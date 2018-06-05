- Мы хорошо выступали, правильно играли, - рассуждает Кузнецов. – Поначалу у «Вегаса» были моменты, но мы подобрали все отскоки. И когда у нас появился шанс, мы забили первый гол. Этот эпизод стал решающим, переломным, придал нам много эмоций.

То, что я сделал четыре голевые передачи? Да просто пасовал тем людям, которые хорошо завершали моменты. Не стоит на этом зацикливаться. Бывают игры классные, а бывают плохие. Нужно правильно оценивать ситуацию, а не оставаться мыслями в матче, который уже прошел.

- Вы сравнялись по очкам с Павлом Буре среди лучших россиян в одном плей-офф НХЛ – по 31. Вы знаете об этом?

- Теперь да, - улыбнулся Кузнецов. – Пока неохота об этом думать. Но помню, когда был маленьким, все отращивали волосы как у Павла Буре. Я тоже не отставал. Приятно, что догнал такого человека. Но еще приятнее будет достичь другого результата.

- «Вегас» провел один из лучших матчей в плей-офф, тем не менее удача все равно оказалась на вашей стороне. За счет чего?

- Мы в начале играли до гола, кто первым забьет, тот и получит преимущество. Нил имел хороший момент, но не забил. А потом мы подсобрались и забросили очень важную шайбу.

- Как вы оцениваете вклад спецбригад?

- Большинство и меньшинство мы отыграли здорово. Вообще второй подряд домашний матч мы проводим хорошо, правильно. Нам нужно зацепиться за такую игру, сохранить ее.

- Все говорят, что «Вашингтон» в этом плей-офф стал другой командой. В чем разница?

- Я думаю, у нас теперь уверенности побольше, чем в том году. А это связано с победами. Мы реализуем то, что задумываем делать перед матчем. Это ведь все взаимосвязано.