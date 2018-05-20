После вечернего полуфинала, в котором швейцарцы неожиданно для многих одолели канадцев (3:2), захотелось поговорить с руководителями нашего хоккея – как же так?! Почему сборная Швейцарии, которую мы еще совсем недавно и за ровню особо себе не считали, добилась на чемпионате мира гораздо лучшего результата? Впрочем, результаты обоих полуфиналов в принципе оказались удивительные…

– Изначально у сборных Америки и Канады было больше шансов, – признает Владислав Третьяк. – Но оба полуфинала еще раз показали, что вратарь – главная фигура в хоккее. Шведы крупно победили, но ведь их голкипер отразил 41 бросок! А я-то представляю, что это такое. Сам отражал по 45 от «Монреаля». Швейцарский вратарь тоже здорово сегодня отработал. Мне лично второй полуфинал даже больше понравился. Потому что скорости в этом матче были выше.

Меня еще накануне спрашивали: «Ну что США и Канада уже в финале?». А я ответил: подождите, еще ничего неизвестно. Сейчас хоккей по уровню настолько сблизился. Настолько все обладают хорошей школой, знают и технику, и тактику… Красивый хоккей! Жаль только, что не наша команда сегодня играла. Но удовольствие от зрелища я получил. Отличная самоотдача на льду! И при этом никакой грубости ни канадцы, ни американцы, даже когда проигрывали, не допускали. Это тот хоккей, который нравится людям. И уровень на чемпионате мира очень высокий.

– И все же, как вышло, что швейцарцы канадцев прошли, а мы – нет? Многим болельщикам обидно и мне тоже! Что наши делали не так?

– Просто у нас на этот турнир приехала очень молодая команда. Одиннадцать человек впервые узнали, что такое чемпионат мира. Где-то не повезло, свои моменты не реализовали. А тут еще нас удалили, как на Олимпиаде… Помните, как нас в Корее за две минуты до конца третьего периода вчетвером оставили? И те же судьи наказывают Капризова здесь в овертайме, когда за такие вещи вообще не удаляют. Это что, уже система получается? Я не говорю, что во всем виноваты судьи. Но есть тут какая-то мысль нехорошая.

Но на Олимпиаде мы выскочили. И здесь могли бы дальше в плей-офф играть. Наша команда этого достойна! Мы же швейцарцев в группе обыграли. И со шведами в отличие от американцев на равных бились до конца. Да, есть ошибки. Но зато у нас перспективная команда. И за четыре года мы из нее очень хорошую сборную сделаем. Да уже через год все будет лучше! Ребята сейчас понюхали пороха, поняли, что это такое. Тренеры у нас знающие. Но мы эту команду слепили буквально за три дня. Просто у нас от любви до ненависти всегда всего один шаг. И я сейчас ребят защищаю, не потому, что я президент ФХР. Я и им сказал: на ошибках учатся, через это поражение мы пойдем к победам. Всем сказал спасибо. Потому что видел, что они старались. Капризову в глаза смотрел… А там чуть не слезы от того, что из-за его удаления все так получилось. Ребята ведь совсем молодые. Я желаю им удачи.

– Может, и канадцы на наших лучше настраиваются, чем на швейцарцев?

– Это всегда бывает, но только не в полуфинале! Сегодня все же не тот вариант. В этом матче серебряные медали разыгрывались. Поэтому, я не думаю, что канадцы расслабились. Они в третьем периоде 25 бросков нанесли!

– Последний вопрос: вас не смутило неожиданное решение нашего молодого тренерского штаба поменять вратаря перед самым важным матчем на турнире? Шестеркину-то каково пришлось?

– Это серьезное испытание. Тем более – против канадцев. Тут сильная психологическая устойчивость нужна. Но так решил тренер вратарей. Сыграло роль то, что Игорь перед этим очень уверенно сыграл в двух матчах. Шестеркин в итоге и сыграл неплохо. Но мог лучше! И он сам это знает. Вот сыграл бы опять на ноль, как шведский голкипер. И все у нас было бы хорошо.