«Советский спорт» уже сообщал, что федерация хоккея России предложила Воробьеву контракт по схеме «2+2»: если результаты работы будут успешными, то договор продлится еще на два года, то есть на весь олимпийский цикл.

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- Поздравления тут уместны, Илья Петрович?

- Да, но я понимаю, что меня ждет огромная работа. Интересная и ответственная.

- Контракт по схеме «2+2» для вас хорош или лучше на весь олимпийский цикл?

- Я просто знаю, что от формы контракта моя работа никак не изменится. Нужно засучить рукава и трудиться, а дальше разберемся.

- Долго размышляли над тем, как тянуть сразу два фронта – и СКА, и сборную? Это физически тяжело, двойная ответственность.

- Я согласен с этим, но есть и плюсы – ты все время в деле. Со скрипачом меня сложно сравнить, однако принцип в том, что если он не имеет практики, не играет, то навыки пропадают. Да, меня ждет работа в формате «24/7». Но это ведь интересно, да и возраст позволяет, энергии и сил много. Так что улыбаемся и…

- Машем?

- Работаем! Вместе со всем тренерским штабом, который остается таким же, как вы видите на сегодняшний день.

- Президент ФХР Владислав Третьяк сказал мне, что вы представили программу подготовки сборной на два года. В чем ее суть?

- Доводка игроков, критерии. Чемпионат мира – это лакмусовая бумажка европейского хоккея. В этом году турнир был так силен по составам, что вышел на мировой уровень.

- Ну еще бы, сразу 109 игроков из НХЛ.

- В связи с этим были сделаны выводы, чего нам не хватает, над чем работать, и что такое вообще – игрок сборной. Как его готовить, выводить на нужный уровень. В этом была цель программы, которая рассчитана на четыре года. В ней прописана вертикаль, что нужно проводить мониторинг игроков, начиная с 16-летних (U16), работать с их тренерами.

Необходима системность в работе, чтобы подводить ребят к взрослой сборной. Надо общаться с тренерами клубов по развитию игроков. Естественно, беседа с самими хоккеистами, их мониторинг. Объяснять им, над чем работать, чтобы вывести их на уровень сборной.

- А в чем суть этого уровня?

- В том, что игрок сборной делает на льду все на полсекунды быстрее, у него лучше техническое оснащение, катание, работа клюшкой. Нужно очень многое, чтобы стать хорошим хоккеистом сборной.

- Последние две недели вы прокручивали в уме чемпионат мира? В чем видите главные проблемы? Например, формирование состава. Скажите сейчас, с холодной головой – что сделали бы не так?

- Формирование даже не стал бы обсуждать. У нас был очень сложный и долгий сезон. Многие ребята участвовали в Олимпиаде, пришли на сборы не в лучшей спортивной форме, в НХЛ оказалось много травмированных. Просто так все совпало. Остальные выводы мы представили в программе, о которой я вам рассказал. Будем делать на них акценты, начиная с U16.

- Есть два способа формирования сборной. Первый – создаешь команду из игроков СКА и ЦСКА, добавляешь двоих из «Магнитки», и вот олимпийский состав. Второй – складываешь мозаику из лучших игроков разных клубов КХЛ, но это тяжелее. Что выберете вы?

- Тут дело не в клубах. Еще раз повторю, все дело – в игроке уровня сборной. Не каждый хоккеист, если он хорош в команде КХЛ, может сделать шаг на ступень выше. Давайте разберемся. Игрок уровня сборной – это универсальный хоккеист, который силен на обеих сторонах площадки, не делает ошибок, принимает правильные решения. И все это на полсекунды быстрее. Если у него возникает полмомента за матч, надо его завершать. Попадать не в живот вратарю, не в плечо, а именно в девятку. Надо держать борьбу, выигрывать ее, не отставать в катании – вот они, критерии.

- Но мы видим парадокс, что «Ак Барс» побеждает ЦСКА в финале Кубка Гагарина, а в сборную на чемпионат мира попадают семь игроков из Москвы и ни одного игрока из Казани. Получается, что хоккеисты ЦСКА более качественные?

