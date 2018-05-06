«Вашингтон» и «Виннипег» — два клуба на «В» — оказались в шаге от выхода в финал конференции. «Питтсбург» и «Нэшвилл» — на грани вылета.

1. ПОБЕДА «ВАШИНГТОНА»

Звездные форварды «Питтсбурга» Евгений Малкин и Фил Кессел в пятом матче умудрились схватить по «-4» за полезность. Но там два гола были забиты в пустые ворота, и при счете 3:6 это не так важно.

SIDNEY CROSBY TIPS ONE HOME TO TIE IT UP! THIS GAME'S A BEAUT!#ALLCAPS 2 - 2 #3elieve



(Series Tied 2-2) pic.twitter.com/MccpaNpW9W — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 6 мая 2018 г.

Главное, что у «Пингвинз» теперь нет права на ошибку. И дело не только в том, что «Питтсбург» и его болельщиков как-то успокоила эта убойная серия, что они за историю вышибали «Вашингтон» из плей-офф аж девять из десяти раз, что не расслабиться было невозможно. Инстинкт убийцы притупился. А в том, что «Кэпиталз» играют реально классно, и ни в чем «Питтсбургу» не уступают.

Хотя «Пенс» имеют большой резерв, и если прибавят Малкин, Сидни Кросби, Кессел, если начнут забивать Брассар, Шири, Раст, если Хорнквист начнет играть как раньше в звене Кросби… В общем, если много «если» сойдутся, то серию будет можно спасти. Для этого «Питтсбург» должен выиграть два раза.

2. РУССКИЕ ИДУТ

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц признался, что бросил вызов Евгению Кузнецову и Александру Овечкину после четвертого матча: «А слабо вам, ребята, сыграть еще лучше? Сейчас самое время».

Русские подумали – и сыграли. Кузнецов набрал 3 (1+2) очка и забил прекрасный гол, когда получил пас вразрез и переиграл голкипера «Пенс».

А еще Кузя забросил Овечкина в атаку. Саша побежал, перебирая ногами, как умеет только он (многие спецы говорят, что Ови не катит, а бежит по льду). И сделал весьма хитроумный пас на Врану. Там помог рикошет, но передача до чеха дошла, и он забил победный гол.

В общем, сейчас Овечкин и весь «Вашингтон» оказались в одном матче от счастья. Даже не верится, что на этот раз они пройдут «Питтсбург». Но все в их руках.

3. ПОБЕДА «ДЖЕТС»

«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» на его площадке BridgestoneArenaсо счетом 6:2 и оказался в одном шаге от первого в своей истории выхода в финал Западной конференции, где может сыграть с победителем пары «Вегас» – «Сан-Хосе».

Счет не был открыт вплоть до 28-й минуты, пока Патрик Лайне не нанес бросок с левого фланга. Шайба влетела в сетку с рикошетом от перчатки Пола Штясны. Судьи еще изучили повтор, но придраться там было не к чему.

«Предаторз» сравняли счет, когда защитник Янник Уэбер (он в четвертом матче заменил в составе Алексея Емелина) совершил прорыв по левому краю и переиграл голкипера «Джетс» Коннора Хеллебака. Но «Виннипег» было не остановить. Это снова был тот ураган, который в третьей встрече серии перевернул счет с 0:3 на 7:4, смел «Нэшвилл» со своего пути.

BLAKE WHEELER FEEDS A BEAUTY TO KYLE CONNOR AND IT'S 4-1 JETS!#WPGWhiteout 4 - 1 #StandWithUs



(Series Tied 2-2) pic.twitter.com/BJiVAX6Ta1 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 6 мая 2018 г.

В этот вечер остановить тройку «Виннипега» не мог никто. Дело даже не в том, что звено Кайл Коннор (2+1) – Марк Шайфли (1+1) – Блэйк Уилер (0+3) забило три гола и набрало восемь очков. Эта линия реально переигрывала хоккеистов «Нэшвилла» в своих эпизодах. Ну а Коннор, который сделал дубль за четыре с половиной минуты, решил очень многое в этой встрече.

KYLE CONNOR, THIS PASS IS FILTHY! MARK SCHEIFELE SLAMS IT HOME, JETS UP 3!#WPGWhiteout 5 - 2 #StandWithUs



(Series Tied 2-2) pic.twitter.com/pbsEwfeOEB — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 6 мая 2018 г.

Он создал преимущество «Виннипегу» со счетом 4:1 в гостях. Когда ты ведешь так к концу второго периода, это очень трудно упустить.

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Питтсбург – 6:3 (2:1, 0:2, 4:0)

Карлсон (КУЗНЕЦОВ), Коннолли, КУЗНЕЦОВ, Врана (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), Оши, Эллер – Олексиак, Кросби, Хорнквист (МАЛКИН)

В: Овечкин (0+1; +2, 4, 3, 18.53)

Кузнецов (1+2; +2, 0, 2, 20.10)

Орлов (0+0; +2, 0, 3, 22.20)

П: Малкин (0+1; -4, 0, 4, 18.10)

Счет в серии: 3-2

Нэшвилл – Виннипег – 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)

Уэбер, Джохансен – Штясны, Коннор, Бафлин, Коннор, Шайфли, Перро

Счет в серии: 2-3

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.