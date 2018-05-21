«Где вы тут карликов увидели?» Колонка Павла Лысенкова об итогах чемпионата мира
Как планеты вращаются вокруг Солнца, так хоккейный мир зависит от НХЛ. Можете называть эту лигу даже Звездой Смерти, если у вас мания пресле
Но суть от этого не меняется. Лучше посмотрите, кто был признан самым ценным игроком чемпионата мира – американец Патрик Кейн из «Чикаго». Лучший вратарь – датчанин Фредерик Андерсен из «Торонто», лучший защитник – швед Джон Клингберг из «Далласа», лучший нападающий – финн Себастьян Ахо из «Каролины».
Этот сезон прошел под знаком того, что НХЛ отказалась от участия в корейской Олимпиаде. И не отпустила туда своих игроков. Турнир в Пхенчхане обеднел по качеству хоккея, зато выиграл в интриге. Когда мы еще увидим, как немцы выносят в плей-офф сначала шведов, потом – канадцев, а затем терзают россиян в финале? Нас спас только Волшебник из «Красной Армии» по имени Никита Гусев, набравший 4 (2+2) очка.
И я не соглашусь с теми, что Россия имела колоссальное преимущество, потому что собрала DreamTeam. Вовсе нет, наша сила была только в сыгранности связок из СКА и ЦСКА – базовых клубов сборных. Да и то по ходу турнира, после поражения от словаков (2:3), пришлось ломать звенья. Гусев – Дацюк – Капризов что, играли вместе весь сезон?
Россия привезла в Пхенчхан не первый, а где-то второй или даже третий состав. Поэтому так тяжело нам пришлось с немцами, за которых играли почти все сильнейшие, за исключением Леона Драйзайтля. Мы в тот момент приблизились к их уровню, а вот Германия прыгнула выше головы. С другой стороны, если бы НХЛ поехала в Корею, то Канада и США отправили бы туда такие банды, что наши шансы на золото резко бы снизились.
Я объяснил успех немцев? Теперь о взлете швейцарцев. Во-первых, эта сборная по силе уже давно на уровне чехов. И странно, что Швейцария не участвует в Евротуре. Хотелось бы вообще видеть чемпионат Европы на восемь команд: Россия, Швеция, Чехия, Финляндия плюс Швейцария, Германия, Словакия, Латвия (или Дания, или Норвегия, или Франция). В общем, есть полет для фантазии.
Во-вторых, тут получился обратный эффект. Игроки НХЛ, оставшись без Олимпиады, очень захотели выступить на международном соревновании, чтобы защитить честь своей страны, получить практику, да и просто отдохнуть в Европе. Поэтому в Данию приехало так много игроков из НХЛ. Вдобавок «Нэшвилл» вылетел из плей-офф, обогатив Швейцарию такими ребятами, как Роман Йоси и Кевин Фиала. А кто забил буллит у швейцарцев? Свен Андригетто из «Колорадо». А кто у шведов? Две звезды из НХЛ – защитник Оливер Экман-Ларссон и форвард Филип Форсберг.
Я против чего выступаю? Вот в футболе есть четкая система международных соревнований, и на чемпионат мира раз в четыре года приезжают все сильнейшие. Хочется видеть больше международных соревнований в хоккее. Чтобы все было четко и понятно. Раз в четыре года НХЛ проводит Кубок мира. Отпускает своих игроков на Олимпиаду, причем МОК относится к звездам хоккея с уважением. Чемпионат мира проходит каждый год в мае. И можно ввести этот чемпионат Европы, чтобы уйти от наскучившего формата Евротура.
При этом Германия и Швейцария снова могут выстрелить. Но только потому, что получат больше международной практики и поднимут еще выше уровень хоккея в своей стране. Потому что по средней посещаемости швейцарцы (6833) уже обогнали КХЛ (6234), а мы ненамного опережаем немцев (5996). Если у них в стране так неплохо ходят на хоккей, почему же их сборные не могут играть в финале? Где вы тут карликов увидели?