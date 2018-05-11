Позади два раунда розыгрыша Кубка Стэнли, и самое время прикинуть, кто станет лучшим снайпером плей-офф НХЛ. Итак, вот наши варианты…

Александр Овечкин («Вашингтон»)

Голы: 8 в 12 матчах

Коэффициент: 4,00

Капитан «Кэпиталз» семь раз завоевывал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги. За все регулярные чемпионаты 32-летний Овечкин забил 607 голов, и это феноменальный результат. К концу карьеры он может даже обогнать Уэйна Гретцки (894). Вот такой размах у Ови.

Другое дело, что в плей-офф ему часто не везло. И только впервые за 13 лет в лиге Овечкин вышел в финал Восточной конференции. Сейчас Александр Великий находится в великолепной форме. Его очень трудно остановить, и яркий пример тому – гол в ворота «Питтсбурга», забитый на последней минуте.

Может ли Овечкин стать лучшим снайпером НХЛ? Хороший шанс есть, но все зависит от всего «Вашингтона». Сможет ли команда дойти до финала Кубка Стэнли и зарубиться в решающей серии? Или сдуется, когда пойдет на спад эйфория после победы над лютым соперником – «Питтсбургом»?

Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

Голы: 7 в 12 матчах

Коэффициент: 6,00

Это весьма неожиданно, потому что Кузнецов – не прирожденный снайпер. Это диспетчер, вокруг которого вращается первое звено. Главная задача Евгения – раздавать передачи, дирижировать атакой, подносить снаряды под пушку по имени Александр Овечкин.

Но перед этим сезоном Кузнецов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на шесть десятков миллионов долларов. Как совестливый русский парень, он решил отработать каждый цент из этого договора. Поэтому в плей-офф рвет когти, что очень правильно. Ведь на одном Овечкине далеко не уедешь. И «Вашингтон» не пройдет далеко в плей-офф без сильного Кузнецова.

Именно Евгений забросил решающую шайбу в серии с «Питтсбургом». Овечкин отправил его в прорыв: «Ты только забей этот гол, братишка, я тебя прошу!» Кузнецов не подвел и забил.

Почему коэффициент на Овечкина в полтора раза ниже, чем на Кузнецова? Все-таки это не амплуа Кузи, а впереди – самые главные матчи. Почему-то кажется, что он дальше забивать так не сможет. Или его прикроют, или Евгений все-таки переквалифицируется обратно в распасовщика. Есть такой риск.

Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

Голы: 6 в 10 матчах

Коэффициент: 3,50

Вот удивительное дело! Кучеров котируется выше Овечкина. Почему? Да потому, что у его «Тампы» побольше шансов выйти в финал Кубка Стэнли. То есть Никита проведет больше матчей в плей-офф, и у него появится больше шансов забить голы. Чистая математика!

«Тампа» три раза за четыре года играла в финале Восточной конференции. Неудача случилась только в прошлом сезоне, когда «Лайтнинг» оказались под завалом травм и вообще не вышли в плей-офф. «Вашингтон» же впервые за 20 лет дошел до такой стадии.

Многое зависит и от соперника. Кучеров забил пять голов в серии с «Нью-Джерси» и только один в противостоянии с «Бостоном». Как у него пойдут дела с «Вашингтоном»? Это вопрос. Но с такими партнерами, как Стивен Стэмкос и Ти-Джей Миллер, Кучеров может и должен забивать много.