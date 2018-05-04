- Французы нанесли только 10 бросков за матч. Это хорошо или плохо?

- Напрасно вам показалось, что игра получилась очень легкой. Французы хорошо двигались. И нам нужно привыкнуть к обстановке. Дворец душный, пока тут как-то тяжело. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс, что обе команды играют на одной площадке.

- Вы очень жестко сыграли против Стефана Да Косты. Он даже возмущался, когда вас удалили, - вопрос с иронией, потому что Дацюк показывал жестом: соперник исполнил рыбку, симулировал.

- О-о-о, - протянул Дацюк, но не подыграл. – Да Коста – лидер французской команды. Сегодня сделал все, что мог. Но наша оборона его сдержала.

- Можно сказать, что хоккеисты сборной России выходят из-под нагрузки?

- У нас команда молодая. Все будут прибавлять от матча к матчу, проявлять себя все больше и больше. Так и должно быть.

- Отличный у нас календарь, начинаем с игр против Франции, Австрии, Белоруссии.

- А если бы начали с сильной сборной, то все бы говорили: «Сейчас мы узнаем слабые стороны…» Календарь такой, какой он есть. Он ведь для всех одинаковый.

- Получается, что Никита Гусев не особо нужен? – выкрикнул какой-то репортер.

- Как это не нужен? – удивился Дацюк. – Он все-таки очень мастеровитый игрок. Его явно не хватает.

- Но у вас уже сложилась тройка с Кириллом Капризовым и Евгением Дадоновым, - настаивал репортер.

- На самом деле, Гусева не хватает. Мы будем его ждать. И работать по ситуации.