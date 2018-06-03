ГОЛ ОВЕЧКИНА

Как забивать такому «Вегасу»? Попробуйте резко крутануться на месте, сделав пируэт из арсенала Юлии Липницкой. А потом сразу перекувырнуться через защитника «Голден Найтс» Брэйдена Макнэбба, который подсел под вас в борьбе и решил сделать что-то вроде мельницы. Тебя уже сносят корпусом, но ты как-то исхитряешься в падении, стоя на правой ноге и высоко задрав левую, пропихнуть шайбу в ворота ударом обратной стороны крюка.

«Одноногий бандит!» - наверняка так заорали где-то в штате Невада. Это был очень классный гол, Саша. Не скажу, что такой же красивый, когда Овечкин забил в первом сезоне в ворота «Финикса». И пока не легендарный летающий гол Бобби Орра в другом финале, когда «Бостон» сражался с «Сент-Луисом». Но это одна из самых важных шайб, которую Александр Великий забросил в карьере.

И если говорить о цифрах, это 60-й кубковый гол Овечкина. Еще только три действующих игрока НХЛ забрасывали больше – Евгений Малкин (62), Сидни Кросби (66), Патрик Марло (72). Ну и 14 шайб за один розыгрыш – это повторение достижения Джино в 2009 году. Больше из россиян в плей-офф забрасывал только Павел Буре (16), но его «Ванкувер» в 1994 году остался без Кубка Стэнли.

ГОЛ КУЗНЕЦОВА

Главная интрига матча заключалась в том, выйдет ли на лед Евгений Кузнецов. Во второй встрече финала против лучшего бомбардира плей-офф сыграли так жестко у борта, что он вылетел уже в первом периоде. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин морщился, когда описывал этот эпизод: «В таком же моменте я заработал перелом кисти, и потом долго ходил со спицами в руке. Надеюсь, что с Кузнецовым все обойдется».

И хорошо, что обошлось. Как рассказал Евгений, на него никто не давил. Все понимали, как он важен для клуба: «Мне просто сказали: «Если можешь играть, то выходи». А я понял, что смогу».

Победный гол в третьем матче – на счету Кузнецова. Во втором периоде трудяга Джей Бигл протащил шайбу из своей зоны и отдал пас в центре площадки на Кузю. Тот проплыл лайнером по правому флангу и прекрасно бросил в дальний угол. А потом Женя извинялся: «Я вообще в том моменте думал вернуть пас на Бигла. Он так трудится на площадке. Хотел, чтобы он забил гол. Но не получилось ничего иного сделать, там нужно было только бросать».

Пришел, увидел, победил. Кузнецов набрал уже 27 (12+15) очков и сохранил лидерство среди лучших бомбардиров плей-офф. Вообще в последнем 41 матче наш уральский бриллиант заработал 55 (23+32) очка. А это, простите, уровень Гретцки и Лемье. Кузя тащит «Вашингтон» в этом плей-офф невероятно.

ОШИБКА ХОЛТБИ

Что сказать о матче в целом? «Кэпиталз» смогли закрыть атаку «Вегаса», который нанес только 22 броска в створ ворот. Хозяева сумели это сделать за счет того, что выдали на-гора сумасшедшее количество блоков (26 против 9). То есть каждый второй бросок игроки «Вашингтона» принимали на корпус. Интересно было бы посмотреть на их тела после матча. Там наверняка «цвет настроенья синий» от количества синяков и ушибов. Но это финал Кубка Стэнли, детка. Надо терпеть.

Нельзя хвалить вратарей в кубковых сериях, и даже гениальный голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби дрогнул, когда в третьем периоде за своими воротами выложил шайбу на клюшку Пьера-Эдуарда Бельмара. Тот не растерялся, пас на Томаша Носека, и чех расстреливает пустую сетку. Четвертое звено «Вегаса», эти цепные псы из города-казино, снова рулит.

Кошмарная ошибка, из-за которой любой голкипер выдирал бы себе волосы на голове. Но эти «Кэпиталз» - реально один за всех, все за одного. Деванте Смит-Пелли забросил третью шайбу «Вашингтона». Ошибка Холтби не привела ни к чему печальному, осталась в памяти лишь курьезом.

Четвертый матч финала Кубка Стэнли пройдет снова в столице США – вторник, три ночи по московскому времени. И если «Вашингтон» поведет в серии 3-1… О нет, мечтать о таком даже не станем: дух захватывает!

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Вегас – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), КУЗНЕЦОВ, Смит-Пелли – Носек

Ваш: Овечкин (1+0; +1, 0, 5, 17.28)

Кузнецов (1+1; +2, 0, 4, 18.52)

Орлов (0+0; +2, 0, 0, 26.04)

Счет в серии: 2-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.