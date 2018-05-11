«Виннипег» победил в гостях «Нэшвилл» со счетом 5:1 в седьмом матче серии. «Джетс» пробились в финал Запада, где сыграют с «Вегасом».

Решающим фактором в этой встрече стала неуверенная игра основного голкипера «Нэшвилла» Пекки Ринне. На девятой минуте первого периода 35-летний финн пропустил шайбу рядом с ближней штангой после броска защитника Тайлера Майерса с нулевого угла. Шайба реально пролетела по красной линии, ударилась об щиток и юркнула в сетку.

TYLER MYERS SCORES FROM A VERY SHARP ANGLE AND THE JETS LEAD 1-0!#WPGWhiteout 1 - 0 #StandWithUs



(Game 7) pic.twitter.com/2bUs8Wvpqh — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 11 мая 2018 г.

Второй гол в ворота Ринне случился через пару минут, и это был тоже курьезный момент. Форвард «Виннипега» Пол Штясны показал, что уезжает за рамку. Но сделал резкий финт и нанес бросок неудобной стороной крюка – снова в ближний угол. С этим голкипер «Предаторз» справился, но Штясны на добивании бросил верхом – и Ринне снова пропустил рядом с ближней штангой, за которую любой вратарь отвечает головой.

Все читалось по лицу главного тренера «Нэшвилла» Питера Лавиолетта. Он был мрачнее тучи. Тут же Ринне отправился в запас. Вместо него вышел другой финн – Юсе Сарос.

В первом периоде «Нэшвилл» больше бросал в створ ворот (10-8) – и все-таки добился своего в большинстве, когда за толчок клюшкой в спину был удален новичок Кайл Коннор, сфоливший на Пи-Кей Суббане. Сам защитник «Предаторз» этот момент и реализовал, когда нанес мощнейший щелчок чуть ли не от красной линии.

PK SUBBAN WIRES HOME AN ABSOLUTE ROCKET OFF THE POST AND IN! THE PREDATORS ARE WITHIN 1!#WPGWhiteout 2 - 1 #StandWithUs



(Game 7) pic.twitter.com/Ydxz44BV9m — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 11 мая 2018 г.

Но позже «Виннипег» провел разящую контратаку. Блэйк Уилер сделал передачу в левый круг вбрасывания. Оттуда с ходу прекрасный бросок нанес Марк Шайфли. «Предаторз» еще тешили себя надеждой, что могут вытащить эту важнейшую игру перед своими зрителями. Но все было кончено на 52-й минуте, когда удаление схватил лидер «Нэшвилла» Райан Джохансен. В борьбе с Патриком Лайне он рубанул сверху по клюшке форварда «Джетс» и выбил ее из рук финна.

«Виннипег» без проблем разыграл свое первое большинство, когда Лайне щелкнул, а на добивании расторопнее всех оказался Штясны. Более чем за три минуты до конца третьего периода хозяева сняли вратаря и попытались спасти матч со счета 1:4. Но «Джетс» провели резкую контратаку «2 в 1», которую завершил Шайфли, тоже сделавший дубль.

Бывший главный тренер «Магнитки», а теперь наставник «Виннипега» Пол Морис выиграл третий седьмой матч серии плей-офф из трех в карьере, причем во всех случаях делал это на выезде. Первый матч финала Западной конференции против «Вегаса» – уже в субботу в 19:00 (ET), в Москве это будет два часа ночи воскресенья.

Алексей Емелин вернулся в защиту «Нэшвилла», но играл мало. На чемпионате мира его ждать не стоит, а вот финны, шведы и швейцарцы могут получить мощное подкрепление.

ТАБЛО ДНЯ

Нэшвилл – Виннипег – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Суббан – Майерс, Штясны, Шайфли, Штясны, Шайфли

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 1, 9.41)

Счет в серии: 3-4

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.