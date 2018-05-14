- Тяжелая игра, - сказал Овечкин. – Мы знали, что «Тампа» будет показывать более агрессивный и силовой хоккей. Но повели в счете. Забили очень важный гол во втором периоде, когда отличился Деванте Смит-Пелли. Эта шайба стала для нас как глоток воздуха, и все немного расслабились. Считаю, что мы сыграли очень хорошо.

- Что вы чувствуете, когда видите сомнительное удаление Ти-Джея Оши, который не бил Хедмана клюшкой по лицу?

- Ничего. Судья подъехал и сказал, что ошибся. Конечно, очень обидно. Но слава богу, это произошло не в конце игры, когда счет 3:3, и до конца третьего периода остаются две минуты. Но в таких ситуациях арбитр должен спрашивать у лайнсмена, что там произошло. Потому что сам он не видел. Ему немного нужна помощь. Но дали удаление, и тут уже ничего не сделаешь.

- Второй период для «Вашингтона» получился мощным.

- Да, все было хорошо. Но поймите, еще ничто не закончено. Это лишь начало. Начало тяжелой серии. Да, выиграли два матча. Но надо продолжать в том же духе, и все будет здорово.

- За счет чего «Кэпиталз» удается доминировать в равных составах?

- Не знаю. Мы просто играем в свой хоккей и не хотим обращать внимание на такие нюансы. Нужно использовать любые ситуации, которые возникают на льду.

- В какого игрока в этом плей-офф превратился Евгений Кузнецов?

- Я думаю, сейчас все превратились в хороших бойцов, которые бьются, не боятся. Это самое главное. Не только Кузя, посмотрите на остальных. Все ребята сражаются, все мужики. И это самое важное.

- Вам остались две победы до финала Кубка Стэнли. Думаете об этом?

- Не-не-не. У нас следующая игра, поэтому лучше не забивать себе голову. Надо играть следующий матч, следующую смену. И посмотрим, что будет.