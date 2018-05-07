Поговорил после разгрома белорусов с Алексеем Яшиным.​ Рассказал ему о своем восхищении игрой Александра Барабанова, который чемпиону мира-93 хорошо знаком по СКА.

Самый безотказный форвард в российской истории уточнил, что ценит армейца прежде всего за рабочую этику. Но при этом вздохнул, глядя, как в записи на мониторе укладывает шайбу под планку ворот Капризов: «Вот Саша, вот Кирилл… А кто еще? Где новые звездочки? У нас их должно по десятку каждый год появляться. Как в той же Канаде».

Позволю себе не согласиться с заслуженным мастером. Ежегодного обилия дарований у нас не было даже во времена СССР, когда Красная машина давила всех и вся. Но вот элитные хоккеисты появлялись постоянно.

Однако где-то лет пять назад этот ручеек как-то иссяк. После Овечкина и Малкина. Был квартет великих – эти двое плюс Дацюк и Ковальчук, а далее – пропасть. Многие принялись сокрушаться: «Шеф, все пропало – гипс снимают, клиент уезжает».

Нет, как вскоре выяснилось, никто никуда не уезжает. Наоборот, в российскую, а точнее - в мировую! - элиту не въехали, а ворвались Кучеров, Панарин, Кузнецов, Василевский, Гусев, Дадонов, Капризов, Гавриков, Сергачев… Уверен, что кого-то забыл.

Алексей, разве это мало?!

Но больше всего меня сейчас поражает Барабанов. Не понимаю, почему его вечно куда-то в четвертое звено засовывают. Вокруг этого 23-летнего парня не просто ударную тройку можно построить, а целую команду!

По манере, катанию, пониманию игры да и комплекцией Саша мне напоминает нашего легендарного капитана Вячеслава Быкова. Ему бы еще подобрать такого партнера, как Хомутов. Я уж не говорю о третьей единице, коим во втором звене ЦСКА и сборной СССР был Каменский.

Зато Барабанов уже вошел в летопись отечественного хоккея, как лучший исполнитель кораблика. Лично я вообще не помню, чтобы кто-то из наших игроков регулярно использовал этот классический элемент фигурного катания. А в мировом хоккее приходит на ум разве что швед Ульф Дален. Однако он зачастую перебарщивал с этим приемом, используя его без повода, просто ради красоты.

У Барабанова все иначе. У него эти круги коньками пятка к пятке на редкость органичны и выполняются удивительно легко. Виртуозно! Я любуюсь этими, казалось бы, штрихами, ибо понимаю, как это сложно сделать без специальной подготовки. А вся фишка в том, что Саша в детстве занимался фигурным катанием.

Посмотрите, как Барабанов сегодня организовал второй и третий голы. В первом случае за счет кораблика ушел от защитника одним движением на чистый лед, а во втором – перед тем как выложить шайбу под бросок с пятачка Каблукову, трижды (!) проделал азбучный прием фигурки, окончательно запутав белорусов. Ведь в чем сила кораблика: ты мгновенно меняешь направление движения, ускоряешься или тормозишь, при этом, находясь лицом в поле, видишь всех партнеров и противников.

Словом, в этой сборной есть на кого посмотреть и помимо Волшебника с его креативными красавчиками-крайками. Так что, уважаемый Капитан Россия, не так у нас плохо. Хотя, согласен, все это прелюдия, а чего стоит эта сборная и конкретно № 94, мы узнаем только в плей-офф ЧМ-2018.