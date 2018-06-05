Однако «Вашингтон» в Кубке Стэнли-2018 просто сводит с ума. Этакая идеальная интернациональная община на планете Земля во главе с двумя русскими и греком.

Восемь канадцев. Пять американцев. По три представителя России, Чехии, Швеции. По одному - Дании, Германии и (!) Австралии. Плюс хозяин команды американец греческого происхождения Тед Леонсис. И из этой невероятной смеси вылупился лучший клуб мира! Хорошо, не будем спешить: прямо сейчас самый зрелищный и продаваемый хоккейный продукт.

Всем, кто не застал советский хоккей, срочно к телевизорам/ноутбукам и в четверг в три ночи по Москве смотреть трансляцию из Лас-Вегаса. Нынешний Кузнецов – это Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Мальцев, Валерий Харламов; Овечкин – Борис Майоров, Борис Михайлов, Валерий Васильев, Вячеслав Фетисов.

Виртуозный волшебник-технарь и несгибаемый капитан, душа и сердце команды.

Я просто обожаю таких игроков. Они превращают хоккей из обычной забавы на льду в искусство высшей пробы. Женя манипулирует клюшкой как Паганини смычком скрипки. Саша реактивными зарядами рвет сетку чужих ворот словно Илья Муромец рубит булавой головы супостатам. С ними в звене любой человек мгновенно становится голеадором – будь то канадский бузотер Уилсон, американский силовик Оши или потомок принца датского Эллер. Недаром Уилсон после четвертого матча выдал: «Играть рядом с Кузнецовым – привилегия. Он говорит мне, чтобы я просто держал клюшку на льду, а он найдет ее».

И я прекрасно понимаю Тома. Давным-давно мне, 17-летнему, посчастливилось сыграть с динамовскими ветеранами Белоножкиным и Самочерновым. Но я до сих пор помню, как стоило мне в первой же смене прикатить на дальний пятак и поставить крюк на лед, как спустя мгновение откуда-то из угла площадки на него через частокол клюшек прилетела шайба, а мне оставалось только отправить ее в сетку. Так как это вчера сделал Уилсон, доведя счет до 2:0.

В третьем периоде я не поверил своим ушам. Не знаю, по своей воле или по указивке руководства тапер на арене вдруг заиграл «Калинку-Малинку»! Как у нас раньше говорили, в логове империализма. В паре километров от Белого дома и Пентагона!

Вот она - наша мягкая сила. Двое русских превратили заштатный клуб НХЛ, который за 45 лет существования только однажды добирался до финала Кубка Стэнли, где проиграл все матчи, в самую яркую команду лиги, главного фаворита сезона. Аборигены это оценили.

Интересно, что первой звездой игры № 4 признали Оши, причем совершенно заслуженно – 3 очка набрал плюс пару-тройку ключевых хитов сделал. Если добавить, что другой американец - защитник Карлсон забил с подачи все того же Кузнецова гол в касание а-ля Овечкин, как тут не вспомнить рукопожатие в космосе Алексея Леонова и Томаса Стаффорда во время исторической миссии «Союз» - «Аполлон». Вместе мы по-прежнему – сила!

Но хватит пафоса-патетики. «Вегас» далеко еще не сломлен. Многочисленные штанги рано или поздно непременно обернутся голами в ворота Холтби. Тем интереснее! Ведь в чем отличие спорта, как верно заметил Павел Буре, от театра – в непредсказуемости, нас всегда ждет новый сюжет. А что может быть увлекательнее, когда магия творится на твоих глазах в прямом эфире?!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ПЯТЫЙ МАТЧ ФИНАЛА

8 июня, пятница. Лас-Вегас. 3.00 (мск)

Если потребуется, шестая игра пройдет 11 июня в Вашингтоне, седьмая – 14 июня в Лас-Вегасе. Начало в 3.00