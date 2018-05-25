Мы знакомим вас с книгой, которую написал Дэн Мильштейн. Она посвящена не только хоккею, но и жизни. Предисловие к ней сделал Павел Дацюк.

Дэн Мильштейн – основатель и исполнительный директор группы компаний «Gold Star», насчитывающей 48 представительств по всему миру. «Gold Star» занимается финансовыми вопросами, спортивным менеджментом, издательской деятельностью и киноиндустрией. «Gold Star» вошла в список 500 самых быстроразвивающихся компаний США.

Кроме того, Дэн – один из самых известных хоккейных агентов, представляющий интересы россиян в НХЛ, КХЛ и сборной России. Среди его клиентов – Павел Дацюк, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Никита Сошников, Никита Зайцев и многие другие звезды сборной России и клубов.

Также Мильштейн – имя в литературном мире. «The ABC of Sales», «17 Cents and a Dream», «Street Smart Selling», – все эти издания стали бестселлерами. И помимо популярности принесли Дэну ряд наград. Он вдохновляет сотни тысяч людей своими лекциями о бизнесе и жизни на простом и понятном языке.

И вот на российский рынок выходит его новая мотивационная книга «Правило №1 – не будь №2». Рассказывает о ней Дацюк – олимпийский чемпион, дважды обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира обладатель Кубка Гагарина.

«Дорогой читатель! Мой друг Дэн Мильштейн написал очень необычную книгу. И она не только о хоккее, – пишет Павел. – Я бы даже сказал, что эта книга – скорее о жизни. О том, как с детства идти к своей мечте, преодолевая трудности и невзгоды.

В этой книге собрано много историй о том, как люди шли к цели – и добились результата. Здесь полно рассказов о том, как в человека многие уже не верили. Но он шел вперед, шаг за шагом. И реализовал себя. Доказал, как ошибались все окружающие.

У каждого – свой путь, своя дорога. Все возможно в жизни. Посмотри на пример тех, кто стоит рядом с тобой. На то, как они преодолели трудности. Мотивируй себя. Это вдохновит тебя на успех, в который ты начинаешь больше верить. Бывает, что ты упираешься в стены. Но самый тяжелый шаг – последний перед тем, как ты победишь.

В этой книге есть истории российских спортсменов. У каждого – своя интересная судьба.

А еще есть истории о тех, кто всегда находится рядом и готов тебе помочь. Тебе важно его не только слушать, а услышать. Нас всегда окружает целый хор разных мнений. Какие-то правильные, какие-то – нет. Умей анализировать.

Что пронизывает книгу красной нитью – в ней есть ценные советы, которые должны помочь юным, решившим добиться своей цели.

Знаете, бывает, что у самих детей не горят глаза. Я всегда говорю ребятам: «Любите то, что вы делаете. Это чувство терять нельзя».

Так вот, в этой книге много таких историй, когда обычные парни – без родителей, которые стояли над ними и что-то требовали – сами шли к своей мечте. Было трудно, но они продирались через тернии. А в пути с ними была любовь – к своему делу. К тому, чем они живут.

Я всегда помню, для кого играю в хоккей. Ценно то, что, делая любимое дело, ты можешь кому-то помочь. Иногда достаточно услышать слово и почувствовать тепло, чтобы стало легче. А когда у тебя есть возможность отозваться людям, которые любят, смотрят и переживают за тебя, мимо проходить нельзя.

И никакие победы не заменят счастье наших детей. Важнее не может быть ничего.

Я надеюсь, эта книга тоже кого-то сделает счастливее, поможет получить важный опыт, реализоваться в жизни. Быть чемпионом. Стать настоящим человеком».