– Как бы ни складывался матч, самое главное, что мы победили, – сказал Овечкин в раздевалке. Бородатый, в спортивной шапочке, он был похож на молодого Деда Мороза, чей декабрь еще не наступил. – Продолжаем биться, играть.

– А тяжело ли видеть травму вашего центрфорварда Евгения Кузнецова? Как перестроиться? Как понять, что делать дальше?

– Что тут поделаешь? Надо играть дальше. А куда отступать-то? Потеряли партнера, хоккеиста. Как говорится, тут надо жопку к жопке – и вперед.

– Были какие-то спецуказания от вашего главного тренера Барри Тротца, как конкретно действовать вашему звену?

– Я думаю, что во втором матче мы проделали хорошую работу вне зависимости от того, с кем выходили. У нас просто началась ротация центрфорвардов. Мы справились с задачей. Все ребята понимали, что нужно продолжать борьбу.

– Вы забили первый в карьере гол в финалах Кубка Стэнли. Особенное чувство?

– А какие тут могут быть ощущения? Самое главное, что мы выиграли. Какая разница, кто забил? Победа есть победа.

– О чем вы подумали, когда ваш вратарь Брэйден Холтби сделал этот умопомрачительный сэйв за 1.59 минуты до конца матча? Камера выхватила крупным планом ваше лицо.

– Мелькнула такая мысль: «Слава богу, он остановил шайбу», – Овечкин не стал вдаваться в эпитеты.

– Как вы помните, в первом матче Том Уилсон применил убойный силовой прием против Джонатана Маршессо. Позже игроки «Вегаса» говорили, это стало поворотным моментом встречи. Можете сказать, что во втором матче у вас произошло что-то похожее?

– Я даже не знаю, что там говорили наши соперники. Мы забываем об этой игре. Серия идет до четырех побед. Победили – все. Без разницы, каким способом. Идем дальше. Следующий матч финала – в субботу.

КСТАТИ

Александр Овечкин отлично замкнул угол на левом фланге, реализовав большинство. Это его 13-й гол в этом плей-офф. Еще одна шайба, и будет повторен клубный рекорд, который пока принадлежит Джону Дрюсу (1990). Кроме того, Ови стал первым игроком, набравшим 17 очков на выезде в одном розыгрыше Кубка Стэнли, со времен Джонатана Тэйвза (19) и Патрика Кейна (17) в сезоне 2009-10. Сравнялся со Стэном Микитой (59) по голам в плей-офф среди европейцев, и это шестое место в истории лиги. Обогнал Павла Дацюка и вышел на четвертое место среди россиян по очкам в плей-офф (114).

И еще интересное – по победному голу 37-летнего защитника Брукса Орпика. Если сложить регулярку и плей-офф, он не забивал в 220 матчах подряд. Это была его первая шайба с 26 февраля 2016 года – и первый кубковый гол с 21 апреля 2014 года, когда он еще выступал за «Питтсбург».