Встречаться на чемпионатах мира с Вячеславом Быковым уже стало для нас хорошей традицией. И вот теперь мы сидим за столом – обозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков, Дмитрий Пономаренко, а также звезда хоккейных эфиров «Спорт FM» и «Матч ТВ» Дарья Миронова.

Говорим о разном. О хоккее, о жизни, о внуке. Даже о философии. А когда пытаемся прервать разговор – скоро будет играть Швейцария, за которую тоже болеет Быков, нас останавливает Аркадьич: «Подождите. Куда вы? Так хорошо сидим!»

«ФОЛ КАПРИЗОВА БЫЛ ОЧЕВИДЕН»

– 18 мая 2008 года сборная России под вашим руководством завоевала историческое золото чемпионата мира в Квебеке. Я спросил накануне: «Что будет в пятницу?» Вы ответили: «20 лет Квебеку». У вас что же, год идет за два?!

– Вообще-то 25 лет. Ведь в 1993-м был первый чемпионат мира, который мы выиграли под российским флагом. Я недавно виделся с Борисом Михайловым, у нас отличные взаимоотношения. Он был тогда главным тренером, а в научную группу входил мой будущий соратник – Игорь Захаркин. И вот с тех пор мы ждали 15 лет, чтобы снова осчастливить всю страну.

– А ведь в Копенгагене получился Квебек наоборот – Россия проиграла канадцам 4:5 в овертайме, схватив удаление.

– Я очень ждал, когда игра перевернется в нашу сторону. У меня часто бывали матчи, когда ты догоняешь-догоняешь – и в какой-то момент ломаешь соперника. Это ведь чистая психология. Наши ребята в Дании догоняли три раза. Переломный момент был близок. И вы помните, как за минуту до решающего гола канадцев мы могли забить? Увы…

– Удаление Кирилла Капризова было? Липа ведь чистой воды. Нельзя давать такое в овертайме четвертьфинала.

– А что, разрешается класть клюшку сопернику на руки?

– Не будьте формалистом.

– Я прекрасно понимаю ваши чувства! Но нас учили обыгрывать соперников вместе с судьями и даже со зрителями, которые против тебя. Если ты хочешь стать чемпионом, то должен быть сильнее в любой ситуации. Не надо искать ошибки арбитров. Лучше проанализировать, чего нам не хватило, где игра пошла не так.

Мы ведь знаем, что есть правило – нельзя бить соперника клюшкой по рукам. И есть овертайм. Любое удаление – это смерть. То есть игрок тоже должен иначе к этому относиться. Нужно понимать цену фола.

Разве кто-то сказал, что в овертайме на все удаления закрываются глаза? Нет ведь такого. Я видел на фото, как Кирилл наложил клюшку на соперника, который выходил на ударную позицию. Все слишком очевидно.

«ОТКАЗНИК – ПЛОХОЕ СЛОВО»

– Не будем зацикливаться на удалении Капризова. Нельзя из него делать козла отпущения.

– Ни в коем случае! И не надо кричать на всех углах: «Нас засудили!»

Сборная России играла хорошо. Но уступила в деталях. Небольших, но очень ценных. Их нужно запомнить, смазать…

– Маслом?

– Даже вазелином! Чтобы тут больше не было клина у нашей машины. Чтобы эти нюансы играли на нашу сторону. Но канадцы забивали гол, когда мы допускали позиционные ошибки. Нужно в себе искать причины поражения, а не в ком-то другом. Делать критический самоанализ. Хотя подмывает кого-то связать неудачу с тем, что Россию долбят в мире на всех уровнях.

– Поставьте себя на место Ильи Воробьева, которого аврально сделали главным тренером сборной России. Это ведь очень тяжело.

– Но и очень почетно. Воробьева ведь не с улицы взяли. Он прошел Олимпиаду, чемпионаты мира. Находился в штабе несколько лет. Знает систему подготовки, игроков, видит молодежь. Нет такого, что Илью бросили в омут: «Выплывай!»

Не знаю, по каким причинам ушел Олег Знарок. Но вижу логику, что в этот момент не стали шарахаться, искать кого-то на стороне.

– Почему в сборную не взяли роскошного Вадима Шипачева, который играл у вас в СКА?

– Вы на меня набросились, будто я имею отношение к этому решению, – улыбнулся Быков. – Думаю, тренерский штаб контактировал со всеми кандидатами. А если игрок не может ехать на турнир? Вообще я не люблю слово «отказник», которое слышу все чаще.

Если ты не построишь взаимоотношения с игроками, то будет очень сложно. А я всегда верю ребятам. И знаю, что они без причины ехать в сборную не откажутся. Это почетно. Но и ответственность. Для хоккеистов – возможность себя показать на мировой арене. Думаете, люди это не понимают?

Но у одних – травма, и он под контрактом в НХЛ. У других нет контракта. У третьих – проблемы в семье. А я всегда говорил ребятам: «Мы на одной волне. Просто скажите мне правду. И я вас защищу перед общественным мнением».

Не нужно никого насильно затаскивать в сборную.

– Даже Александра Радулова?

– Даже его. Лучше возьмите мальчишку вроде Владимира Ткачева. Пусть ошибается, но играет за сборную, растет в мастерстве. И я знаю Радулова – он никогда не отказывается просто так. Хватит тыкать пальцем в хоккеистов: «Надутые. Богатые. Непатриоты». Это время ушло. Теперь все едут в сборную России с гордостью. Но кто-то просто не может приехать.

