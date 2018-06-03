Контракт 25-летнего защитника Алексея Василевского в Екатеринбурге подошел к концу. «Автомобилист» сделал квалификационное предложение своему игроку, который имеет статус ограниченно свободного агента в КХЛ.

Можно было бы продолжить карьеру в клубе, за который Василевский выступает с сезона 2015-16. Но ему поступили предложения от трех команд НХЛ. Четкие варианты мы пока не открываем, но одним из клубов может быть «Тампа-Бэй».

Что получит Алексей за океаном? Ему дадут однолетний контракт, который поможет войти в лигу. Собственно, похожий договор на днях подписал 28-летний защитник ЦСКА Богдан Киселевич, который выбрал «Флориду», где ему дали односторонний контракт – $0,925 млн на один год.

Дело тут не в деньгах, просто Киселевичу очень понравился разговор с генеральным менеджером клуба Дэйлом Тэллоном – он сказал, что дает россиянину твердый шанс. Богдан может выступать в третьей паре «Пэнтерз» с перспективой пробиться во вторую двойку.

Алексея Василевского с Киселевичем объединяют несколько моментов. Во-первых, его тоже не выбирали на драфте НХЛ, и он может войти в лигу как неограниченно свободный агент. То есть выбирай любую команду себе по душе.

Во-вторых, у Василевского, как и у Киселевича, есть хорошая статистика. За три сезона в «Автомобилисте» он набрал 54 (19+35) очка. При этом показывал себя как универсальный игрок, умеющий на площадке очень многое. Габариты тоже похожи – 180 см, 93 кг. И есть даже связь с Олимпиадой. Но если Богдан стал олимпийским чемпионом Пхенчхана, то Василевский был капитаном олимпийской сборной России (читай – второго состава национальной команды). Что интересно, агентом обоих игроков – Киселевича и Алексея Василевского – является Дэн Мильштейн.

В общем, при желании Василевский легко получит входной контракт в НХЛ. Есть лидерские качества, уже опыт, хотя по росту это не Виктор Хедман. Наверняка нужно будет пройти через АХЛ. Но есть чувство, что Алексей сможет заиграть в сильнейшей лиге мира. Однако в каком клубе?

Если на столе будут лежать три контракта, среди которых окажется предложение от «Тампы» - понятно, что Василевский возьмет договор с «Лайтнинг». Ведь там играет его 23-летний брат Андрей Василевский, который уже стал звездой НХЛ и выдвинут на «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги. Его конкуренты – Пекка Ринне из «Нэшвилла» и Коннор Хеллебак из «Виннипега».

Выступать в одной команде с братом – это же сказка. История помнит такие случаи. Так, в следующем сезоне в НХЛ могут играть Евгений Свечников («Детройт») и Андрей Свечников, который считается одним из фаворитов грядущего драфта новичков.

Павел Буре сделал все, чтобы «Флорида» подписала к нему в команду Валерия Буре, и братья провели сезон в одной тройке. Еще раньше в НХЛ выступали два брата-защитника – Дмитрий Миронов и Борис Миронов. Так что такие примеры есть.

Но у нас не вспоминается братская связка «вратарь – полевой игрок». Она есть у шведов, когда в сборной изредка пересекаются звездный голкипер Хенрик Лундквист и его брат, форвард из оборонительного звена Жоэль Лундквист.

Что-то подобное может быть и в России – это одна из интриг межсезонья: в какой клуб перейдет Алексей Василевский.