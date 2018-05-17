Россияне трижды отыгрывались по ходу инфарктной четвертьфинальной битвы. Но победу в овертайме отпраздновали все же канадцы – 5:4.

На битву с Канадой у россиян был свой план, о котором намекнул накануне тренер нашей сборной Алексей Кудашов. Пусть у нас в составе нет Макдэвидов и в целом атака у соперника сильнее…

Самым уязвимым местом в сборной Канаде на ЧМ-2018 оказались вратари. «Кленовые» еще накануне объявили, что их ворота будет защищать Дарси Кюмпер – 28-летний парень с потрясающей открытой улыбкой, но весьма средней статистикой в «Аризоне», куда он перешел в феврале из «Лас-Вегаса».

На чемпионате мира в Дании Кюмпер звезд с неба не хватал. Пропустил пять шайб от американцев. Затем вышел на замену в битве канадцев с финнами, когда сборная Суоми повела на 17-й минуте в счете 3:1. Но поднять свою команду на подвиг не смог – пропустил еще две безответных шайбы, которые влетели в его воротас промежутком в 10 секунд! В общем, Дарси был главным нашим козырем в сборной Канады, этаким тузом в рукаве.

Видимо, с учетом особенностей канадского голкипера тренеры сборной России вновь перетасовали звенья. Во второе, к Анисимову и Григоренко вернулся Бучневич. А Дадонова отправили к Барабанову и Каблукову. Интересный ход! Я ведь раньше уже отмечал, что Барабанову не хватает забивного партнера в тройке для завершения атак. А Дадонову только дай немного свободы в чужой зоне – и гол будет.

Но главный свой сюрприз сборная России объявила за полтора часа до начала матча. И это был гром с неба – ворота защищает Шестеркин! Создавалось впечатление, что тренеры прислушались-таки к мнению болельщиков. Хотя, скорее всего, мнения просто совпали. Вот только подводить голкипера к битве с канадцами надо все же менее внезапно.

Скучать Шестеркину не пришлось! Первый бросок он отразил на 51-й секунде встречи, второй – на 58-й. А уже на третьей минуте матча канадцы получили большинство после удаления Андронова.

И показали классику жанра! Ничего сверхъестественного. Прочто все очень быстро и точно. Дирижировал розыгрышем лишнего, конечно, Макдэвид, мгновенно сканирующий обстановку на площадке. Именно Коннор скинул шайбу под пушечный бросок Парэйко. И он же начал результативную атаку в большинстве уже во втором периоде (опять же после удаления Андронова).

Канадцы побеждали россиян за счет школы, четко разыгрывая стандарты. А нашим как всегда оставалось уповать на свой знаменитый характер и Дацюка, который пластался на льду и в большинстве, и в меньшинстве.

И наши не замедлили его продемонстрировать! Ответная шайба влетела в ворота канадцев ровно через минуту. И гол был самый настоящий бойцовский. Анисимов сперва бросил во вратаря, потом попал в штангу, и уже уезжая за ворота, вернул-таки шайбу на пятачок, откуда ее вколотил в сетку Михеев.

А под занавес периода сработала связка Дадонов – Барабанов, хотя на острие атак несколько неожиданно оказался Александр, а не Евгений.

В третьем периоде канадцы вновь вышли вперед. И россияне вновь быстро отыгрались. Градус матча, начавшегося ни шатко, ни валко явно попер вверх, но…

Шестеркин, поймав шайбу, не удержал ее в ловушке. А Каблуков проиграл борьбу за отскочившую шайбу Дюбуа.

Казалось, матч уже не спасти, но вот тут мы и выложили на стол свой главный «козырь» - Кюмпер запустил шайбу в ворота после несильного броска Анисимова с неудобной руки.

4:4! С таким искрометным счетом соперники ушли на овертайм. И в нем судьбу этой инфарктной встречи решил точный бросок О'Райлли, которым канадцы реализовали очередное большинство.

СТАТИСТИКА

Россия – Канада – 4:5 (0:1, 2:1, 2:2, 0:1).

Голы:0:1 Парэйко (Макдэвид, Эберле, 4.45, б.), 0:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Парэйко, 31.51, б.), 1:2 Михеев (Анисимов, Зайцев, 32.53), 2:2 Барабанов (Дадонов, 37.32), 2:3 Туррис (Шварц, 47.10), 3:3 Андронов (Зайцев, 48.44), 3:4 Дюбуа (Джост, 32.36), 4:4 Анисимов (Григоренко, Зайцев, 54.34), 4:5 О Райлли (Макдэвид, Экблад, 64.57, б.).

Вратари: Шестеркин – Кюмпер.

Штраф: 6 – 2.