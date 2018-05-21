Не вижу ничего феноменального в том, что швейцарцы бьют на чемпионате мира канадцев и финнов и наравне сражаются с россиянами и шведами. Олимпийских успех немцев – совсем другая тема. Это разовая акция. Такая же, как Игры без игроков НХЛ. Поэтому ее я сразу выношу за скобки. Хотя мои коллеги уже улыбаются: дело, мол, в том, что в МОК заправляет немец Томас Бах, а в ИИХФ – швейцарец Рене Фазель.

Однако, если отбросить шутки в сторону, то мы вспомним, что швейцарцы играют в финале уже второй раз за шесть лет. И оба раза лично убирают со своего пути очень серьезных конкурентов. А значит, это уже не счастливое стечение обстоятельств, это система.

Так что же происходит? Швейцария стала сильнее или ее прямые конкуренты ослабли? Я мог бы сослаться на слова известного российского тренера Вячеслава Быкова, выигрывавшего со сборной России чемпионаты мира, а с «Салаватом» и СКА Кубок Гагарина. О том, как здорово швейцарцы вкладываются в развитие детского хоккея. Как заполняют стадионы и добиваются от своих клубов рентабельности.

Но это долгий и обстоятельный разговор. Поэтому скажу о другом. Хоккей в Швейцарии развивается по совершенно другому пути, нежели в России. Там никто никогда не будет платить игроку огромных денег, чтобы удержать его дома от поездки в НХЛ. Наоборот, каждого своего талантливого игрока швейцарцы с радостью отправляют за океан. Пусть там заколачивает миллионы и приезжает тратить их дома!

В итоге количество представителей Швейцарии за последние годы увеличилось в НХЛ с двух до 15. И конкретно на этом турнире случилось небывалое! За сборную России сражалось всего шесть игроков НХЛ, за швейцарцев – восемь. И не будем кривить душой – именно они и делали погоду в альпийской команде.

Швейцарцы ведь не надувают щеки, не кричат о том, что их лига самая крутая в Европе, хотя в очных ставках частенько бьют наши клубы на том же Кубке Шпенглера. Нет, они до последнего держат места в составе с удовольствием дозаявляют перед решающими матчами Йоси и Фиалу, которые сразу выводят их команду на новый уровень.

При этом и в их собственном чемпионате игроки получаю зарплаты на порядок меньше на лаврах опять же не дремлют. Потому что понимают – хочешь получать больше, надо расти. Надо пробиваться, если не в НХЛ, то хотя бы в КХЛ. Иначе будешь, играя в хоккей дома, не сильно отличаться по зарплате от всех остальных своих соотечественников. Поэтому по «физике» и дисциплине на площадке доморощенные швейцарские игроки тоже обычно в полном порядке. Им лишний жирок нагуливать некогда. Да и не с чего.

Я не уверен, что нам подходит этот путь. Потому что стать донором НХЛ означает отказаться от статуса великой хоккейной державы. Не говоря уже о первоначальной идее создания КХЛ – создать реальную конкуренцию для заокеанского хоккейного монстра.

Но надо понимать, что швейцарский подход к развитию хоккея работает и дает результат. И что он позволяет им теснить на чемпионатах мира не только россиян, но и канадцев. Потому представители НХЛ из Швейцарии по уровню не хуже многих родоначальников хоккея.

Идти вслед за швейцарцами – необязательно! Но тогда надо создать нечто реально лучшее. То, что будет работать. Пусть и за гораздо большие деньги. Потому что сравниться с немцами и швейцарцами по рентабельности клубов, мы, боюсь, еще очень долго не сможем.