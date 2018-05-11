Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, как наша команда готовится к матчу со швейцарцами, после поражения от чехов.

- После чехов мы посмотрели видео и все свои ошибки разобрали. Ведь следующий матч уже завтра, - заявил Владислав Гавриков после тренировки в пятницу. – Надо быть к нему полностью готовым.

- Наша команда была не готова к такому высокому уровню после трех матчей с заведомыми аутсайдерами?

- Да были мы готовы! Тоже видео смотрели. Просто совершили ряд ошибок, которые нам выиграть не позволили. Но борьба ведь равная была.

- И все же - по скорости не сложно было перестроиться с игроков из чемпионата Белоруссии на форвардов из «Бостона»?

- У чехов в принципе вся команда хорошо катается, не только энхаэловцы. В этом матче вообще хорошего движения было много. Кроме, быть может, первого периода у нас.

- Давид Пастрняк вас впечатлил?

- Да я и раньше знал, что это очень хороший нападающий. Но вчера он показал свое мастерство. Не поспоришь.

- Есть у нас игроки, сопоставимые по классу с Крейчи и Пастрняком?

- Конечно, есть. Кто конкретно? Гусев? Пусть это останется нашей тайной. Для будущих соперников.

- Сегодня на тренировке на что сделали акцент?

- Улучшали взаимодействие в связках. Плюс – над игрой в неравных составах поработали. Поменяли там кое-что. Ведь все люди ошибаются! Главное, не допускать одну ошибку за другой. Чтоб не было тут никакой системности.

- Успеете за два матча – со сборными Швейцарии и Словакии – все ошибки подтянуть, чтоб против шведов сыграть уже без огрехов?

- Нам уже завтра без ошибок играть надо. Против швейцарцев надо свой лучший хоккей показать. Проигрывать второй матч кряду нельзя.

- Появление Никиты Гусева в ударном звене сильно поможет?

- Конечно! Он нам добавит креатива в атаке. Все же знают, что это за нападающий и на что он способен.