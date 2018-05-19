Сборная США, которую называл фаворитом чемпионата мира, была разгромлена в пух и прах шведами. Что же случилось с американцами?

Этот результат объяснить непросто. Ведь сборная США в два раза перебросала «Тре Крунур» (41-20), а шведы схватили в два раза больше штрафа (14-6). Но вот смотрите-ка, Швеция разорвала американцев в клочья. В чем же дело?

Да тут может быть что угодно. Представьте, например, что голкипер Кит Кинкэйд мог проснуться утром в дурном настроении. Например, накануне ему весь день назначала свидание девушка – прямо тут, в Копенгагене. Но не пришла. А вечером он увидел в ее инстаграме… с другим. Был взбешен, утром – квадратная голова.

Может такое быть? Вполне.

Так или иначе, и нельзя делать голкипера сборной США виновником этого поражения. Хотя странно, что главный тренер Джефф Блашилл держал Кинкэйда в воротах до последнего (19 бросков – 14 сэйвов), заставив его испить чашу унижения до дна. Но вся команда американцев, которой прочили золотые медали чемпионата мира, встала утром не с той ноги.

Почти весь стадион в Копенгагене оказался заполнен шведскими болельщиками. Удивляться этому не стоит. Тут ведь Мальме через мост, вся страна ехала на хоккей, чтобы посмотреть, как «Тре Крунур» будет защищать титул чемпионов мира. Год назад шведы победили канадцев в финале чемпионата мира.

В первом периоде американцы играли очень активно, перебросали сборную Швеции (16-8). Но пропустили гол на 15-й минуте, когда форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон с передачи другого лидера «Предаторз» Филипа Форсберга разобрался с Кинкэйдом.

Но настоящий шок ждал американцев во втором периоде. Они пропустили три гола за три минуты. Сначала Адам Ларссон из «Эдмонтона» схватил удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Но в меньшинстве шведский форвард Магнус Пяярви убежал и разорвал оборону сборной США. Патрик Хорнквист, подъехавший из «Питтсбурга», забил в большинстве. Маттиас Янмарк отличился в равных составах. Вот такая реально «Тройная Корона», которая уничтожила все надежды сборной США на финал.

В третьем периоде сборная Швеции усилиями Арвидссона забила еще и в пустые ворота, когда американцы хотели отчаянно отыграться. Сразу вспомнилось, как легендарный форвард Марио Лемье под новогоднее застолье 31 декабря 1988 года забил пять голов «Нью-Джерси» разными способами. Но тут был еще и буллит. Кстати, этот момент по голосованию болельщиков был признан лучшим в истории лиги, о чем напоминает NHL.com/ru.

Впрочем, шведы об этом не думали. Они забили шестой гол, когда отличился Адриан Кемпе. Так все и закончилось. Конечно, сборная США во главе с Патриком Кейном не заслуживала такой участи. Но вот он, хоккей – три пропущенных гола во втором периоде, и это сломало все.

…Ну а девушка к Кинкэйду, хочется верить, пришла после матча. Должно же в этот день быть у Кита что-то хорошее?

Швеция – США – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Арвидссон, Пяярви, Хорнквист, Янмарк, Арвидссон, Кемпе

Вратари: Нильссон – Кинкэйд

Броски: 20 – 41

Штраф: 14 – 6