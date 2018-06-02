БИТВА ПРОТИВ СУПЕРГЕРОЕВ

«Вашингтон» сравнял счет в серии с «Вегасом», сделав практически невозможное. До этого матча в «рыцарей» были сумасшедшие показатели в домашних матчах плей-офф - 11-1, где единственное поражение команда Жерара Галлана потерпела во втором овертайме от «Сан-Хосе». Кроме того, «кэпс» умудрились победить, пропустив первыми. Вполне эксклюзивное достижение в матчах против «Вегаса». Такие игры «рыцари» отдают крайне редко.

Но ситуация для «Вашингтона» проще не стала. Да, вроде бы лишили соперника преимущества домашней площадки, однако уже сегодня ночью все может вернуться в исходное положение. У Барри Тротца по-прежнему проблемы с тем, чтобы сыграть против слабых сторон оппонента.

«Кэпс» плохо проводят стартовые отрезки периодов, не справляются с форчеком «Вегаса», пропускают голы, а потом тратят массу времени, чтобы перевести, наконец, шайбу к воротам Марка-Андре Флери. «Вашингтон» почему-то отказывается от своего стиля, предпочитая переждать ураганные наскоки соперника. Но как только «столичные» сами включают скорость и начинают играть с шайбой, ситуация на площадке тут же меняется в их пользу.

Проблема в том, что это происходит лишь эпизодами. Игре команды Тротца не хватает целостности, «Вегас» умело дробит ее картечью из различных элементов силовой игры. В этой роли «рыцари» чувствуют себя вполне комфортно. Они так перемололи уже не одного соперника.

Кроме того, психологически «Вегас» раскрепощен даже сейчас, когда на кону Кубок Стэнли. Эти парни уже вошли в историю и вряд ли кто-нибудь сможет повторить их достижение в ближайшие лет 150. Да и все признают: атмосфера в команде и городе просто сумасшедшая – там буквально каждый ощущает себя супергероем.

«Вашингтону» в этом плане гораздо сложнее. Для многих игроков нынешняя серия – главный шанс в карьере выиграть Кубок Стэнли. С этими мыслями тяжело просто находиться один на один, не то, что на площадку выходить!

СЫГРАЕТ-НЕ СЫГРАЕТ

А тут еще и травма Евгения Кузнецова. Именно он, а не Александр Овечкин, сейчас главный игрок это команды. Кузя невероятно хорош: у него 25 (11+14) очков в 21 матче плей-офф, он лучший бомбардир розыгрыша Кубка Стэнли, у него крутейшая результативная серия из нереального количества матчей, но самое главное, что за счет нестандартных ходов он способен в одиночку вытаскивать тяжелейшие матчи.

И как бы «Вегас» ни душил 92-го номера «кэпс», этот парень может найти эпизод, чтобы сотворить гол. Ему не нужны даже явные моменты. Дай Кузе полметра пространства, он рванет за ворота, а потом не глядя выдаст себе за спину на пятак.

В середине второго матча серии «Вашингтон» остался без него. Брайан Макнэбб постарался. Причем, судя по механике эпизода, он не должен был заканчиваться тяжелой травмой, но Кузнецов морщился от боли, держась за кисть, и больше на площадке не появился.

Характер травмы, разумеется, никто не раскроет. Накануне третьего матча началась стандартная в таких случаях игра в «любит-не любит». Тротц говорит, что ничего не знает о том, сыграет Кузнецов или нет, Овечкин уверен, что его партнер появится на площадке. Ясно одно – рисковать здоровьем игрока сейчас никто не будет. Если там не перелом кисти, как уже успели сообщить некоторые «инсайдеры», или любая другая травма, исключающая игру в хоккей, то Кузнецова в этой серии мы еще увидим.

ЭФФЕКТ НЕОЖИДАННОСТИ

Как ни парадоксально, именно повреждение первого центра помогло «Вашингтону» во втором матче. Им пришлось перестраиваться по ходу встречи, и «Вегас» оказался к этому не готов. Пока Галлан разбирался с тем, как противостоять новым тройкам «кэпс», его команда пропустила три шайбы. Когда понимание к тренеру пришло, «рыцари» включились и почти сравняли счет. Победу «столичных» единолично спас Брэйден Холтби при помощи своей клюшки.

Так может «Вашингтону» стоит попробовать сегодня опять сыграть без Кузнецова? Все-таки их взаимодействия с Овечкиным, где много диагоналей и оставлений за спину, «Вегас» изучил хорошо, а Никлас Бэкстрем играет в несколько ином стиле. Швед старается чаще находить свободное пространство, где есть возможность развернуться и сделать резкий поперечный перевод. Его звено очень здорово меняет борта в атаке по ходу этой серии, за счет чего «Вашингтону» удается проводить длительные позиционные атаки.

И все-таки, ответ на вопрос из предыдущего абзаца отрицательный. Без Кузнецова команде Тротца точно не будет проще. Можно просто поменять их местами с Бэкстремом, а потом вернуть обратно, если не пойдет. В регулярке Тротц так делал, в том числе по ходу матчей. Почему он превратился в манекена в этом финале – не понятно.

Тем более, «Вегас» уже в третьем периоде второго матча успел адаптироваться к обновленным сочетаниям «кэпс». Поэтому Кузя в тройке с Ти Джеем Оши и Якубом Враной может стать ходом, который Галлан прочитает не сразу. А на эффекте неожиданности его команду можно ловить, этот урок «Вашингтон» должен был усвоить.