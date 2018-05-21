Как планеты вращаются вокруг Солнца, так хоккейный мир зависит от НХЛ. Можете называть эту лигу даже Звездой Смерти, если у вас мания пресле

Но суть от этого не меняется. Лучше посмотрите, кто был признан самым ценным игроком чемпионата мира – американец Патрик Кейн из «Чикаго». Лучший вратарь – датчанин Фредерик Андерсен из «Торонто», лучший защитник – швед Джон Клингберг из «Далласа», лучший нападающий – финн Себастьян Ахо из «Каролины».

Этот сезон прошел под знаком того, что НХЛ отказалась от участия в корейской Олимпиаде. И не отпустила туда своих игроков. Турнир в Пхенчхане обеднел по качеству хоккея, зато выиграл в интриге. Когда мы еще увидим, как немцы выносят в плей-офф сначала шведов, потом – канадцев, а затем терзают россиян в финале? Нас спас только Волшебник из «Красной Армии» по имени Никита Гусев, набравший 4 (2+2) очка.

И я не соглашусь с теми, что Россия имела колоссальное преимущество, потому что собрала DreamTeam. Вовсе нет, наша сила была только в сыгранности связок из СКА и ЦСКА – базовых клубов сборных. Да и то по ходу турнира, после поражения от словаков (2:3), пришлось ломать звенья. Гусев – Дацюк – Капризов что, играли вместе весь сезон?

Россия привезла в Пхенчхан не первый, а где-то второй или даже третий состав. Поэтому так тяжело нам пришлось с немцами, за которых играли почти все сильнейшие, за исключением Леона Драйзайтля. Мы в тот момент приблизились к их уровню, а вот Германия прыгнула выше головы. С другой стороны, если бы НХЛ поехала в Корею, то Канада и США отправили бы туда такие банды, что наши шансы на золото резко бы снизились.

Я объяснил успех немцев? Теперь о взлете швейцарцев. Во-первых, эта сборная по силе уже давно на уровне чехов. И странно, что Швейцария не участвует в Евротуре. Хотелось бы вообще видеть чемпионат Европы на восемь команд: Россия, Швеция, Чехия, Финляндия плюс Швейцария, Германия, Словакия, Латвия (или Дания, или Норвегия, или Франция). В общем, есть полет для фантазии.

Во-вторых, тут получился обратный эффект. Игроки НХЛ, оставшись без Олимпиады, очень захотели выступить на международном соревновании, чтобы защитить честь своей страны, получить практику, да и просто отдохнуть в Европе. Поэтому в Данию приехало так много игроков из НХЛ. Вдобавок «Нэшвилл» вылетел из плей-офф, обогатив Швейцарию такими ребятами, как Роман Йоси и Кевин Фиала. А кто забил буллит у швейцарцев? Свен Андригетто из «Колорадо». А кто у шведов? Две звезды из НХЛ – защитник Оливер Экман-Ларссон и форвард Филип Форсберг.

Я против чего выступаю? Вот в футболе есть четкая система международных соревнований, и на чемпионат мира раз в четыре года приезжают все сильнейшие. Хочется видеть больше международных соревнований в хоккее. Чтобы все было четко и понятно. Раз в четыре года НХЛ проводит Кубок мира. Отпускает своих игроков на Олимпиаду, причем МОК относится к звездам хоккея с уважением. Чемпионат мира проходит каждый год в мае. И можно ввести этот чемпионат Европы, чтобы уйти от наскучившего формата Евротура.

При этом Германия и Швейцария снова могут выстрелить. Но только потому, что получат больше международной практики и поднимут еще выше уровень хоккея в своей стране. Потому что по средней посещаемости швейцарцы (6833) уже обогнали КХЛ (6234), а мы ненамного опережаем немцев (5996). Если у них в стране так неплохо ходят на хоккей, почему же их сборные не могут играть в финале? Где вы тут карликов увидели?