- Самое главное, что мы победили. Впечатления положительные, но впереди последний шаг. Будем биться, играть, - Овечкин сосредоточен и совсем не впадает в эйфорию. Чем ближе Кубок Стэнли, тем серьезнее Александр Великий. Не упустить бы главный хоккейный трофей, к которому он так долго шел в НХЛ.

- «Вегас» создал больше моментов, чаще бросал по воротам. Но к середине матча вы вели 4:0. Это везение или умение реализовывать свои моменты?

- Будем считать, удача была на нашей стороне, - после паузы Овечкин съехал с ответа.

- Все говорят, что «Вашингтон» в этом плей-офф стал другой командой. В чем это выражается?

- Другая или нет, но мы играем, бьемся друг за друга, - пожал плечами Александр. – Самое главное – играть на результат, показывать наш хоккей.

- Насколько была важна игра в спецбригадах? «Кэпиталз» реализовали три из пяти удалений «Вегаса».

- Очень большие ожидания от большинства и меньшинства. Наши бригады по убийству времени в меньшинстве проделали огромную работу. Не позволили «Вегасу» ничего забить, не дали им шансы. Да, гости поначалу создавали моменты, но потом мы начали играть совсем в другой хоккей, и большинство хорошо решало свои задачи.

- Вы не любите говорить о хоккеистах индивидуально, но Кузнецов отдал четыре голевые передачи. Мимо этого факта не пройти. У него уже 31 очко в плей-офф.

- Кузя – молодец, нечего сказать. Но самое главное у нас впереди. После плей-офф будем обсуждать, кто как сыграл. А сейчас мы все работаем ради результата.