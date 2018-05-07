Илья Воробьев: Эти легкие победы меня настораживают!
ВРИО главного тренера сборной России Илья Воробьев подвел итог трем «сухим» победам нашей команды на старте чемпионата мира.
После матча Илью Воробьева впору было поздравлять с новым рекордом сборной России на первенствах планеты. Но главный тренер нашей команды от приятных слов только морщился.
– Давайте успокоимся со всеми этими красивыми счетами, – попросил Воробьев журналистов. – Посмотрим, что дальше будет.
– Но вы хотя бы знаете, что 20:0 в трех матчах – это лучший старт сборной России на чемпионатах мира за всю историю?
– Нет, я не в курсе. Вы запишите. А я постараюсь забыть про это побыстрее.
– Вас такие легкие победы пугают?
– Не то, что пугают, но настораживают. Потому что впереди у нас чехи, швейцарцы, шведы. Это очень приличные команды.
– Хорошо, пусть три матча были со слабыми соперниками. Чему наша команда в них научилась?
– Мы строили сборную. И в каждом матче говорили ребятам, что конкретно надо сделать лучше.
– А со стороны показалось, что как раз первый период с белорусами был самым тяжелым на турнире.
– Немножко повлияла усталость, свежести не хватило. А кроме того белорусы перед этим крупно проиграли пару матчей. И на нас вышли от ножа. Когда постоянно крупно побеждаешь, ребят настраивать все труднее и труднее. Но они молодцы все равно.
– Важно даже с не самыми сильными противниками демонстрировать тотальный хоккей?
– Важно хороший показывать. Хотя называйте, как хотите.
– Чего вы добивались, меняя в звеньях Шалунова с Михеевым?
– Мы их еще в конце второго матча переставили. И нам эти сочетания понравились.
– Шалунову был нужен такой подвижный партнер, как Барабанов?
– Если Бара будет продолжать также играть… Он любому партнеру будет нужен.
– Александр сегодня действительно два момента сделал из ничего. Что скажете о нем лично?
– Да молодец. Но для нас все только вот сейчас начнется, после этого матча. Поэтому пока трудно хвалить кого-то.
– Почему вы до сих пор не определились с дозаявкой?
– Потому что нас пока этот состав полностью устраивает.
– Но Сорокина-то заявите?
– Заявим.
– Традиционный вопрос – в каком состоянии Гусев?
– По сравнению со вчерашним днем Никита себя чувствует лучше. Но пока недостаточно хорошо, чтобы играть в хоккей на таком уровне. Поэтому пока продолжаем просто следить за его состоянием.
– Два дня отдыха перед следующим матчем в связи с этим весьма кстати!
– Однозначно. Да и три матча за четыре дня… Пора отдохнуть.
– Какая вероятность, что Гусев сыграет уже против чехов?
– Мы будем смотреть. Сейчас ничего не скажу. Неготовым его выпускать не будем. Слишком велик риск травму получить.
– Вас не беспокоит, что первая тройка создает больше опасных моментов, чем все остальные вместе взятые?
– Нет. А почему меня должно это беспокоить? Подумаю над этим…
– Рассматриваете Григоренко, как центрфорварда.
– Если у нас все центра будут в порядке, Михаил продолжит играть с краю.
– Сборная забила 20 голов. Но защитники не отличались ни разу! Есть ответ – почему?
– Зато Никита Зайцев такой классный пас сегодня отдал. Вы видели? Это же просто фантастика.
– Кто на вас большее впечатление произвел – шведы или чехи?
– Обе команды очень приличные. У них разный стиль, но с обеими будет сложно.
– Наши ворота в матче против чехов будет защищать…?
– Вася Кошечкин. А потом, возможно, его опять подменим – когда будут спаренные игры.