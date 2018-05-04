Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал свою первую победу на чемпионате мира, заявив, что он не всем доволен.

- Что меня не устраивает в сегодняшней победе? Второй период, - без раздумий ответил Илья Воробьев на первый вопрос после стартового матча сборной России на чемпионате мира в Копенгагене – Есть моменты, которые обязательно надо улучшить. Завтра будем их по видео с ребятами разбирать.

- Капризов признался, что хотя у их тройки получились красивые голы, но и потерь шайбы было многовато. Согласны?

- Есть такой момент. Но меня потери других игроков сегодня больше интересовали. Это только первый матч. Есть над чем работать.

- Французы не разочаровали? Все же бросали по воротам они редко и потерь особых нашей команде не доставили.

- В первом матче любой соперник полезен. Надо нащупать свою игру, войти в нее. Было видно, что в первые пять минут ребята были зажатые. А потом разошлись.

- Нет опасений, что чересчур легкая победа – 7:0 - команду расслабит?

- Завтра начнем ребят собирать, чтоб не расслабились.

- Вообще календарем вы довольны? Французы, австрийцы, белорусы… Есть время, чтоб спокойно вкатится в турнир.

- Вот когда сыграем все эти матча, тогда и будет видно – насколько довольны.

- Гусеву теперь сложно в первое звено будет попасть? Вроде с взаимопониманием там все в порядке.

- Да успокойтесь, пожалуйста. Мы сыграли только один матч. С французами. А нас уже возносят куда-то… Все в рабочем режиме. На Никиту надо сперва посмотреть и понять, как он себя чувствует.

- Когда конкретно его ждете?

- Гусев завтра прилетает.

- Сегодня голами отметились обе бригады большинства. Какой вы больше довольны?

- Пока забивают, я обеими доволен. Кем больше – трудно даже сказать.

- Перестановки в звеньях будут?

- Матч только закончился. А вы хотите, чтоб я вам сразу состав на следующую игру объявил? Круто! Но будем думать.

- Есть сочетание, которое вас совсем не устроило?

- Так, чтобы совсем – нет.

- Не собираетесь дозаявить вратаря Илью Сорокина?

- Пока думаем. Работаем день за днем.

- Ждете, как «Тампа» за океаном сыграет, надеясь, что для сборной освободится Андрей Василевский?

- Нет, мы надеемся на ребят, которые уже здесь.

- Просто, с завтрашнего дня вам и тренироваться придется с двумя вратарями. А это не слишком удобно.

- Спасибо, мы в курсе. Тоже читали регламент. Вот поэтому и будем думать.

- Игру «Вашингтона» ночью смотрели?

- Я?! Нет, у меня своих забот сейчас хватает. Но счет знаю. Лучшие моменты тоже просмотрел. Всю игру – нет.

- Кто придумал для сборной такой необычный девиз – «Кураж, ядрена мать, кураж»?

- Специально обученные люди.