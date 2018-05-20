Сборная Канады впервые за три года осталась без медалей чемпионата мира. И подвел ее собственный капитан – Коннор Макдэвид.

На последних трех чемпионатах мира Канада завоевала два золота и серебро. Можно ли было назвать «Кленовых Листьев» гегемонами этого турнира? Нет. Ведь до этого канадцы пять лет (2010-2014) вообще не могли выиграть ни одной медали. И вот история повторилась.

Вместо североамериканского финала мы получили матч США – Канада за бронзу. И там главным героем снова стал Коннор Макдэвид. Но не так, как в четвертьфинале с Россией (5:4 ОТ), когда капитан канадцев три раза помог партнерам реализовать большинство и принес победу. Все получилось немного наоборот.

27-я минута. У канадцев за грубость удален Эдмундсон. Американцы организуют контратаку, входят в зону. Шайба попадает в конек Макдэвиду, который в тот момент разворачивался. Можно ее обработать, Коннор делает движение клюшкой. Но боже ты мой, шайба сходит с крюка. Ее подхватывает форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, который ловко разводит голкипера сборной Канады.

«Кленовые листья» еще сравняли счет в конце второго периода, когда отличился защитник Власик. Но на 54-й минуте история повторилась. Снова большинство у сборной США, теперь за неправильную атаку соперника удален Райан О’Райлли. Макдэвид проигрывает вбрасывание в своей зоне, потом не едет в борьбу за соперником. Вот Бонино и забивает еще один гол, который оказывается победным. Еще две шайбы американцы отправляют в пустые ворота.

Сразу же вспомнилось, что сборная США завоевала бронзу в 2013 году. И тогда в финале тоже играли Швеция – Швейцария. Россия же проиграла в четвертьфинале североамериканской команде. Президентом ИИХФ был Рене Фазель, президентом ФХР – Владислав Третьяк, президентом страны – Владимир Путин. Евровидение проходило в Мальме, а победителем стала Дания, где теперь прошел чемпионат мира… Видите, сколько совпадений.

Но не будем о мистике. Реалии жизни таковы, что в Канаде никто не будет пинать ногами Макдэвида за эти косяки. Как теперь критикуют Кирилла Капризова за удаление в овертайме. Никто не будет испепелять сборную США за те 0:6 в полуфинале со шведами.

Североамериканцы после сезона НХЛ приехали в Европу, чтобы побыть с семьями и поиграть в хоккей. Завтра они о чемпионате мира уже забудут. Макдэвид не перестанет быть Макдэвидом – гением из «Эдмонтона», лучшим бомбардиром НХЛ.

И только у нас в Яндекс попадают новости о том, как российские СМИ перепечатывают какую-то финскую утку, что наша сборная в своем датском отеле Tivoliякобы потратила 355 тысяч евро (26 млн рублей) на водку и икру. Причем есть идиоты, которые не только в это верят, но и публикуют.

Относитесь к жизни легче. Хоккей – это игра. И важно настроение, которое создает тебе команда. А лично у меня после чемпионата мира в Дании есть позитив. Хотя у России нет медалей, как и у канадцев.

США – Канада – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Крайдер, Бонино, Ли, Крайдер – Власик

Вратари: Кинкэйд – Макелинни.

Броски: 37-25. Штраф: 4-14.