Защитник сборной России Богдан Киселевич рассказал, как не смог перекрыть роковой пас канадца Макдэвида, который привел к поражению наших.

Напомним, что в овертайме четвертьфинала наших с канадцами Кирилл Капризов схлопотал весьма сомнительное удаление. А когда соперник взялись реализовывать большинство, все решил очередной гениальный пас Коннора Макдэвида, после которого шайба словно прошла сквозь клюшку защитника Богдана Киселевича.

– Я хотел сыграть лучше. И клюшку как бы не до конца на лед положил, чтобы пас перехватить, – рассказывает сам Киселевич. – А получилось, что она прошла по самому льду.

– Это совпадение, что Макдэвид попал в такую маленькую щелку или мастерство?

– Так в этом мастерство и заключается – чтобы в нужный момент все совпадало, как тебе надо.

– На этом турнире вы сыграли не только с Макдэвидом, но и сведущими игроками НХЛ из сборных Чехии и Швеции. Видите себя на их уровне?

– Все люди одинаковые. И для профессионального игрока главное, как ты тренируешься и в какой лиге выступаешь. Адаптироваться можно к чему-угодно. Но пока я в НХЛ не сыграл, у меня нет права говорить – как я бы справился. Но я считаю, что все уровни достижимы. Если есть желание до них дотянуться.

– Макдэвид по игре – «зверюга» или ничего особенного?

– Я не скажу, что тоже мог бы три гола в матче сделать. Но выполнять свою работу, перекрывать лучше – мог. Просто у канадцев и шведов действительно много матерых энхаэловцев было в составе. А в сборной России, наоборот, большое количество молодых ребят, дебютантов. Но если убрать некоторые ненужные ошибки, уровень игры вполне сопоставим. Я даже вижу позитив в том, что вчера в матче с канадцами произошло. Если бы победили, все было бы легко. Сказали бы, что у нас все нормально. А теперь есть большая пища для размышлений. И видно – над чем надо работать.

– Как вы относитесь к мнению некоторых болельщиков, заявляющих, что если бы Макдэвид попал в ЦСКА, то сразу деградировал? Ведь у нас игроки такого уровня действительно не вырастают.

– Не знаю… Может, он на больших площадках наоборот набирал бы по 120 очков за сезон. Мне, кстати, без разницы – большие площадки или маленькие. Есть нюансы. На каждой в чем-то легко, а в чем-то сложно. Просто надо уметь перестраиваться. Есть игроки, которые не могут выдержать наш большой объем катания. Или наоборот европейские хоккеисты не в состоянии перейти на более резкие старты, необходимые в НХЛ. Факт в том, что на маленьких площадках больше бросков и силовой борьбы. А у нас больше движения и интересных длинных пасов. Нападающих перекрывать на больших площадках труднее.

– «Аризона» проявляла к вам интерес, но в итоге остановилась на Любушкине. Насколько для вас важно найти в НХЛ клуб, в котором вы можете раскрыться, как игрок?

– Я как раз сейчас и занимаюсь именно таким поиском. Только вчера поговорил и с одним агентом, и со вторым… В этом сезоне не было даже времени этим заниматься. Сперва Олимпиада, потом сразу плей-офф, заехали на базу. Дошли до финала Кубка Гагарина, тут же чемпионат мира… Не хотелось отвлекаться. Но вот сейчас вернусь в Москву и буду серьезно думать.