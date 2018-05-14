«Вашингтон» разгромил «Тампу» в гостях, победив и во втором матче финала Востока. По статистике такие серии спасаются крайне редко.

Пронзительный крик болельщицы «Вашингтона» в твиттере: «Это реальная жизнь?!»

В комментариях ей пишут: «Барышня, это не фэнтази!», «Возвращайся в реальный мир!»

TOM WILSON TIPS ONE HOME JUST 28 SECONDS IN! THE CAPITALS LEAD EARLY!#ALLCAPS 1 - 0 #GoBolts



(WSH Leads Series 1-0)#CapsBolts pic.twitter.com/IvRD90E8mB — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 мая 2018 г.

А там, у нас, на бренной земле, «Вашингтон» залихватски плющит «Тампу», выиграв оба матча в гостях и поведя в серии со счетом 2-0. Интересно, кто теперь сможет остановить «Кэпиталз»? Ведь если считать с 1975 года, те команды, которые лидировали в полуфиналах и финалах конференций со счетом 2-0, выиграли 39 серий из 41 (95,1%). «Лайтнинг» должны очень постараться, чтобы переломить эту убийственную статистику.

BRAYDEN POINT TIES IT UP FOR THE BOLTS FROM THE SLOT!#ALLCAPS 1 - 1 #GoBolts



(WSH Leads Series 1-0) pic.twitter.com/HOhmn3Zmas — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 мая 2018 г.

В чем вообще проблема команды Никиты Кучерова? Я всегда говорил, что у тренера «Тампы» Джона Купера не слишком идеальное понимание своих игроков, и отсюда растут ноги.

STOP! STAMMERTIME! STEVEN STAMKOS SLAMS HOME THE ONE-TIMER TO GIVE TAMPA THE LEAD!#GoBolts 2 - 1 #ALLCAPS



(WSH Leads Series 1-0) pic.twitter.com/CeuIxuVTgY — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 мая 2018 г.

Но надо признать, что «Вашингтон» предстает в плей-офф каким-то монстром. Набравшись колоссальной энергии в серии с «Питтсбургом», поймав сумасшедший кураж, игроки «Кэпиталз» пустили приток сил в правильное русло. И теперь это команда без слабых мест, хотя травму руки получил Никлас Бэкстрем, и по всем раскладам это невероятная потеря.

Брэйден Холтби в воротах «Кэпиталз» играет гениально. А вот Андрей Василевский за пять периодов пропустил 10 шайб. Джон Карлсон из «Вашингтона» - лучший атакующий защитник лиги, и во втором матче серии он набрал 2 (0+2) очка. Виктор Хедман из «Тампы» отметился одной передачей и спорным моментом, когда ему в голову попала шайба, он схватился за лицо. Арбитр же выписал опасную игру высоко поднятой клюшкой форварду «Кэпиталз» Ти-Джею Оши, проезжавшему мимо.

LARS ELLER DEFLECTS ONE HOME IN FRONT AND THE CAPITALS LEAD 3-2!#ALLCAPS 3 - 2 #GoBolts



(WSH Leads Series 1-0) pic.twitter.com/20JCLhGbvh — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 мая 2018 г.

Очевидный косяк судейских. И ведь «Тампа» его реализовала, а вообще использовала два большинства. «Вашингтон» - одно. Но не спецбригады все решали в этом матче.

EVGENY KUZNETSOV TALLIES ONE OFF OF VASILEVSKIY WITH JUST SECONDS LEFT IN THE 2ND PERIOD!#ALLCAPS 4 - 2 #GoBolts



(WSH Leads Series 1-0) pic.twitter.com/zE4nWRZsPj — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 мая 2018 г.

Скорее можно отметить ролевых игроков. Есть же поговорка в хоккее: «Третьи-четвертые звенья решают судьбу матчей в плей-офф». И посмотрите, кто исполнял роль бога у «Вашингтоне». Том Уилсон открыл счет на 28-й секунде матча, когда подставил клюшку и изменил траекторию полета шайбы после броска Мэтта Нисканена.

EVGENY KUZNETSOV FEATHERS A BEAUTIFUL PASS TO ALEX OVECHKIN WHO HAMMERS IT HOME TO MAKE IT 5-2 CAPS!#ALLCAPS 5 - 2 #GoBolts



(WSH Leads Series 1-0) pic.twitter.com/ykeA2Bpjd5 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 мая 2018 г.

Деванте Смит-Пелли забил во втором периоде в быстром прорыве, когда сравнял счет.

Ларс Эллер забросил победную шайбу. Этот датчанин идеально заменил Бэкстрема в центре второго звена. В регулярке Эллер набрал прилично для своей роли (18+20=38 в 81 матче). А в плей-офф у него уже 11 (5+6) очков в 14 матчах. И в этой игре он забил гол и отдал две передачи.

Как и Евгений Кузнецов, набравший 3 (1+2) очка. Первая звезда матча, Кузя проводит умопомрачительный плей-офф. У него уже 19 (8+11) очков в 14 матчах. И если отдавать кому «Конн Смайт Трофи», как самому ценному в плей-офф, то это может быть Кузнецов.

BRETT CONNOLLY SNIPES ONE HOME AND THE CAPITALS ARE RUNNING AWAY WITH IT!#ALLCAPS 6 - 2 #GoBolts



(WSH Leads Series 1-0) pic.twitter.com/7acdl5tTBV — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 14 мая 2018 г.

Хотя за харизму и долготерпение, наверное, отдадут Овечкину, который тоже забил гол (10+9=19 в 14). Но что мы делим шкуру неубитого медведя? Я по-прежнему считаю, что «Вашингтон» еще может слить эту серию «Тампе», даже если в ней будет счет 3-0 в их пользу. Это сейчас «Кэпиталз» выступают расслабленно и на кураже. А на выезде – просто короли: семь из восьми побед вне родной площадки с разницей шайб 30-17. Но если «Лайтнинг» сломают им игру, выбьют из колеи…

А в финале я по-прежнему ставлю на «Виннипег», который крайне опасен. Хотя канадцам еще нужно пройти обоюдоострый «Вегас» в своей серии. В общем, финалы конференций получаются крайне интересными и интригующими. Не хоккей, а конфетка!

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Вашингтон – 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Пойнт, Стэмкос (КУЧЕРОВ) – Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Смит-Пелли, Эллер, КУЗНЕЦОВ (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Коннолли

ТБ: Кучеров (0+1; -2, 2, 2, 18.06)

Сергачев (0+0; -2, 0, 3, 18.10)

в Василевский (37-31; 83,8%, 60.00)

В: Овечкин (1+1; +2, 0, 4, 17.09)

Кузнецов (1+2; +2, 0, 4, 17.19)

Орлов (0+0; +2, 0, 5, 22.44)

Счет в серии: 0-2

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.