«Вегас» победил и в третьем матче финала Западной конференции (4:2). Теперь «Виннипег» впервые в этом плей-офф уступает в серии (счет 1-2).

Клуб-новичок «Вегас» какой-то просто неубиваемый. Серию с «Лос-Анджелесом» он взял за четыре матча, серию с «Сан-Хосе» - за шесть, теперь вышел вперед в серии с «Виннипегом» (2-1). Конечно, случаются провальчики, как в четвертом матче с «Шаркс» (0:4). Но в целом у «Голден Найтс» есть сильная игра и уверенность в себе. И какой-то запас прочности. В этом плей-офф они еще не были прижаты к стенке, не стояли на краю пропасти, не играли седьмой матч.

JONATHAN MARCHESSAULT CONTINUES HIS TEAR, DEKING THROUGH AND BEATING HELLEBUYCK TO OPEN THE SCORING 35 SECONDS IN! WHAT A PLAY BY BRAYDEN MCNABB, WHAT A MOVE BY MARCHESSAULT!#VegasBorn 1 - 0 #WPGWhiteout



(Series Tied 1-1) pic.twitter.com/BtsIAbuGbh — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 17 мая 2018 г.

Самый ценный хоккеист в составе – голкипер Марк-Андре Флери. Серия с «Виннипегом» переехала в Лас-Вегас, идет третий матч. Игроки «Голден Найтс» продолжают умело делать свою работу – ловят «Виннипег» на ошибках, проводят контратаки, реализуют свои моменты. Канадский клуб разъярен как раненый зверь. Второй период, при счете 0:1 – 16 бросков в створ ворот. Третий период, при счете 1:3 – еще 16 бросков.

Флери пропустил два гола, но в целом очень выручил – сделал 33 сэйва (94,3%) и получил заслуженный титул первой звезды матча.

Когда главный тренер «Джетс» Пол Морис давал интервью после игры, он признал следующее: «Они нас перебегали и превзошли в работе с шайбой на скорости, что практически одно и то же. Да, мы никогда в этом плей-офф не уступали в счете в серии. Что ж, теперь для нас это серьезный вызов».

ERIK HAULA DISHES ONE TO JAMES NEAL WHO TAPS IT HOME! WHAT A RESPONSE!#VegasBorn 2 - 1 #WPGWhiteout



(Series Tied 1-1) pic.twitter.com/02ufbNveQ0 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 17 мая 2018 г.

«Вегас» быстр, а значит, он ловит «Джетс» на ошибках. Первый гол – лидер гостей Марк Шайфли летит в атаку, теряет шайбу на чужой синей линии. Это не беда, но «Голден Найтс» проводят реактивную контратаку. Джонатан Маршессо как от стоячего убегает от Джейкоба Трубы. Просто удивительно, как защитник пытается остановить эту комету, шлепается на лед, взмахивает клюшкой…

ALEX TUCH TUCKS ONE HOME AND VEGAS LEADS BY 2!#VegasBorn 3 - 1 #WPGWhiteeout



(Series Tied 1-1) pic.twitter.com/wRfkGPH7gI — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 17 мая 2018 г.

Все тщетно. Второй гол – господи, вратарь Коннор Хеллебак неловко теряет шайбу за своими воротами. На нее коршунами налетают хозяева, и Джеймс Нил расстреливает пустую сетку.

Третий гол – никто не мешает Нилу пролететь по правому флангу, объехать ворота и выложить шайбу под бросок свободному Алексу Таку.

MARK SCHEIFELE AGAIN! 11TH ROAD GOAL OF THE PLAYOFFS TO BRING THE JETS WITHIN 1 WITH THE ENTIRE THIRD PERIOD LEFT TO PLAY!#VegasBorn 3 - 2 #WPGWhiteout



(Series Tied 1-1) pic.twitter.com/CjhAzcxFHX — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 17 мая 2018 г.

Четвертый гол Маршессо забивает в пустую рамку, и это классика. Вот так игроки «Голден Найтс» препарировали несчастный «Виннипег», который реально не был похож сам на себя.

У канадцев играло только первое звено, где выходили Блэйк Уилер, Марк Шайфли, Кайл Коннор. Причем Шайфли очень хорош. Форвард «Виннипега» забил невероятные 14 голов в 15 матчах. Чтобы вы понимали, рекорд НХЛ всех времени принадлежит Реджи Личу («Филадельфия», 1975-76) и Яри Курри («Эдмонтон», 1984-85), которые забросили по 19 шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Это дела давно минувших дней, но смотрите, Шайфли до легенд осталось всего пять голов.

Кроме того, он установил рекорд НХЛ по голам на выезде (11), обогнав Джо Маллена («Калгари»-1989) и Сидни Кросби («Питтсбург»-2009) – у них по 10.

То есть Шайфли легко мог бы взять «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф. Но есть одно обстоятельство – «Вегас» очень хочет не пустить «Виннипег» в финал Кубка Стэнли.

И пока даже непонятно, что могут сделать «Джетс». Не научатся же они за два дня бегать в полтора раза быстрее?

Кстати, еще о Флери. Он был так роскошен, что когда на льду возникла потасовка, то Марк-Андре развернулся к толпе здоровенных яростных мужиков, которые отчаянно боролись, держа друг друга в стальных захватах. И… почесал указательным пальцем за левым ухом Уилера. Это вам не лизание от Маршана, тут троллинг тоньше!

А еще Флери даже голевые передачи раздавал – за три секунды до конца матча, когда Маршессо оформил дубль, положив шайбу в пустые ворота «Джетс». Может, он и голы забивать начнет?

Четвертый матч серии пройдет в Лас-Вегасе в пятницу в 20:00 (ET) – в субботу в три ночи по московскому времени.

ТАБЛО ДНЯ

Вегас – Виннипег – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Маршессо, Нил, Так, Маршессо – Шайфли, Шайфли

Счет в серии: 2-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.