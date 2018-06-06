Обозреватель «Советского спорта» выбирает кандидата на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли из двух российских форвардов «Вашингтона».

Конечно, я сейчас пробегусь впереди паровоза, а затем полезу поперед батьки в пекло, чтобы разделить шкуру неубитого медведя. Главным образом потому, что «Вашингтон» пока еще не победил «Вегас» в финале. И в пятом матче нас ждет новая жесткая битва.

Но отчасти правы и скептики-статистики утверждающие, что в финале Кубка Стэнли уступающий соперник никогда еще не отыгрывался с 1-3. И пока «Вашингтон», за который бьются сразу три россиянина – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не дает оснований предполагать, что эта традиция будет нарушена. По крайней мере, лично я очень на это надеюсь.

А если «Вашингтон» возьмет долгожданную чашу, то и приз самого ценного игрока плей-офф получит кто-то из игроков «Кэпиталз». И вот на него есть два реальных кандидата, о которых в интернете уже горячо спорят российские любители хоккея.

Дело в том, что в случае победы «столичных» на «Конн Смайт Трофи» будут претендовать два наших парня – Кузнецов и Овечкин. И казалось бы – ну что тут спорить? Ведь есть статистика. И, если лучшим в команде был не вратарь, то значит им должен стать лучший бомбардир Кубка Стэнли. А им на сегодняшний день является Кузнецов (31 очко). Отдаем Женьке приз, да и дело с концом! Но на самом деле – не все так просто…

Почему я вообще взялся рассуждать на эту тему? Да потому что звание «самого ценного» за океаном будут определять мои коллеги – обозреватели и журналисты. И тут дело даже не в личных симпатиях. Но на первый план выйдут не голы-пасы, а статус и, если хотите, харизма игрока.

Очень похожая история произошла в НХЛ буквально год назад. Когда российский форвард Евгений Малкин провел феноменальный плей-офф, стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли и привел «Питтсбург» к чемпионству. Но приз «самого ценного» журналисты вручили более раскрученному в СМИ капитану «пингвинов» Сидни Кросби.

А кто многолетний лидер «Вашингтона»? Овечкин. Кто капитан «Вашингтона»? Овечкин! С кем в НХЛ вообще в первую очередь ассоциируется «Вашингтон»? С Овечкиным!!!

Спорить с этим просто глупо. Поэтому «Конн Смайт Трофи» в этом году должен получить именно Саша. Конечно, если он поднимет чашу над головой. И это будет справедливо. Потому что при всем обилии личных призов, ежегодно собираемых Овечкиным в НХЛ, его дорога к Кубку затянулась настолько, что многие перестали уже и верить, что он когда-нибудь до цели доберется. Но он дошел. При этом остался и лидером клуба, и стал по-настоящему командным игроком.

Ведь в чем феномен нынешнего Овечкина? Он очков набрал не намного меньше Кузнецова – 26 (14+12). При этом, к примеру, в четвертом матче финала (6:2) Саша не забил. Но постоянно был на площадке, когда шайбы влетали в ворота «Вегаса». И делал так называемую, «черную работу». Своим авторитетом оттягивал на себя игроков, давал партнерам больше свободы для маневра.

Для Кузнецова же в нынешнем плей-офф произошла вещь, куда более важная, чем любой из самых значимых личных призов. Евгений вышел на новый уровень в своей профессиональной карьере. Он показал и доказал, что в «Вашингтоне» теперь не одна, а две русских звезды. И с этим отныне придется считаться. Мне даже жаль, что форвард поторопился в 2017-м с восьмилетним контрактом. Сегодня он стоит гораздо больше, чем год назад!

Ну а в плане хоккея его ждет конкретно звездное будущее. 26 лет – расцвет карьеры. И призы тоже будут. Много призов.