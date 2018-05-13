Кого только не встретишь в пресс-центре чемпионата мира! Во время матча Россия – Швейцария навстречу шел Крэйг Вудкрофт, тренировавший минское «Динамо» в КХЛ, а теперь возглавляющий клуб «Женева-Серветт» из швейцарской лиги.

DUSTIN BYFUGLIEN SLAMS ONE HOME TO OPEN THE SCORING!#WPGWhiteout 1 - 0 #VegasBorn



(WCF Game 1) pic.twitter.com/D4gmuAiu9W — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 мая 2018 г.

«Что вы думаете о битве «Виннипег» – «Вегас»? Кто победит?» – вопрос прозвучал, как выстрел.

«Я считаю, что мы увидим в серии быстрый, силовой хоккей, где будут приниматься простые решения, - отреагировал Вудкрофт. – Я слежу за «Джетс» и считаю, что они сильнее. Победят матчах в шести».

Через полчаса встретился Алексей Яшин – миноритарный акционер «Вегаса». «Вот бы «Голден Найтс» попали в финал Кубка Стэнли! – воскликнул форвард, которого мы знаем по прозвищу Капитан Россия. – Это будет как сказка наяву. Хотя понимаю, как силен и опасен «Виннипег», тем более матч пройдет на их площадке».

JOEL ARMIA'S SKATE IS THE BENEFICIARY OF CHIAROT'S SHOT AND IT'S 3-0 JETS!#WPGWhiteout 3 - 0 #VegasBorn



(WCF Game 1) pic.twitter.com/jwDtZqOhss — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 мая 2018 г.

Но в принципе все было кончено к восьмой минуте, когда «Виннипег» повел со счетом 3:0. Создал себе комфортное преимущество, которое было трудно растерять. Если точнее, в зоне комфорта «Джетс» оказались изначально, потому что выступали в BellMTSPlace. Они у себя дома в этом сезоне – лучшие в лиге. Так, в этом розыгрыше Кубка Стэнли «Виннипег» победил в первом раунде «Миннесоту» на своей площадке: 3:2, 4:1, 5:0. В сумме – 12:3. А третья игра серии второго раунда, в которой «Джетс» уступали 0:3, но мощным ураганом смели в пути «Предаторз» (7:4), стала ночным кошмаром для болельщиков из штата Теннесси.

BRAYDEN MCNABB DRIVES ONE HOME PAST HELLEBUYCK AND VEGAS IS BACK WITHIN 2!#WPGWhiteout 3 - 1 #VegasBorn



(WCF Game 1) pic.twitter.com/9mKsRObO8u — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 мая 2018 г.

Конечно, помогла и публика в Виннипеге. Преимущество своей площадки в серии плей-офф никогда еще не было таким шумным. Можно вспомнить, как форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин говорил этой весной: «Тяжелее всего играть на выезде в Нэшвилле и Виннипеге. Там очень громко, и там невероятные фанаты».

RYAN REAVES LAYS THE BOOM ON BLAKE WHEELER, SENDING HIM INTO THE BENCH!#VegasBorn pic.twitter.com/UAadPCHiQL — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 мая 2018 г.

Разогретые болельщиками, уже через минуту после начала матча «Джетс» сорвали атаку «Вегаса». Шайфли влетел в зону гостей, оставил шайбу под щелчок Бафлину, и тот выстрелил так сильно, что чуть не порвал сетку за воротами Марка-Андре Флери.

MARK SCHEIFELE SENDS THE JETS LEAD BACK TO 3 WITH A BEAUTY! SCHEIFELE STAYS HOT!#WPGWhiteout 4 - 1 #VegasBorn



(WCF Game 1) pic.twitter.com/2Hboirdumr — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 мая 2018 г.

Второй гол в пустой угол вогнал Лайне. А третий долго изучали арбитры. Там шайба попала в конек форварда Джоэла Армиа, срикошетила в сетку. Было ли движение ногой, как в футболе? А то, что игрок находился во вратарской? Сначала судьи не засчитали момент. Но главный тренер «Джетс» Пол Морис к восторгу трибун взял челлендж – и дожал эпизод. Помехи голкиперу не было.

JONATHAN MARCHESSAULT THREADS A GREAT PASS TO WILLIAM KARLSSON WHO BURIES TO BRING VEGAS WITHIN 2!#WPGWhiteout 4 - 2 #VegasBorn



(WCF Game 1) pic.twitter.com/p2raMl1Cy4 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 мая 2018 г.

Второй матч серии состоится снова в канадской провинции Манитоба. Игра пройдет в понедельник 14 мая в 20:00 (ET) – это будет три ночи вторника по московскому времени.

ТАБЛО ДНЯ

Виннипег – Вегас – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Бафлин, Лайне, Армиа, Шайфли – Макнэбб, Карлссон

Счет в серии: 1-0

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.