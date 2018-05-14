Голкипер Игорь Шестеркин, признанный лучшим игроком у сборной России в матче против словаков (4:0), пообщался с журналистами.

Что можно сказать по этому матчу со словаками? Сборная России постаралась сыграть аккуратно. Провела ударный первый период, в котором полностью задавила соперника (17-2 по броскам). Но не лезла вперед, держа в уме предстоящий матч со Швецией.

Главный плюс по сравнению с матчами против Чехии и Швейцарии – россияне исключили ошибки, из-за которых пропускали голы. Показали, что могут не только атаковать, но и грамотно обороняться, что очень важно в плей-офф.

Причем сборная Словакии заметно прибавила по сравнению с прошлыми годами. Теперь это крепкий орешек, которому Россия проиграла на Олимпиаде (2:3), от которой тут в Копенгагене еле унесли ноги шведы и чехи. Причем с нами словаки иногда играли за граню фола. Например, судья простил Томаша Юрко, которого не удалил до конца матча за то, что тот ударил клюшкой в пах Владислава Гаврикова.

Отметим и вратаря Игоря Шестеркина, который в любой момент может заменить Василия Кошечкина. Интересно, на кого главный тренер Илья Воробьев сделает ставку в плей-офф?

– Вы ожидали такого успеха? – спросили у Шестеркина.

– Какого именно? – улыбнулся Игорь.

– Что вас признают лучшим игроком матча.

– Егор Яковлев меня подтолкнул. А там как объявили, я и поехал на награждение.

– Что вы в целом скажете о встрече?

– В первом периоде мы полностью переиграли соперника. Тяжело, что не было бросков.

– Не хотелось уснуть?

– Не получилось. Было душновато во дворце, – усмехнулся Шестеркин. – Но во втором появились броски. Я вошел в игру, поймал тонус. В втором немного упустили ход встречи… Хорошо, что блокировали броски, работали на команду. И благодаря этому победили. Показали хорошую командную игру.

– Комфортна ли ротация вратарей, когда точно не знаешь, будешь ли играть?

– Нас где-то за день предупреждают, кто будет играть. Можно спокойно готовиться.

– А как лично вы это оцениваете? Лучше ли, когда один основной вратарь в сборной?

– Да я не знаю. Спросите у Васи Кошечкина. Думаю, основному голкиперу нужно в любом случае отдыхать. Потому что впереди важные матчи на вылет.

– У вас сухая серия на этом чемпионате мира – уже 140 минут.

– Я даже не обращаю на это внимание.

– Вы надеетесь еще сыграть за сборную по ходу этого чемпионата?

– Все такие вопросы – к тренерскому штабу.

– Вы хорошо общаетесь с Кошечкиным во вратарской бригаде?

– Да, спокойно общаемся. Например, я подсматриваю, насколько спокоен Василий. Мне бы такое спокойствие! Тогда играл бы получше.

– Если на вас сделают ставку в плей-офф, не будете сильно нервничать? Или это радость?

– Посмотрим. Все вместе, наверное.