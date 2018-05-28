1. Владимир ВУЙТЕК

Главный тренер «Локомотива», чемпион Суперлиги-2002 и 2003.

Чешский специалист был настоящим первопроходцем в нашем хоккее. Ведь Владимир Вуйтек стал первым иностранным тренером, решившимся возглавить российский клуб – «Локомотив». И сразу добившийся с ярославцами оглушительного успеха. Под руководством Вуйтека железнодорожники на протяжении двух сезонов сносили соперников со своего пути и в регулярке, и в плей-офф.

И команда, и болельщики носили своего пана Владимира на руках. Любой житель Ярославля мог показать дом, где он жил. И лишь специалисты ворчали, что во многом успеху Вуйтека способствовала кропотливая работа с командой его предшественника – Петра Воробьева.

Однако, так или иначе, но Вуйтек показал себя блестящим стратегом и мотиватором, распорядившись «наследством» с максимальной пользой. На сегодняшний день он остается единственным иностранным спецом, сделавшим в нашей лиге золотой дубль.

2. Майк КИНЭН

Главный тренер магнитогорского «Металлурга», чемпион КХЛ-2014

Знаменитый канадский специалист Майк Кинэн приехал в КХЛ, успев до этого поработать в восьми клубах НХЛ и в 1994 году завоевать Кубок Стэнли вместе с «Рейнджерс». А также одержав победы на двух Кубках Канады (1987, 1991) со сборной своей страны.

В нашей лиге «Железный Майк» с ходу взял быка за рога и в первом же сезоне привел «Магнитку» к чемпионству. Правда, тут надо отметить, что олимпийский сезон, как обычно, породил в нашей лиге несколько непредсказуемый плей-офф.

Достаточно сказать, что на Востоке «Ак Барс» без ЗинэтулыБилялетдинова, трудившегося в сборной России, существенно сдал свои позиции. А победителем Западной конференции вообще неожиданно для всех стал «Лев». И это было настоящим казусом, который достиг апогея, когда чешская команда после бравурного сезона и искрометной игры в финале была расформирована.

Ну а Кинэн продолжал разгуливать по аренам КХЛ в своей знаменитой надвинутой на лоб кепке, в которой он здорово напоминал персонажа телесериала «Бандитский Петербург». Но повторить успех уже не смог. В прошедшем сезоне он возглавлял «Куньлунь», но был уволен по ходу чемпионата за неудовлетворительные результаты.

3. Раймо СУММАНЕН

Главный тренер «Авангарда», финалист Кубка Гагарина-2012

Финский специалист РаймоСумманен среди всех теренеров «Авангарда» в КХЛ имел самые реальные шансы привести омичей к победе в Кубке Гагарина.

Весной 2012 года «ястребы» считались главным фаворитом на победу. И поведя в финале 3-1 в серии с московским «Динамо» уже накрывали в Омске праздничные столы и закупали чемпионское шампанское перед решающим пятым матчем.

Увы для Сумманена, именно в тот момент в КХЛ второй раз ярко полыхнула звезда российского тренера Олега Знарка, который переломил ход серии, одержав в ней три победы кряду, и стал чемпионом.

Раймо же после поражения в седьмом матче сбежал из дворца и «Авангард» не мог найти своего тренера в течении суток – пока он в одиночестве топил свое голе в крепком алкоголе.

В России Сумманен запомнился еще и экстравагантными выходками – порванным рукавом после стычки под трибунами со Знарком и Витолиньшем и бутылками, летающими по омской раздевалке. Впрочем, до избиения докторов команды или прохожих на улице, чем Раймо прославился в Европе, дело так и не дошло. Видимо, в России Сумманен все же сдерживал себя. И правильно делал!

4. Милош РЖИГА

Главный тренер «Атланта», финалист Кубка Гагарина-2011

Еще один очень эксцентричный наставник, но с куда более позитивной аурой, нежели у Сумманена. В «Спартаке» и «Атланте», не претендовавшими изначально на высокие места, Ржига был настоящим королем своей команды и любимцем болельщиков. И отчасти именно благодаря своим уникальным качествам тренера-мотиватора он и сумел вывести в 2011-м году «Атлант» в финал Кубка Гагарина, где уступил «Салавату Юлаеву».

По пути к финалу мытищинцы одержали сенсационные победы над СКА и «Локомотивом». И после победы на Западе пан Милош упал на колени перед своей командой, благодаря ее за этот успех…

Также он запомнился в КХЛ яростными спорами с судьями, перелезанием через заградительное стекло, отделяющее лавку с игроками от фанатов и увольнением из СКА по ходу сезона, не взирая на то, что питерцы были лидерами в турнирной таблице.

С амбициозным руководством армейского топ-клуба Ржига характером явно не сошелся.

5. Кари ХЕЙККИЛЯ

Главный тренер «Локомотива», финалист плей-офф Суперлиги-2008 и Кубка Гагарина-2009.

Многие болельщики, наверное, уже стали и забывать имя этого финского специалиста. А между тем, именно он имел все шансы стать первым в истории чемпионом КХЛ.

Когда в 2008 году в Европе появилась новая Континентальная лига, «Локомотив» был силен, почти также, как при Вуйтеке. Вот только и соперники не дремали! Весной 2008-го ярославцы уступили в финале «Салавату Юлеву». Но в первый сезон существования КХЛ вновь добрались до финала и трижды выходили вперед по ходу серии, но все же уступили «Ак Барсу» в решающем седьмом матче с инфарктным счетом 0:1.

После этого Хейккиля покинул ярославский клуб. Работал в «Магнитке», минском и рижском «Динамо», «Нефтехимике», но так высоко уже не поднимался.

Запомнился скрупулезностью и очень серьезным отношением к делу. Так, он единственный из финских тренеров, работающих в нашей лиге, всерьез занимался изучением русского языка. И преуспел в этом.