«ВОРОБЬЕВЫ – ХОККЕЙНАЯ СЕМЬЯ»

– Илья Воробьев появился в штабе сборной России при вас – на ЧМ-2010 в Кельне.

– Он тогда работал с федерацией Германии. Это немцы совместно с ФХР определяли, кто станет хостером для сборной России, будет решать все вопросы в организационном и бытовом плане. Это очень важная миссия.

Мы с Ильей отлично ладили. К тому же его папа Петр Ильич был нашим тренером на ЧМ-1993. Здорово, что сложилась такая хоккейная семья. Как музыкальная семья или семья архитекторов. Разве плохо, когда есть традиции? Это дети, гены, атмосфера, настроение в доме. Нельзя этим не проникнуться. Как вот мой сын занимался разными видами спорта – футбол, лыжи, сноуборд. Но с двух лет он был со мной в раздевалке – и выбрал хоккей, который его перетянул.

– Могли представить тогда, что в 2018-м Илья Воробьев тоже станет главным тренером сборной России?

– У меня это часто спрашивают: «Мог представить, что будешь играть в ЦСКА? Что станешь тренером?» Нет, конечно! Но каждый решает свою судьбу сам.

И нужно собирать вокруг себя сильных специалистов. Быть в них одетыми, скажу я образно, чтобы было уютно и тепло. Не надо поддакивать главному. Говори правду. Будь собой. И расти в своей профессии.

«ХОККЕЙ – ЭТО ТЕАТР С АКТЕРАМИ»

– Выскажите свое мнение по важным вопросам. Например, надо ли в КХЛ переходить на маленькие площадки? Или мы убьем отечественный хоккей?

– Убить не убьем. Это наш национальный вид спорта. Тут нужна сноровка, творчество, смекалка, нестандартность, быстрота, вдохновение. Иногда даже разгильдяйство, которое тоже может привести к хорошей комбинации. Когда мы играем в свой хоккей, то ставим в тупик многие сборные.

– Переходим?

– Я бы не стал. Хоккей – это театр с актерами. А маленькие площадки делают игру прямолинейной, скуповатой на импровизацию. Но более нацеленную на ворота. Ведь голы – это конечная цель любого матча. Тем не менее, переход на маленькие коробки не сделает нас автоматом чемпионами мира, мы не станем постоянно обыгрывать канадцев.

– Второе – сокращаем клубы КХЛ. Убрали «Кузню», «Ладу», «Югру», выгоним еще кого-нибудь. Матчей с высокой конкуренцией станет больше. Мастерство вырастет.

– А почему мы убираем клубы?

– Бюджеты маленькие, звездных игроков нет, в плей-офф не попадают.

– Если дело в деньгах, то нужно изучать маркетинг – спонсоры, посещаемость, цены на билеты. Влияет и качество игры, и подбор хоккеистов. Говоря на языке финансов, нужно вкладываться в облигации. В длинные деньги, в развитие. Новые идеи, технологии, специалисты. Надо не сужать, а расширять базис нашей пирамиды. Тогда приток молодых игроков будет больше. Изучите, как развивают футбол в Германии, хоккей в Швейцарии. Не просто так они играют в финалах чемпионата мира.

– Новую программу по развитию хоккея ввели в России.

– Будем верить, это даст результат. Но жаль, что убираем команды. Только мы им подарили надежду, приняли в КХЛ – и рубим на корню. Жалко и обидно.

«ЗОВУТ В КХЛ – ОТКАЗЫВАЮСЬ»

– Ваш внук растет на русском «Лунтике» или на швейцарских «Лелеках и Болеках»?

– Ох, это будет красавец! Подарок девочкам на Восьмое марта. Надеюсь, вырастет хороший человек с жизненной позицией и воспитанием. И у него будет счастье.

Внук живет в русской семье со своими традициями, философией. Расхлябанным разгильдяем он не станет, поверьте.

– Встаете в три ночи, чтобы кроватку покачать?

– Когда нужно – встаем. За нами ведь тоже вставали в свое время мама и папа. Мне по вотсапу иногда кидают сообщения, притчи. Одно видео: молодой человек сидит на лавочке и объясняет по нескольку раз своему глубоко больному отцу, что в небе летает птица. «А кто это?» – «Птица». – «А кто это?»

И дальше показывают сюжет, как парень был маленьким, и ему тот же папа по 10 раз объяснял, как устроена жизнь.

Все в мире идет по кругу. Сейчас у меня внук спрашивает: «Деда, а почему?» Я объясняю…

– Правда, что пока вы не нанянчитесь с внуком, то вы на работу не вернетесь?

– Я там, где я нужнее.

– Неужели ни с кем не вели переговоры?

– Мне регулярно приходят предложения от разных клубов…

– А было такое, что захватило дух от суммы в контракте?

– Я никогда о цифрах ни с кем не разговаривал. Хотя предложение от «Авангарда» захватило. Но я все равно не смог его принять.

– Почему же вы ушли после чемпионского сезона в СКА?

– Есть ценности в жизни, через которые я не могу переступить. Это мои семейные дела. Не нужно выдумывать что-то иное.

Я нашел понимание в лице наших руководителей. Они отнеслись с пониманием, хотя и санкции могли наложить. У меня ведь контракт был еще на год плюс один.

– А если бы СКА не завоевал Кубок Гагарина, вы задержались бы еще на год?

– Скорее всего, да.

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