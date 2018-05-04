Илья Воробьев: Успокойтесь! Не надо нас за победу над французами возносить
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал свою первую победу на чемпионате мира, заявив, что он не всем доволен.
- Что меня не устраивает в сегодняшней победе? Второй период, - без раздумий ответил Илья Воробьев на первый вопрос после стартового матча сборной России на чемпионате мира в Копенгагене – Есть моменты, которые обязательно надо улучшить. Завтра будем их по видео с ребятами разбирать.
- Капризов признался, что хотя у их тройки получились красивые голы, но и потерь шайбы было многовато. Согласны?
- Есть такой момент. Но меня потери других игроков сегодня больше интересовали. Это только первый матч. Есть над чем работать.
- Французы не разочаровали? Все же бросали по воротам они редко и потерь особых нашей команде не доставили.
- В первом матче любой соперник полезен. Надо нащупать свою игру, войти в нее. Было видно, что в первые пять минут ребята были зажатые. А потом разошлись.
- Нет опасений, что чересчур легкая победа – 7:0 - команду расслабит?
- Завтра начнем ребят собирать, чтоб не расслабились.
- Вообще календарем вы довольны? Французы, австрийцы, белорусы… Есть время, чтоб спокойно вкатится в турнир.
- Вот когда сыграем все эти матча, тогда и будет видно – насколько довольны.
- Гусеву теперь сложно в первое звено будет попасть? Вроде с взаимопониманием там все в порядке.
- Да успокойтесь, пожалуйста. Мы сыграли только один матч. С французами. А нас уже возносят куда-то… Все в рабочем режиме. На Никиту надо сперва посмотреть и понять, как он себя чувствует.
- Когда конкретно его ждете?
- Гусев завтра прилетает.
- Сегодня голами отметились обе бригады большинства. Какой вы больше довольны?
- Пока забивают, я обеими доволен. Кем больше – трудно даже сказать.
- Перестановки в звеньях будут?
- Матч только закончился. А вы хотите, чтоб я вам сразу состав на следующую игру объявил? Круто! Но будем думать.
- Есть сочетание, которое вас совсем не устроило?
- Так, чтобы совсем – нет.
- Не собираетесь дозаявить вратаря Илью Сорокина?
- Пока думаем. Работаем день за днем.
- Ждете, как «Тампа» за океаном сыграет, надеясь, что для сборной освободится Андрей Василевский?
- Нет, мы надеемся на ребят, которые уже здесь.
- Просто, с завтрашнего дня вам и тренироваться придется с двумя вратарями. А это не слишком удобно.
- Спасибо, мы в курсе. Тоже читали регламент. Вот поэтому и будем думать.
- Игру «Вашингтона» ночью смотрели?
- Я?! Нет, у меня своих забот сейчас хватает. Но счет знаю. Лучшие моменты тоже просмотрел. Всю игру – нет.
- Кто придумал для сборной такой необычный девиз – «Кураж, ядрена мать, кураж»?
- Специально обученные люди.