Нападающие Алексей Терещенко и Александр Овечкин – коренные динамовцы. Оба начали карьеру в московском клубе и в его составе стали чемпионами в 2005-м. Затем также вместе вернули России долгожданное «золото» на чемпионате мира-2008 в Квебеке.

При этом Алексей остался в России, где пять раз становился чемпионом страны. А Александр отправился завоевывать НХЛ. И преуспел в этом, набирая сумасшедшее количество очков в «Вашингтоне». Но вот до финала Кубка Стэнли добрался впервые. Поэтому сейчас за него в России болеют тысячи людей. И просто болельщиков, и куда более близких друзей…

- Да разве Сашу сейчас надо подбадривать? Он все знает и все умеет, - улыбнулся Алексей на мое предложение поддержать перед финалом своего боевого товарища. – «Вашингтон» сейчас играет очень здорово. И я думаю, что в этом сезоне им по силам добраться туда, куда они стремятся очень долгое время.

- Тогда сразу вопрос – почему «Вашингтону» раньше до финала не удавалось добраться? Ведь этот клуб всегда считался очень сильным.

- Ну сейчас-то добрались. Значит все сложилось правильно. Учли прошлые ошибки и все сделали как надо. Никто, кроме игроков и тренеров «Вашингтона», не знает, в чем там была проблема. Но сейчас важно другое – они ее исправили и играют в финале.

- Смотрели решающий поединок между «Вашингтоном» и «Тампой»?

- Да, конечно. Специально в три часа проснулся ради этого.

- Объясните - за счет чего «Вашингтон» переломил серию, которая с самого начала складывалась необычно? Сперва «столичные», выиграли два матча в гостях. Потом «Тампа» одержала три победы кряду…

- Мне кажется, что «Вашингтон» чуть-чуть расслабился, выиграв две первые встречи в гостях у «Тампы». Приехали оттуда уже с легкой эйфорией.

- Рано начали победу праздновать?

- Да не то, что праздновать. Просто, бывает, что и не повезет в матче. А ты уже расслабился. И спасти игру уже очень нелегко. Но к счастью для Овечкина, «Вашингтон» и с этой проблемой вовремя справился. В последних двух играх они показали, кто в этой серии на самом деле сильнее.

- Наверное не ошибусь, если скажу, что самый запоминающийся матч в карьере и для тебя, и для Овечкина – это финала чемпионата мира в Квебеке, когда сборная России вновь завоевала медали после паузы в 15 лет!

- Для меня-то это было вообще что-то нереальное. Ведь я тогда впервые выступал на взрослом чемпионате мира. А тут Канада, 100-летие ИИХФ, просто нереальная атмосфера. И у канадцев – очень сильный был состав, 80 процентов из него потом сыграли в на Олимпиаде в Ванкувере. И у нас была хорошая команда. Хотя травм было много, и получали их прямо по ходу турнира. Но мы хотели победить страшно. И из «Вашингтона» к нам тогда подъехала очень мощная бригада во главе с опытным Сергеем Федоровым. Плюс два Александра – Овечкин и Семин. Но и из нашей лиги было много ребят! Фантастическая команда… Поэтому мы выиграли.

- С Овечкиным ты знаком чуть ли не с детства. Какие остались воспоминания о боевой юности в «Динамо»?

- Саша всегда был мастером. И всегда – лидером команды по своему году. А когда подрос, в «Динамо-2» почти и не играл. Сразу попал в команду мастеров и вышел там на лидирующие позиции. Так у него и вся карьера сложилась. Он перешел в НХЛ и сразу стал лидером «Вашингтона». Да и всей лиги. Можно даже сказать – мирового хоккея. Многие на него смотрят снизу вверх и стремятся к его достижениям. Дай бог, чтобы ему сейчас покорилась вершина, к которой он давно стремится. Если это произойдет… Останется только одна непокоренная. Но, думаю, у Саши и на нее хватит еще и сил, и желания.

- Это вы про Олимпиаду?

- Да. Хотя забегать вперед не стоит. Сперва надо выиграть у «Лас-Вегаса» четыре матча. Но я думаю, что Овечкину и «Вашингтону» это по силам. Я желаю им успеха.

- Какие у вас планы на будущее. Знаю, что этой весной вам пришлось расстаться с родным «Динамо».

- Время покажет. Я надеюсь, что все будет нормально. Силы и желание продолжать выступать в КХЛ у меня есть. Надеюсь, что буду играть. Поэтому готовлюсь к сезону в обычном рабочем режиме, на полную катушку!