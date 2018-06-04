«КЭПС» СЛОМАЛИ ТЕНДЕНЦИЮ

К четвертому матчу команды подошли со счетом 2-1 в серии в пользу «Вашингтона». Говорить лишний раз о том, насколько это важная игра для «Вегаса», думаю, не стоит. «Кэпс» удалось главное – захватить инициативу. Теперь именно команда Александра Овечкина и Евгения Кузнецова пейсмейкер и может задавать темп.

В предыдущих встречах более комфортно в этом противостоянии чувствовали себя «рыцари». Их игровая модель в целом отлично подходит для того, чтобы противостоять «Вашингтону», и матчи в Лас-Вегасе это доказали.

Команда Жерара Галлана повязала креативных центров «кэпс», накинула лассо на шею Овечкина и если бы не Брэйден Холтби с Кузнецовым, могла бы вести 2-0. И тут стоит отдать должное Барри Тротцу, которого я упрекал за пассивное ведение игры.

Он начал уводить Кузю от регулярных встреч с Уильямом Карлссоном, а Овечкина снова определил к Никласу Бэкстрему, который умудрялся находить свободный лед даже в условиях сумасшедшего форчека «Вегаса».

Подтянулись и боттом-лайн «Вашингтона». Первую игру они начисто слили, позволив Райану Ривзу и Томашу Носеку забить важнейшие голы. Зато в матче под номером три тройка Джея Бигла полностью реабилитировалась – на пару с Деванте Смит-Пелли он сконструировал важнейший третий гол, который успокоил команду Галлана.

«Столичные» прибавили в объемах катания и преимущество «Вегаса» в физической игре уже не такое подавляющее, как в первых матчах. А в таких условиях начинает сказываться более высокое исполнительское мастерство нападающих команды Тротца. Да и кубкового опыта, хоть и негативного, у «Вашингтона» хоть отбавляй. Сколько ошибок они совершили в сериях плей-офф за минувшее десятилетие! Этого багажа хватает для того, чтобы не повторять их вновь.

ОВЕЧКИН, ГОТОВЫЙ НА ВСЕ

«Кэпс» способны играть на преодолении. Последние матчи это доказали. Понимание вот этого момента, который называется «сейчас или никогда», перестало их сковывать, а заставляет бежать быстрее и бить больнее.

На игроков «Вегаса» ничего не давит, они уже герои, но из-за этого проигрывают буквально миллиметры в каждом эпизоде. В ответ «Вашингтон» их бережно собирает и превращает в голы. Чертова метафизика, которая так долго мешала «кэпс» пройти барьер второго раунда, теперь помогает им в самом важном моменте в истории франшизы.

Вы только посмотрите на Овечкина. Как он изменился! В этом финале он, по сути, превратился в ролевика и делает то, что нужно команде. Пашет в защите, оказывает давление в чужой зоне, стягивает защитников в нужных зонах, открывая тем самым пространство для партнеров. А эти его эмоции на лавке! Он не замечает шайбу, которая проводит краш-тест его челюсти, а после сэйва Холтби выглядит так, как будто он на грани сердечного приступа. Не говоря о том, как Ови празднует голы своей команды.

Игроки «Вашингтона» поднимут над головой Кубок Стэнли. Если выиграют сегодня ночью. Разумеется, им никто просто так ничего не подарит. Тем более, что Галлан, кажется, разобрался, что не так было в предыдущих матчах.

ГАЛЛАН ГОТОВИТ ОТВЕТ

– Мы должны лучше поддерживать своего игрока с шайбой или борющегося за шайбу. Нужно играть ближе друг к другу вместо того, чтобы вбрасывать шайбу и позволять их защитникам спокойно выкатывать ее обратно. Когда мы делаем это как следует, постоянно создаем голевые моменты.

Вчера это хорошо удавалось Алексу Таку с партнерами и Маршессо. Размашистая игра против «Вашингтона» не прокатит. Они отлично действуют в средней зоне, работают с полной самоотдачей.

Но если играть с поддержкой, проходить площадку с помощью коротких передач и подключать к атаке защитников – возможности обязательно появятся. Вчера мы просто недостаточно последовательно это делали, – заявил тренер «Вегаса» на пресс-конференции.

Да, это не КХЛ. Здесь тренеры не боятся раскрыть свои заготовки. В конечном счете, все решают игроки, тактики все равно уже по сто раз изучены. Тренерам в данном случае остается лишь ловить момент для наложений, неожиданных решений по ходу встречи и акцентировать внимание подопечных на ошибках соперника.