- На дворе уже середина мая. А «Динамо» не спешит объявлятьимена новичков. В чем, по-твоему, причина?

- Не готов комментировать данную ситуацию, лучше обратиться в пресс-службу клуба. Самое интересное, что КХЛ уже назвала имена трех новичков. Для меня ситуация также немного непонятна. При этом я знаю, что руководство и сотрудники клуба трудятся во всю.

- В апреле бывший гендиректор ХК «Динамо» Сергей Федоров назвал имена шести игроков, которые в клубе не останутся. На сегодняшний день к ним добавилось еще четыре известных хоккеиста - Яков Рылов, МартиньшКарсумс, Андрей Кутейкин и Никита Комаров…

- Поймите правильно. Когда игрок выкладывается на все сто процентов в игре в трудные для клуба моменты и помогает команде долгие годы быть в фаворитах сезона, то симпатия к нему образовывается сама по себе. Рылов, Карсумс – любимцы публики уже не первый год, а Кутейкин и Комаров заставили себя полюбить отношением к делу. Всегда грустно расставаться с такими людьми. Так или иначе за все эти решения болельщик будет спрашивать результатом. Но я уверен, что Валерий Павлинович Шанцев – тот человек, который знает, что делает.

- Динамовским болельщикам уже удалось пообщаться с Шанцевым?

- Да у нас состоялась встреча в неформальной обстановке. Говорили долго, откровенно. Впечатления самые приятные от общения.

- О чем говорили?

- Обо всем. О ситуации в клубе, об арене, об усилении. Но это был неформальный разговор, поэтому детали общения оставлю в секрете.

- Касательно усиления были ли конкретные предложения от болельщиков?

- Были. Мы открыто сказали руководству о том, что возвращение Лео Комарова из-за океана может сыграть для клуба положительную роль. Однако есть несколько но…

- Какие?

- Из разговоров о наших потенциальных новичках можно сделать вывод что позиции пяти легионеров в «Динамо» уже закрыты. Да, регламент лиги позволяет иметь шесть иностранных хоккеистов в заявке на сезон, но на конкретный матч должно быть заявлено только пять. Не могу пока представить, как эта проблема будет решаться. Но самое главное, нужно отбросить эмоции и посмотреть какой у Лени вышел сезон за океаном. Обилие травм, частое непопадание в заявку. В плей-офф Комаров и вовсе практически не играл. В то же время в КХЛ имя сыграет за него, и клубу придется выложить немаленькую сумму за игрока. В общем это сложный вопрос. Безмерно уважаю Лео, но он тоже не молодеет, поэтому надо задаться вопросом «А стоит ли игра свеч?». Тут надо взвешивать все факторы. Он ведь еще и отличный игрок для раздевалки и коллектива.

- Можешь представить Лео в форме другого клуба КХЛ?

- Карсумса не мог представить. А он в «Спартаке» будет играть. Лео – тем более.

- Вокруг новичков «Динамо» ходит много слухов. Вам в состав усиленно сватают Шипачева. А также Кагарлицкого, Зернова, Афиногенова…

- Иногда даже от слухов может быть приятно. Года три мы даже не вступали в борьбу за таких игроков, а теперь претендуем на них. Если хотя две фамилии окажется в «Динамо» - можно считать, что селекционный отдел по работал хорошо. А дальше – покажет игра. Мы знаем, много примеров, когда игрок с именем в «Динамо» ничего не показывал, а неизвестный работяга раскрывался во всей красе.

- Ситуация с домашней аренойна следующий сезон прояснилась?

- Официальной информацией не владею, но думаю, что в Петровском Парке ни футбол, ни хоккей новый сезон не начнут.Стройки редко заканчиваются в срок. Это нормально, тем более в нынешних реалиях. Плохо, что дата открытия стадиона уже несколько раз переносилась. Это всегда вызывает напряжение в стане болельщиков. Мы ведь уже 10 лет не играем на «Динамо»! Хочется вернуться домой.