- Как у вас дела? Какая цель визита в Копенгаген? – спрашивает Дарья Миронова, которая великолепно знает английский, знакома с Бэбкоком еще со времен «Анахайма». И вот Майк ее сразу узнал.

- Да у меня все замечательно! Я здесь для того, чтобы смотреть хоккей, искать новых хороших игроков. Еще встречусь с ребятами из своего «Торонто». Может, кого-то подпишем для «Мэйпл Лифс». В общем, все обычно.

- А вам нужна помощь в тренерском деле? В этом сезоне в Астане прошел «Матч звезд», и там роль тренеров исполняли девушки с ТВ. Я была одной из них.

- Слушайте, я сюда не тренера искать приехал, - смеется Бэбкок. – У меня есть дома жена, она отлично справляется с работой.

- Нет, я хочу быть именно тренером.

- Вот-вот, жена меня отлично тренирует.

- Мы удивляемся, когда в Россию прилетает сам Майк Бэбкок, чтобы встретиться с защитником Игорем Ожигановым, например. Или здесь с Никитой Зайцевым. Для вас так важен психологический контакт с потенциальным игроком «Торонто»?

- Зи-зи – хороший человек, - говорит Бэбкок. Это что, Зайцеву уже дали прозвище в НХЛ? – Мы думаем, он стал для нас важным игроком. Поэтому важно поддерживать отношения. Да я тут еще и с Фредди Андерсеном встретился, он приехал сюда с семьей в Хернинг. С другими ребятами тоже повидался. Если они могут расслабиться вне катка, пообщаться со мной – это здорово.

- Вы удивлены, что Павел Дацюк почти в 40 лет так хорош и быстр? Победил на Олимпиаде, вошел в TripleGoldClub?

- Не так быстр, как был. Но Дацюк по-прежнему в прекрасной форме. У него великолепные мозги, он отлично сражается на льду. Я горжусь, что когда-то тренировал Павла.

- Вы его видели?

- Да, два раза в игре. Но лично в Копенгагене еще не встречались.

- Что случится раньше – Овечкин возьмет Кубок Стэнли или «Торонто»?

- У меня нет версии. Но Барри Тротц отлично делает свою работу. Вывел «Вашингтон» в финал четырех, одержал две победы в гостях. Все может случиться. Тротц отлично работает с «Кэпиталз», а Овечкин – важный игрок для НХЛ. У них все может получиться.