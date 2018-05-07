После матча Илью Воробьева впору было поздравлять с новым рекордом сборной России на первенствах планеты. Но главный тренер нашей команды от приятных слов только морщился.

– Давайте успокоимся со всеми этими красивыми счетами, – попросил Воробьев журналистов. – Посмотрим, что дальше будет.

– Но вы хотя бы знаете, что 20:0 в трех матчах – это лучший старт сборной России на чемпионатах мира за всю историю?

– Нет, я не в курсе. Вы запишите. А я постараюсь забыть про это побыстрее.

– Вас такие легкие победы пугают?

– Не то, что пугают, но настораживают. Потому что впереди у нас чехи, швейцарцы, шведы. Это очень приличные команды.

– Хорошо, пусть три матча были со слабыми соперниками. Чему наша команда в них научилась?

– Мы строили сборную. И в каждом матче говорили ребятам, что конкретно надо сделать лучше.

– А со стороны показалось, что как раз первый период с белорусами был самым тяжелым на турнире.

– Немножко повлияла усталость, свежести не хватило. А кроме того белорусы перед этим крупно проиграли пару матчей. И на нас вышли от ножа. Когда постоянно крупно побеждаешь, ребят настраивать все труднее и труднее. Но они молодцы все равно.

– Важно даже с не самыми сильными противниками демонстрировать тотальный хоккей?

– Важно хороший показывать. Хотя называйте, как хотите.

– Чего вы добивались, меняя в звеньях Шалунова с Михеевым?

– Мы их еще в конце второго матча переставили. И нам эти сочетания понравились.

– Шалунову был нужен такой подвижный партнер, как Барабанов?

– Если Бара будет продолжать также играть… Он любому партнеру будет нужен.

– Александр сегодня действительно два момента сделал из ничего. Что скажете о нем лично?

– Да молодец. Но для нас все только вот сейчас начнется, после этого матча. Поэтому пока трудно хвалить кого-то.

– Почему вы до сих пор не определились с дозаявкой?

– Потому что нас пока этот состав полностью устраивает.

– Но Сорокина-то заявите?

– Заявим.

– Традиционный вопрос – в каком состоянии Гусев?

– По сравнению со вчерашним днем Никита себя чувствует лучше. Но пока недостаточно хорошо, чтобы играть в хоккей на таком уровне. Поэтому пока продолжаем просто следить за его состоянием.

– Два дня отдыха перед следующим матчем в связи с этим весьма кстати!

– Однозначно. Да и три матча за четыре дня… Пора отдохнуть.

– Какая вероятность, что Гусев сыграет уже против чехов?

– Мы будем смотреть. Сейчас ничего не скажу. Неготовым его выпускать не будем. Слишком велик риск травму получить.

– Вас не беспокоит, что первая тройка создает больше опасных моментов, чем все остальные вместе взятые?

– Нет. А почему меня должно это беспокоить? Подумаю над этим…

– Рассматриваете Григоренко, как центрфорварда.

– Если у нас все центра будут в порядке, Михаил продолжит играть с краю.

– Сборная забила 20 голов. Но защитники не отличались ни разу! Есть ответ – почему?

– Зато Никита Зайцев такой классный пас сегодня отдал. Вы видели? Это же просто фантастика.

– Кто на вас большее впечатление произвел – шведы или чехи?

– Обе команды очень приличные. У них разный стиль, но с обеими будет сложно.

– Наши ворота в матче против чехов будет защищать…?

– Вася Кошечкин. А потом, возможно, его опять подменим – когда будут спаренные игры.