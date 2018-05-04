- Французы почти не составили вам конкуренции.

- У них всего 10 бросков за матч? Я думал, у нас, - пошутил Капризов. – Даже испугался. Хорошая нормальная игра. Все равно где-то были ошибки. Нам нужно прибавлять от встречи к встрече.

- А в чем ошибки-то?

- Где-то у нас были потери. И тренеры сейчас расскажут. Будем разбирать этот матч.

- Хорошо ли начинать чемпионат мира с разгромного счета?

- Да я даже не думал об этом, - пожал плечами Капризов. – Наверное, это лучше, чем проиграть.

- Откуда такое взаимопонимание с Евгением Дадоновым? Вы прям с закрытыми глазами друг друга видите.

- Очень приятно играть с Жекой, как с любым партнером из сборной России. Все равно идеала пока нет. Я иногда неточно давал пасы. Это надо исправлять.

- А куда ж теперь ставить Никиту Гусева?

- Это у тренеров спрашивайте. Они все решат.

- Когда вам последний раз дарили часы как лучшему игроку матча?

- Да, на молодежном чемпионате мира. Кого бы я признал лучшим у нас? Всю команду.

- Ребята выходят из-под нагрузки?

- Сейчас главное – добавлять от игры к игре, чтобы с каждым матчем чувствовать себя все лучше.

- Чем отличается ваш дебют на Олимпиаде от дебюта на взрослом чемпионате мира, как сейчас?

- Мне показалось, что сегодня все было поспокойнее. Потому что на Олимпиаде я даже в первой смене как-то не так выходил. Там ведь в Корее был мой первый большой турнир.