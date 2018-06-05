«Вашингтон» снова обыграл «Вегас» (6:2) и оказался в шаге от Кубка Стэнли. Спасибо гениальному Евгению Кузнецову, набравшему 4 (0+4) очка.

МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ

Эту песню не задушишь, не убьешь. Евгения Кузнецова ломали об борт в финале Кубка Стэнли, он уезжал со льда, морщась от дикой боли, держась за руку. Но вернулся, чтобы в четвертом матче набрать 4 (0+4) очка и отправить «Вегас» в глубокий нокдаун.

Теперь «Вашингтону» осталась всего одна победа до того мига, когда серебряная чаша будет поднята над головой Кузи, Александра Овечкина, Дмитрия Орлова и других ребят. И хорошо бы это сделать в Лас-Вегасе – прямо там напиться от счастья, устроить мальчишник, проснуться с тигром Майка Тайсона в ванне, связанным китайцем в багажнике и стриптизершами в спальне, потерять Кубок Стэнли, и потом искать его три дня. А еще жениться в местной церкви и самому себе вырвать зуб. Хотя стоп, этот сюжет фильма «Мальчишник в Вегасе» повторять Овечкину не нужно – он уже женат, и зуба у него нет.

Но если серьезно, добивать эту колючую и ядовитую команду «Голден Найтс» нужно в ее логове. Потому что даже сейчас «Вегас» перебросал «Вашингтон»

(30-23), обстучал все штанги. И как только игроки «Кэпиталз» потеряли концентрацию в третьем периоде, им моментально забил сначала Джеймс Нил, а потом и Райлли Смит, сделав счет из 0:4 в 2:4.

Это чем-то напоминало советский ужастик «Вий», когда Хома Брут очертил мелом вокруг себя круг, и все черти мира бились об эту невидимую стену. Но как только студент киевской бурсы потерял концентрацию, его тут же растерзали перед последним голосом петуха.

Да, «Вегас» все равно очень опасен. Но «Вашингтон» не просто хорош, а превосходен. Играет как «Барселона» в футболе, как сборная Бразилии лучших времен. В роли Пеле там – Евгений Кузнецов.

КУЗНЕЦОВ: УРОВЕНЬ БОГ

Первый гол – Кузнецов в большинстве разгоняет атаку, сам бросает в Марка-Андре Флери, и с отскоком от голкипера «Вегаса» шайба попадает прямо к Ти-Джею Оши, который отправляет ее в пустые ворота.

Второй гол – Кузнецов из-за ворот делает царский подарок силовику Тому Уилсону, находя его одного перед воротами, и тот тоже не промахивается.

Во втором периоде Кузнецов доводит счет до 4:0, когда в большинстве находит в левом круге Овечкина, и тот наносит могучий щелчок. А-а, стоп, это был Джон Карлсон, который так изумительно исполнил Ови, что их было не отличить.

И уже в самом конце, тоже в большинстве, Кузнецов творил что хотел в зоне «Вегаса», пока хлестким броском ворота не поразил Бретт Коннолли.

Вот он какой, наш Кузя. Не только сам играет здорово, но и партнеров делает лучше. Вы спрашивали, когда Александр Овечкин завоюет Кубок Стэнли. Ответ: когда с ним рядом будет такой вот Кузнецов. Один в поле – не воин. А когда вся команда играет на кураже, ее очень трудно остановить.

Ну а Женя Кузнецов… Он стал лишь пятым игроком с 1997 года, кто набрал не меньше 30 очков в плей-офф. Еще это Евгений Малкин (36), Сидни Кросби (31), Дэнни Бриер (30), Логан Кутюр (30).

Кузнецов – первый со времен Джон Сакика (1996), кто набрал четыре очка в одном матче финала Кубка Стэнли. И вообще в истории «Вашингтона» этого добивались только три хоккеиста, если брать плей-офф в целом.

Кузнецов (31 очко) догнал Павла Буре (31), и больше них в одном плей-офф из россиян набирал только Малкин (36).

В общем, Кузя – бог. Не меньше. И, пожалуй, Евгений наиграл на «Конн Смайт Трофи», он может стать самым ценным в плей-офф. Но приз отдадут Александру Овечкину. Потому что он терпел и страдал. А еще за харизму.

БЛОКИ «ВАШИНГТОНА»

Если посмотреть на этот матч с высоты птичьего полета (кстати, жаль, Кузнецов так и не показал птичку в этой встрече), то мы не увидим большой разницы по сравнению с третьей игрой. Тогда «Вашингтон» сделал 26 блоков, теперь – 24. «Вегас» снова был плох в большинстве, на этот раз запоров все четыре попытки. А вот «Кэпиталз» реализовали три из пяти, и каждый раз на головы «Голден Найтс» словно гильотина опускалась.

Гости же спешили, суетились, егозили, крепыш Райан Ривз задирался с Томом Уилсоном, шайба обстукивала штанги. Было все, кроме голов.

Я бы не спешил списывать «Голден Найтс» со счетов. Пятый матч – в четверг в 20:00, это три ночи пятницы по московскому времени. Там «Вегас» даст последний и решительный бой. «Вашингтон» же в своей истории провел 3698 матчей. Осталась одна победа для того, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Давайте сделаем это в Лас-Вегасе, друзья. Вся Россия ждет, что серебряная чаша проедет по маршруту Москва – Челябинск – Новокузнецк.

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Вегас – 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

Оши (КУЗНЕЦОВ), Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Смит-Пелли (ОВЕЧКИН), Карлсон (КУЗНЕЦОВ), Кемпни, Коннолли (КУЗНЕЦОВ) – Нил, Смит

Ваш: Овечкин (0+1; +2, 0, 4, 20.15)

Кузнецов (0+4; +1, 2, 2, 20.37)

Орлов (0+0; 0, 0, 1, 20.28)

Счет в серии: 3-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.