- Логика тут очень простая. Мы вызвали игроков «Ак Барса» после финала, пару дней они отдохнули. Кто-то приболел, другие ребята были просто выжатыми, без эмоций. К сожалению, такое бывает. Они все отдали за кубок. Неправильно брать игроков с глазами, которые не горят.

- Есть догма, что сборной России нужны наигранные связки. Но игроки из лучших дуэтов, как пример – Гавриков и Киселевич, Дацюк и Капризов – выступают в разных клубах. А ведь под подготовку этих связок у нас затачивается весь чемпионат КХЛ. Вам эти связки важны?

- Это уже бонус к качеству игроков. Не зря ведь в советские времена хоккеисты десятилетиями выступали в одних звеньях. Но туда мы не вернемся, там была другая жизнь, никто не уезжал в НХЛ.

- Для меня важно, насколько главный тренер сборной России погружен в НХЛ и знает эту лигу. Я снова о тех 109 игроках из Северной Америки, никуда от них не уйти. Вы смотрите ночами матчи?

- Смотрю.

- Что скажете о финале «Вегас» - «Вашингтон»?

- Очень интересная серия. Я недавно приезжал в Сочи в центр «Сириус», там проходила встреча с молодыми хоккеистами. У меня спросили, кого я хотел бы видеть чемпионом? Я сказал, что «Вашингтон», Сашку Овечкина, Женьку Кузнецова, конечно, Диму Орлова. Было бы здорово. Сейчас они уже играют в финале. Жаль, что Кузнецов получил травму. Надеюсь, он выйдет, и не настолько это серьезно, как выглядело по телевизору.

«Вегас» - не сюрприз, хотя многие эксперты говорили, что команда вообще не попадет в плей-офф. А они уже играют в финале, и вводные для этого есть. Отличный вратарь Марк-Андре Флери, сделавший уже четыре сухаря в этом розыгрыше. Команда мобильная, очень хорошо организованная.

Говорят, у «Вегаса» нет звезд. Но может, игроки не до конца оцененные и распиаренные. Того же Джеймса Нила считаю сильным снайпером. Очень мне нравится. А что такое «Вашингтон» - все понимают. От души за него болеем, радуемся, переживаем. Очень понравился сэйв Холтби во втором матче финала. Ему забивали в пустые ворота, но он выставил клюшку. Хочется верить, что такие из ряда вон выходящие нестандартные действия могут стать ключевыми. Пока счет в серии 1-1, но такие эпизоды могут ее перевернуть, дать определенный толчок, укрепить психологию.

- У вас хороший контакт с нашими звездами НХЛ?

- Нормальный. С Женькой Малкиным мы вообще играли вместе, случайно и давно это было, - смеется Воробьев. – Не писал Никите Кучерову, но от моего имени с ним общались.

- Понятно, что Кучеров был занят в финале Восточной конференции, но контакт со статусными игроками очень важен.

- Да, это часть моей программы – мониторинг игроков. Это общение, постараюсь с каждым встретиться. Будем разговаривать, поддерживать отношения.

- Планируете поговорить с Александром Радуловым? Насколько важно, чтобы в сборной не было отказников?

- Очень важно. Налаживание контактов в первую очередь должно идти от меня. Просто так сложился сезон, что чемпионат КХЛ получился крайне сложным из-за Олимпиады, а многие ребята в НХЛ получили травмы. Даже при желании не до кого докопаться.

- У вас на вотсапе фото, где вы не только с Владимиром Путиным, но и с Сергеем Мозякиным. Прием в Кремле после золота Олимпиады. Сборная пойдет на новый цикл. Будут ли шансы у того же 37-летнего Мозякина, или мы увидим резкое омоложение?

- Здорово, что затронули вотсап, - улыбается Воробьев. – Эта фотография для меня очень важна. У меня хорошие отношения с Сережей. Мы очень давно знакомы, еще с игровых времен, вместе завоевали пару кубков.

Но вы правы, что начинается новый цикл. Планирование идет на следующие четыре года. Всем мил не будешь, и надо принимать решения – по ветеранам в том числе.