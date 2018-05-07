Это не анекдот. Белорусы действительно заявили на матч против россиян своего резервного вратаря Виталия Труса. Этому голкиперу уже 29 лет. Он выступает в чемпионате своей страны за «Неман» из Гродно. В его составе становился чемпионом. Ни в КХЛ, ни даже в ВХЛ никогда не играл. Один сезон провел в харьковском «Динамо». А с прошлого года начал призываться в сборную и даже сыграл один матч на Еврочеллендже. А сейчас вот неожиданно для многих и самого себя дебютировал на чемпионате мира. И сразу – против действующего олимпийского чемпиона!

Причиной такого на первый взгляд шокирующего решения, видимо стали два громких поражения белорусов на старте турнира – 0:5 от шведов и 2:6 от французов.

Говорят, что после второго фиаско главный тренер сборной Белоруссии американец Дэйв Льюис прилично психанул. Перелопатил все звенья, которые наигрывал к турниру. А место в воротах доверил Трусу.

Впрочем, и россияне выставили в этом матче второго голкипера – Игоря Шестеркина. А вот изменения в звеньях у нас были минимальные. Поменялись звеньями Максим Шалунов и Илья Михеев. Но и это сюрпризом не стало, поскольку именно в этих сочетаниях они выходили на лед уже и в конце второго матча.

Трус продержался против россиян пять минут. А затем Дадонов опасно набросил на ворота, Дацюк подставил клюшку, голкипер белорусов шайбу отбил. Но на его несчастье она отскочила вновь к нашему капитану. И Павел мгновенно оценил ситуацию – рванул за ворота и благодаря своей длиннющей клюшке завел шайбу уже в другой пустой угол

До перерыва ударное звено могло отличиться еще дважды. Дацюк попал в штангу, Капризов зарядил в перекладину. А вот другим нашим звеньям белорусы позволили немного! В итоге Трус отразил 11 бросков из 12. И по результативности это был самый плохой период сборной России на ЧМ-2018.

Ну а во втором периоде все вопросы о победителе вновь были сняты досрочно. Класс показал питерский форвард Барабанов. Еще раз обращаюсь к любителям хоккея: присмотритесь, это будущая звезда, вокруг которой уже можно строить ударное звено.

В понедельник Александр сделал два момента буквально из ничего. И в первую очередь, благодаря своему изумительному катанию, которое позволяет ему чисто выигрывать борьбу за шайбу в чужой зоне и как на подносе выкладывать ее на клюшку партнерам. Так россияне забили в понедельник еще два гола, после которых белорусы сразу сникли.

Ну а под занавес периода Дацюк сделал дубль, реализовав большинство. Павел сперва растранжирил пару моментов, делая лишние пасы с убойной позиции. Создавалось впечатление, что бросать в пустой угол ему просто скучно. Но затем все же положил шайбу в угол из более сложной позиции.

Очередная сухая победа – 6:0. И общий счет после трех матчей просто невероятный - 20:0. Это абсолютный рекорд нашей команды на чемпионатах мира. Так здорово наши никогда не начинали, да еще и оставляя свои ворота неприступными.

Поздравляем Илью Воробьева – таким бравурным стартом он уже вписал свое имя в историю нашего хоккея.

Белоруссия – Россия – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: 0:1 Дацюк (Дадонов, 5.27), 0:2 Шалунов (Барабанов, Каблуков, 25.55), 0:3 Каблуков (Барабанов, Трямкин, 29.25), 0:4 Дацюк (Хафизуллин, Шалунов, 39.26), 0:5 Мамин (Зайцев, 45.16), 0:6 Капризов (Дацюк, Дадонов, 47.37)

Вратари: Трус – Шестеркин

Броски: 18 – 27

Вбрасывания: 23 – 25

Штраф: 2 – 4