Илья Воробьев: Мы же не на почте работаем!
Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итог трудной победы (4:3) наших над швейцарской командой.
Победа над швейцарцами оказалась довольно нервной. Судьба матча до последних секунд висела на волоске. Поэтому интересно было узнать первым делом мнение тренера – насколько его устраивает такой успех?
- В любой игре можно найти отрезки, которые тренеру не нравятся, - ответил Илья Воробьев. – Надо же помнить, что команда у нас совсем молодая. Многие ребята впервые принимают участие в чемпионате мира. Вам показалось, что в третьем периоде мы играли пассивно? Я бы так не сказал. Мы работали в обороне. Но нам чуть-чуть не хватало, чтоб побыстрее переходить от защиты к атаке.
- Были проблемы и со входом в зону…
- Нужно больше скорости. Будем работать над этим.
- Довольны, как Гусев вошел в ударное звено?
- А вы-то довольны? Я доволен.
- Никита уже готов проводить на площадке по двадцать минут за матч?
- Сложно сказать. На свежачка он нормально откатался. Очень надеюсь, что у него и в дальнейшем проблем не будет.
- Чего вы добивались, меняя в звеньях Дадонова и Бучневича?
- Мы добились, чего хотели – Женька забил.
- То есть Дадонов продолжит играть во втором звене?
- Сейчас все еще очень свежо. Надо изучить видео. Будем думать.
- Кроме гола, Евгений и в динамике здорово прибавил.
- Так в этом и был смысл. Мы этого и добивались.
- Почему игра «5 на 4» в матче со швейцарцами не заладилась?
- Соперники активно отработали в неравных составах. Мы в принципе к этому готовились, ждали этого, но… Будем работать дальше.
- Василий Кошечкин заслужил от вас похвалы, за то, что оставил швейцарцев на площадке втроем, пустив шайбу в ноги едущим на смену игрокам?
- Я бы Василия больше за сэйвы похвалил.
- Как здоровье Хафизуллина и примет ли он участие в завтрашнем матче?
- В воскресенье на тренировке попробуем Динара на льду. После этого будем решение принимать. Если он сможет, будет играть.
- У Береглазова твердая позиция в составе?
- Что в хоккее может быть твердого? Другое дело, что он нормально сыграл для стартового матча в разгар чемпионата мира.
- А вот Трямкина вы посадили на лавку.
- У него на льды было несколько не слишком верных решений.
- Как исключить из нашей игры грубые индивидуальные ошибки, который приводят к голам уже во втором матче кряду?
- Это опыт. После каждого матча мы ошибки разбираем. Но пока приходится жить с ними. Хотя я вот только что ребятам сказал: «Братцы, здесь такой уровень, что один ляп может стоить нам победы».
- Михеева вы сделали 13-м нападающим, чтобы выпускать его на лед только в меньшинстве?
- Именно так. Он в первую очередь нужен, как свежий игрок для обороны в неравных составах.
- Впереди два спаренных матч с серьезными соперниками – словаками и шведами. Дадите Игорю Шестеркину сыграть в одном из них?
- Скорее всего, да. А вот в каком именно, на что процентов еще не определились.
- Словаков, как и швейцарцев, тренирует североамериканский специалист. Ждете похожего матча?
- Мы на Олимпиаде с ними встречались. Это команда очень хорошо организована. В Корее у нас с ней проблемы были.
- На Олимпиаде мы словакам вообще проиграли. Учитываете этот урок? А то ведь тревожно…
- Тревога есть за исход любого матча. Мы же не на почте работаем, где сегодня письмо отослал, а завтра оно обязательно пришло. Но надо не тревожиться за результат, а работать!