжении двух периодов. После такого начала это действительно непросто.

В перерыве я столкнулся в пресс-центре еще с одним нашим голкипером – Сорокиным. Илья в цивильном костюме смотрел там хоккей по телевизору. Говорить о том, как он себя чувствует вне заявки вратарь отказался. Уточнил у меня статистику бросков после первого периода (15:6), сфоткалсяна память с телеведущей Дарьей Мироновой и продолжил наблюдать за игрой, всем своим видом показывая, что в результате нисколько не сомневается.

Так, впрочем, и вышло. Сборная России начала турнир с победы. Можно сказать, досрочной – нокаутом в первом периоде. Еще один гол Капризова в следующей двадцатиминутке еще раз подчеркнул тотальное превосходство нашей команды.

Снова грубая ошибка французов в своей зоне, Дацюк выигравший борьбу за шайбу сразу у двоих соперников и вытянувший на себя третьего. И Кирилл, наносящий бросок в распахнутый настежь «домик» вратарю.

В третьем периоде счет вырос до 7:0. Красиво, уверенно, но, честно говоря, не очень интересно. Ждем более серьезного соперника. Следующая встреча – с австрийцами.

СТАТИСТИКА

Россия – Франция – 7:0 (3:0, 1:0, 3:0).

Голы: 1:0 Капризов (Дадонов, Зайцев, 7.08),2:0 Бучневич(Григоренко, Нестеров, 8.18, б.), 3:0 Дадонов (Капризов, Хафизуллин, 10.22), 4:0 Капризов (Дацюк, Зайцев, 37.59), 5:0 Барабанов (Киселевич, Каблуков, 42.36), 6:0 Шалунов (Дацюк, Хафизуллин, 44.50), 7:0 Анисимов (57.13, б.).

Вратари:Кошечкин –Арди (Кеменер, 40.00).

Штраф: 6 – 8.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ В МАТЧЕ С ФРАНЦУЗАМИ

Вратари:Кошечкин (Шестеркин).

1-е звено

Гавриков -Киселевич, Капризов – Дацюк-к - Дадонов

2-е звено

Нестеров - Зайцев, Григоренко - Анисимов - Бучневич

3-е звено

Яковлев, Мамин - Андронов– Шалунов

4-е звено

Трямкин - Хафизуллин, Барабанов - Каблуков - Михеев