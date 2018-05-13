Победа над швейцарцами оказалась довольно нервной. Судьба матча до последних секунд висела на волоске. Поэтому интересно было узнать первым делом мнение тренера – насколько его устраивает такой успех?

- В любой игре можно найти отрезки, которые тренеру не нравятся, - ответил Илья Воробьев. – Надо же помнить, что команда у нас совсем молодая. Многие ребята впервые принимают участие в чемпионате мира. Вам показалось, что в третьем периоде мы играли пассивно? Я бы так не сказал. Мы работали в обороне. Но нам чуть-чуть не хватало, чтоб побыстрее переходить от защиты к атаке.

- Были проблемы и со входом в зону…

- Нужно больше скорости. Будем работать над этим.

- Довольны, как Гусев вошел в ударное звено?

- А вы-то довольны? Я доволен.

- Никита уже готов проводить на площадке по двадцать минут за матч?

- Сложно сказать. На свежачка он нормально откатался. Очень надеюсь, что у него и в дальнейшем проблем не будет.

- Чего вы добивались, меняя в звеньях Дадонова и Бучневича?

- Мы добились, чего хотели – Женька забил.

- То есть Дадонов продолжит играть во втором звене?

- Сейчас все еще очень свежо. Надо изучить видео. Будем думать.

- Кроме гола, Евгений и в динамике здорово прибавил.

- Так в этом и был смысл. Мы этого и добивались.

- Почему игра «5 на 4» в матче со швейцарцами не заладилась?

- Соперники активно отработали в неравных составах. Мы в принципе к этому готовились, ждали этого, но… Будем работать дальше.

- Василий Кошечкин заслужил от вас похвалы, за то, что оставил швейцарцев на площадке втроем, пустив шайбу в ноги едущим на смену игрокам?

- Я бы Василия больше за сэйвы похвалил.

- Как здоровье Хафизуллина и примет ли он участие в завтрашнем матче?

- В воскресенье на тренировке попробуем Динара на льду. После этого будем решение принимать. Если он сможет, будет играть.

- У Береглазова твердая позиция в составе?

- Что в хоккее может быть твердого? Другое дело, что он нормально сыграл для стартового матча в разгар чемпионата мира.

- А вот Трямкина вы посадили на лавку.

- У него на льды было несколько не слишком верных решений.

- Как исключить из нашей игры грубые индивидуальные ошибки, который приводят к голам уже во втором матче кряду?

- Это опыт. После каждого матча мы ошибки разбираем. Но пока приходится жить с ними. Хотя я вот только что ребятам сказал: «Братцы, здесь такой уровень, что один ляп может стоить нам победы».

- Михеева вы сделали 13-м нападающим, чтобы выпускать его на лед только в меньшинстве?

- Именно так. Он в первую очередь нужен, как свежий игрок для обороны в неравных составах.

- Впереди два спаренных матч с серьезными соперниками – словаками и шведами. Дадите Игорю Шестеркину сыграть в одном из них?

- Скорее всего, да. А вот в каком именно, на что процентов еще не определились.

- Словаков, как и швейцарцев, тренирует североамериканский специалист. Ждете похожего матча?

- Мы на Олимпиаде с ними встречались. Это команда очень хорошо организована. В Корее у нас с ней проблемы были.

- На Олимпиаде мы словакам вообще проиграли. Учитываете этот урок? А то ведь тревожно…

- Тревога есть за исход любого матча. Мы же не на почте работаем, где сегодня письмо отослал, а завтра оно обязательно пришло. Но надо не тревожиться за результат, а работать!