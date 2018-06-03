- Что вы скажете о матче, Александр?

- Слава богу, мы победили. Идем дальше, самые важные матчи впереди. Как пришло мое взаимопонимание с Кузнецовым? У нас ведь одинаковая школа хоккея. Тем более разговариваем на одном языке. Для меня неважно, с кем играть – с Бэкки (Никлас Бэкстрем) или с Кузей. Мы хорошо понимаем друг друга. Все знают, что нужно делать.

- Какой гол в этой игре был самым важным? Понятно, что каждый из них бесценен, но…

- Все было важно, - после паузы ответил Овечкин. – Тот же гол Смита-Пелли стал таким, что у нас будто гора свалилась с плеч. Мы поняли, что «Вегас» в принципе теперь ничего не сможет с нами сделать. Нам нужно было просто довести матч до конца.

- Как вам обстановка в Вашингтоне в дни финала?

- Атмосфера в городе сейчас шикарная! Все за нас болеют, переживают. Все люди за нас.

КУЗНЕЦОВ: ХОТЕЛ ДАТЬ ПАС БИГЛУ

- Вы говорите, что вам игралось легче. Почему? Это из-за того, что вы получили травму и практически не выступали во втором матче?

- Я бы не сказал, что имел больше энергии. Но так всегда, если получаешь микротравму, то на следующий матч выходишь более заведенным. Иногда даже бывает тяжело справиться с эмоциями. Вот и сейчас так было.

- Вас радует атмосфера в Вашингтоне в последние дни? Что вы заметили?

- Думаю, сейчас на улицах города творится сумасшествие в хорошем смысле слова, - смеется Кузнецов. – Фанаты долго ждали этого момента. Последний раз «Кэпиталз» выступали в финале Кубка Стэнли в 1998 году. Мое поколение, которое сейчас идет, не успело застать те матчи. Для многих это первый финал, который они смотрят вживую.

Мы очень чувствуем, когда болельщики нас поддерживают. На тренировки постоянно приходит много народу. Это дает нам положительный заряд.

- На трибунах VerizonCenterустроили красивое шоу с лампочками. Видели раньше что-то подобное?

- Думаю, такое уже где-то было. Но вообще в плей-офф особенная атмосфера. Болельщикам выдают полотенца, чтобы ими размахивали, другие сувениры-атрибуты. Вообще мы в этом плей-офф не очень хорошо играем дома. Но теперь мне понравилось, как мы действовали между синих линий. Не теряли шайбу, хорошо ее забрасывали в чужую зону, постоянно давили-давили.

Не так просто играть, когда защитнику надо постоянно разворачиваться, и на нем сидят по два соперника.

- Опишите свой гол, как вы его видели.

- Я уже устал, там была долгая смена. И так получилось, что мы вышли «2 в 1» с Джеем Биглом. Всегда хочется отдать ему голевой пас. Он делает много грязной работы, куча блоков, вбрасываний. Думал его как-то отблагодарить. Ему было бы важно забросить шайбу в таком матче. Очень хотел ему отдать, но там просто не было возможности.

- В какой момент было решено, что вы выйдете на матч?

- Мы действовали по ситуации, особого давления не чувствовал. Мне сказали: «Сам решай, как будешь себя чувствовать».

Но решение тут в том, что нужно понимать – сможешь ли ты помочь команде. Желания много, но если ты выйдешь играть и окажешься неготовым, то без одного нападающего будет не так просто.

- В команде поддержали ваше решение играть?

- А особо никто не сомневался. Меня все поддержали, конечно.

- Но каково это – играть с травмой?

- Опять же, это все эмоции. Знаете, вот Майкл Джордан. Когда он выходит на паркет, то показывает лучший баскетбол. А то, что у него травма? Он об этом не думает, а просто идет и набирает 53 очка.